Bez obzira na to koju vrstu početnog kompleta Philips Hue imate, postavljanje je jednostavno. Skupite svoje žarulje, Hue Bridge i svu ostalu dodatnu opremu za pametna svjetla kako biste započeli svoje putovanje u pametnu rasvjetu.
Vodič za postavljanje
Kako postaviti početni komplet
Postavljanje osnovnog kompleta
- Preuzmite aplikaciju Hue iz trgovine App Store ili Google Play.
- Otvorite aplikaciju Hue. Provjerite je li vaš telefon povezan na istu Wi-Fi mrežu kao i Hue Bridge.
- Slijedite upute na zaslonu da biste povezali svoj Hue Bridge s aplikacijom.
- Kada se vaš Hue Bridge uspješno poveže, aplikacija Hue će potražiti svjetla. Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.
- Ako ste uz početni komplet dobili dodatnu opremu, možete je lako istovremeno dodati:
Saznajte kako postaviti prekidač za prigušivanje Hue
Trebate pomoć?
Ako vam je potrebna dodatna pomoć za postavljanje početnog kompleta, pregledajte naša Česta pitanja ili stupite u kontakt s podrškom za Philips Hue.
