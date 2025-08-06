Támogatás
Hue Adatkezelési nyilatkozat („Adatkezelési nyilatkozat”) – Európa 

Verzió: 2025. szeptember 

A jelen Adatkezelési nyilatkozat ismerteti, hogyan férhet hozzá bizonyos, az Ön által használt Hue termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokhoz, illetve hogyan oszthatja meg őket. Arról is olvashat, hogy milyen adatok tartoznak ebbe a körbe, és hogyan kezeljük őket Európában. Ne felejtse el ellenőrizni a melléklet(eke)t a fontos további részletekért vagy az esetlegesen alkalmazandó kivételekért.

Mi vagyunk a Signify Netherlands B.V., a Hue termékek és szolgáltatások mögött álló vállalat, amelynek címe: High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Hollandia. További információkat rólunk alább talál – tekintse meg a „Hogyan érhet el minket?” részt.

Az „Ön” szó alatt a jelen nyilatkozatban egy Hue rendszer „Adminisztrátorát”/„Tulajdonosát” vagy „Engedélyezett felhasználóját” értjük – annak megállapításához, hogy Ön „Adminisztrátor”/„Tulajdonos” vagy „Engedélyezett felhasználó”, tekintse meg a Hue Használati feltételek 2. szakaszát. Ha Ön „jogosult felhasználó”, akkor nem férhet hozzá a háztartásában a Hue termékek és szolgáltatások által generált adatokhoz – kivéve a saját fiókjához kapcsolt adatokat –, ellentétben egy „Adminisztrátorral” / „Tulajdonossal”, aki szélesebb körű hozzáférési jogokkal rendelkezik. Figyelem: ha szükséges, bekérhetünk néhány adatot – és egy Hue-fiókot – annak megállapításához, hogy ön „Adminisztrátor”/„Tulajdonos” vagy „Engedélyezett felhasználó” – ez segít az Adatai biztonságos kezelésében, valamint annak biztosításában, hogy azokat csak a megfelelő emberrel osszuk meg.

Személyes adatok esetén az Adatvédelmi nyilatkozatunk érvényes, mely elsőbbséget élvez a jelen Adatkezelési nyilatkozattal szemben.

Amikor a jelen az Adatkezelési nyilatkozatban bizonyos kifejezéseket említünk – például a „Könnyen elérhető adatok”-at vagy az „Adatbirtokos”-t –, azokat az EU-s Adatmegosztási jogszabály szerinti értelemben használjuk. A jelen Adatkezelési nyilatkozat végén található egy szószedet, amelyben kifejtünk néhány kulcsfontosságú kifejezést. Ezek a meghatározások némileg le vannak egyszerűsítve, hogy az Adatkezelési nyilatkozat többi részéhez hasonlóan könnyen érthetők legyenek. A pontos jogi meghatározások az EU-s Adatmegosztási jogszabályban olvashatók.

1. Milyen adatok tartoznak ide? (típus, formátum, gyűjtési gyakoriság és mennyiség)

A jelen Adatkezelési közleményben tárgyalt adatok köre a Melléklet(ek)ben van meghatározva, és a megadott információk Európára vonatkoznak. A jelen Adatkezelési nyilatkozatban említett „Adatok” kifejezés alatt a „Könnyen elérhető adatok”-at értjük, hacsak máshogy nem jelezzük.

Az adatokat két csoportra bontottuk: „Termékadatok”-ra és „Kapcsolódó szolgáltatások adatai”-ra.

Az alábbi táblázat további információkat nyújt:

 

Termékadatok

Kapcsolódó szolgáltatási adatok

Formátum

JSON

JSON

Gyűjtési gyakoriság

Általában napi 10-100 adatelem, a rendszer használatától függően.

Általában napi 0-100 adatelem, a rendszer használatától függően

Mennyiség

Általában napi 30-400 KB

Jellemzően 0–400 KB naponta

Folyamatos és valós idejű adatgenerálás

A termékadatok csak akkor generálódnak, amikor események történnek vagy állapotok változnak.

