Uz Hue Bridge, dobivate pristup cjelokupnom paketu značajki pametne rasvjete – a povezivanje prekidača Hue Tap je jednostavno.
Vodič za postavljanje
Kako postaviti prekidač Hue Tap
Povezivanje s uređajem Hue Bridge
Prije početka postavljanja
Je li vaš Hue Bridge povezan i dodan u aplikaciju Hue?
Vaš bi Hue Bridge već trebao biti priključen, povezan na Wi-Fi i dodan u aplikaciju Hue. Ako to još niste učinili, prvo instalirajte svoj Hue Bridge.
Saznajte kako postaviti Hue Bridge
Jeste li instalirali prekidač Hue Tap?
Ako niste sigurni kako izvršiti instalaciju, pogledajte priručnik koji ste dobili s prekidačem Hue Tap.
Postavite prekidač Tap
- Otvorite aplikaciju Hue.
- Idite na karticu Postavke i dodirnite Dodatna oprema.
4. Dodirnite Dodaj dodatak.
4. Dodirnite prekidač Hue Tap i slijedite upute na zaslonu.
5. Nakon što aplikacija Hue pronađe prekidač Tap, moći ćete odabrati koju prostoriju ili zonu kontrolira prekidač Tap te što rade gumbi.
Trebate pomoć?
Ako vam je potrebna dodatna pomoć za postavljanje prekidača Tap, pregledajte naša Česta pitanja ili stupite u kontakt s podrškom za Philips Hue.
