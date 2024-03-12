Podrška

Kako postaviti početni komplet

Bez obzira na to koju vrstu početnog kompleta Philips Hue imate, postavljanje je jednostavno. Skupite svoje žarulje, Hue Bridge i svu ostalu dodatnu opremu za pametna svjetla kako biste započeli svoje putovanje u pametnu rasvjetu.

Prije početka postavljanja

  1. Priključite svoj Hue Bridge u utičnicu.
  2. Spojite Hue Bridge sa svojim Wi-Fi usmjerivačem pomoću priloženog Ethernet kabela.
Povežite Hue bridge

3. Pričekajte da se upale prva dva svjetla.

4. Postavite žarulje u svjetiljke ili rasvjetna tijela te provjerite jesu li priključene na struju.

Postavljanje osnovnog kompleta

  1. Preuzmite aplikaciju Hue iz trgovine App Store ili Google Play.
  2. Otvorite aplikaciju Hue. Provjerite je li vaš telefon povezan na istu Wi-Fi mrežu kao i Hue Bridge.
  3. Slijedite upute na zaslonu da biste povezali svoj Hue Bridge s aplikacijom.
  4. Kada se vaš Hue Bridge uspješno poveže, aplikacija Hue će potražiti svjetla. Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.
  5. Ako ste uz početni komplet dobili dodatnu opremu, možete je lako istovremeno dodati:

Saznajte kako postaviti prekidač za prigušivanje Hue

Saznajte kako postaviti pametni gumb Hue

Ako vam je potrebna dodatna pomoć za postavljanje početnog kompleta, pregledajte naša Česta pitanja ili stupite u kontakt s podrškom za Philips Hue. 

