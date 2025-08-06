Adatkezelési nyilatkozat

3. Hogyan férhet hozzá, oszthat meg és törölhet adatokat?

Hozzáférést kaphat közvetett és közvetlen módon is. A közvetlen hozzáférés lehetővé teszi a termékadatok valós idejű lekérését, míg a közvetett hozzáféréssel az adatokat (könnyen elérhető adatokként) tömeges fájlban, e-mailben kapja meg. Benyújthat kérelmet az online űrlapunkon keresztül, és kiválaszthatja az Ön által előnyben részesített hozzáférési típust. A közvetlen hozzáféréshez „Adminisztrátornak” / „Tulajdonosnak” kell lennie Hue fiókkal – mivel ez hozzáférést biztosít a háztartásában generált összes termékadathoz.

A termékadatok közvetlen eléréséhez vegye figyelembe, hogy szinte az összes Hue termékünk (a Hue Sync Box kivételével) Zigbee interfésszel rendelkezik. A Zigbee protokoll nyilvánosan elérhető a https://csa-iot.org/ címen, és lehetővé teszi a Hue lámpák és kiegészítők termékadatainak elérését – Philips Hue Bridge nélkül. Ha azonban egy Hue termék Philips Hue Bridge-hez csatlakozik, a Termékadatok elérésének legjobb módja a Philips Hue Bridge CLIP interfészének (helyi) használata, melyhez online űrlapunkon keresztül kérhet hozzáférést. Ezután korlátozott, visszavonható, nem átruházható és nem kizárólagos jogot biztosítunk Önnek az API elérésére és használatára, kizárólag a Termékadatok lekérésére. Ez a jog nem foglalja magában a továbblicencbe adás vagy a hozzáférés másokkal való megosztásának lehetőségét. Az API-t nem módosíthatja, nem adaptálhatja és nem változtathatja meg, annak semelyik részét nem másolhatja le, nem terjesztheti, nem oszthatja meg, nem jelenítheti meg, nem teheti közzé, nem továbbíthatja; és/vagy nem fejtheti vissza, nem dekompilálhatja, nem bonthatja szét, valamint nem hozhat létre belőle származékos műveket. Ez a jog nem foglalja magában az API használatának lehetőségét az eszköz állapotának és beállításainak módosítására (de természetesen, ha ezt is szeretné, regisztrálhat az API használatára „fejlesztői célra” – lásd: https://developers.meethue.com/). Az API és minden kapcsolódó anyag, beleértve a fejlesztéseket vagy módosításokat is, a mi (és licencadóink) tulajdonát képezi, és szellemi tulajdonjogi törvények védik. Az API-t semmilyen olyan módon nem használhatja, amely törvényeket vagy bírósági végzéseket sért, vagy amely kárt okozhat nekünk vagy másoknak. Nem szabad kártevőt, vírust vagy más káros összetevőt bejuttatnia a rendszerünkbe, illetve nem szabad megkísérelnie letiltani vagy megkerülni rendszereink biztonsági funkcióit. Felhívjuk figyelmét, hogy nem garantáljuk az API-hoz való megszakítás nélküli, időszerű, biztonságos vagy hibamentes hozzáférést.

Ha meg szeretné osztani a termékadatait (a Hue Bridge-hez csatlakoztatott Hue termékekről) közvetlen hozzáférésen keresztül egy európai személlyel ("harmadik fél"), semmi gond – egyszerű! Csak kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. lépés: Kérje meg a harmadik felet, hogy látogassa meg a következőt: https://developers.meethue.com/.

2. lépés: A harmadik félnek regisztrálnia kell, és követnie kell az adott oldalon található utasításokat.

3. lépés: A regisztrációt követően a harmadik fél kérelmezheti a felhőalapú integráció hitelesítő adatait.

4. lépés: A termékadatokhoz való hozzáférési engedély megszerzéséhez a következő történik:

· A harmadik fél létrehozhat egy engedélyezési kérelem hivatkozást

· Ezzel a hivatkozással bejelentkezhet Hue-fiókjába, és hozzáférési engedélyt adhat a harmadik félnek.

5. lépés: Miután megadta az engedélyt, a harmadik fél hozzáférést kap, és elkezdheti használni az API-t a termékadatok valós idejű megtekintéséhez.

Az adatmegosztás leállítását bármikor kérheti Hue-fiókján keresztül (jelentkezzen be itt: https://www.philips-hue.com/account).

A Termékadatok API-jaink használatával történő megszerzését meghatározott feltételek szabályozzák (ezeket a harmadik félnek a fenti 2. lépésben kell elfogadnia), amelyek biztosítják a harmadik fél számára a jogot a Termékadatok megszerzésére, valamint védik jogainkat és a Hue rendszert minden Hue-felhasználó számára.

Ha szeretné, hogy egy harmadik fél közvetett hozzáférés útján megkapja az adatait (Könnyen Elérhető Adatokként), ezt a lehetőséget kiválasztva jelezheti felénk az online űrlapunkon.

Kizárólag azokat a Termékadatokat és Kapcsolódó Szolgáltatásadatokat továbbítjuk, amelyeket Ön kért vagy engedélyezett, beleértve a használatukhoz kapcsolódó információkat (pl. metaadatok). Az Ön személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg. Meg kell állapodnia azokkal, akikkel megosztja a Termékadatokat és a Kapcsolódó Szolgáltatásadatokat, hogy megvédjék és felelősségteljesen használják azokat, például arról, hogy megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjék azokat, és csak az Ön által tőlük igénybe vett szolgáltatáshoz használják fel azokat. Nem használhatják fel a Termékadatokat és a Kapcsolódó szolgáltatások adatait olyan termékek fejlesztésére, amelyek versenyeznek a Hue termékekkel, és nem értékesíthetik vagy oszthatják meg a Termékadatokat és a Kapcsolódó szolgáltatások adatait olyanokkal, akik nem jogosultak rá.

Ön beleegyezik, hogy felelősségteljesen használja a Termékadatokat és a Kapcsolódó Szolgáltatásadatokat, és nem osztja meg azokat káros módon.

A termékadatok és a kapcsolódó szolgáltatásadatok megosztása ingyenes.

Törölni szeretné az adatait?

Ezt az adattípustól függően a következőképp teheti meg: