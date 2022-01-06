Je li vaš Hue Bridge povezan i dodan u aplikaciju Hue?

Vaš bi Hue Bridge već trebao biti priključen, povezan na Wi-Fi i dodan u aplikaciju Hue. Ako to još niste učinili, prvo instalirajte svoj Hue Bridge.

Saznajte kako postaviti Hue Bridge

Jeste li instalirali prekidač Hue Tap?

Ako niste sigurni kako izvršiti instalaciju, pogledajte priručnik koji ste dobili s prekidačem Hue Tap.