 

2. Hogyan tároljuk az adatokat?

Az adatokat a gyűjtésüktől számított 2 (két) évig tároljuk, kivéve, ha másként tájékoztatjuk.

Egyes Hue termékek közvetve képesek adatokat tárolni egy távoli szerveren. Az egyes Hue termékekkel kapcsolatos további információkért lásd az 1. mellékletet.

A termékekben lévő adatokat csak ideiglenesen tároljuk, és felülírjuk, amikor új állapotot rögzítünk. A termék nem menti az előzményeket vagy naplókat.

Ha adatokat tárolunk, azt felhőalapú szervereken tesszük. Előfordulhat, hogy az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba továbbítjuk. A témakörrel kapcsolatos további információért tekintse meg a „Mikor továbbítjuk az adatait külföldre?” című részt az Adatvédelmi nyilatkozatunkban.

3. Hogyan férhet hozzá, oszthat meg és törölhet adatokat?  

Hozzáférést kaphat közvetett és közvetlen módon is. A közvetlen hozzáférés lehetővé teszi a termékadatok valós idejű lekérését, míg a közvetett hozzáféréssel az adatokat (könnyen elérhető adatokként) tömeges fájlban, e-mailben kapja meg. Benyújthat kérelmet az online űrlapunkon keresztül, és kiválaszthatja az Ön által előnyben részesített hozzáférési típust. A közvetlen hozzáféréshez „Adminisztrátornak” / „Tulajdonosnak” kell lennie Hue fiókkal – mivel ez hozzáférést biztosít a háztartásában generált összes termékadathoz.

A termékadatok közvetlen eléréséhez vegye figyelembe, hogy szinte az összes Hue termékünk (a Hue Sync Box kivételével) Zigbee interfésszel rendelkezik. A Zigbee protokoll nyilvánosan elérhető a https://csa-iot.org/ címen, és lehetővé teszi a Hue lámpák és kiegészítők termékadatainak elérését – Philips Hue Bridge nélkül. Ha azonban egy Hue termék Philips Hue Bridge-hez csatlakozik, a Termékadatok elérésének legjobb módja a Philips Hue Bridge CLIP interfészének (helyi) használata, melyhez online űrlapunkon keresztül kérhet hozzáférést. Ezután korlátozott, visszavonható, nem átruházható és nem kizárólagos jogot biztosítunk Önnek az API elérésére és használatára, kizárólag a Termékadatok lekérésére. Ez a jog nem foglalja magában a továbblicencbe adás vagy a hozzáférés másokkal való megosztásának lehetőségét. Az API-t nem módosíthatja, nem adaptálhatja és nem változtathatja meg, annak semelyik részét nem másolhatja le, nem terjesztheti, nem oszthatja meg, nem jelenítheti meg, nem teheti közzé, nem továbbíthatja; és/vagy nem fejtheti vissza, nem dekompilálhatja, nem bonthatja szét, valamint nem hozhat létre belőle származékos műveket. Ez a jog nem foglalja magában az API használatának lehetőségét az eszköz állapotának és beállításainak módosítására (de természetesen, ha ezt is szeretné, regisztrálhat az API használatára „fejlesztői célra” – lásd: https://developers.meethue.com/). Az API és minden kapcsolódó anyag, beleértve a fejlesztéseket vagy módosításokat is, a mi (és licencadóink) tulajdonát képezi, és szellemi tulajdonjogi törvények védik. Az API-t semmilyen olyan módon nem használhatja, amely törvényeket vagy bírósági végzéseket sért, vagy amely kárt okozhat nekünk vagy másoknak. Nem szabad kártevőt, vírust vagy más káros összetevőt bejuttatnia a rendszerünkbe, illetve nem szabad megkísérelnie letiltani vagy megkerülni rendszereink biztonsági funkcióit. Felhívjuk figyelmét, hogy nem garantáljuk az API-hoz való megszakítás nélküli, időszerű, biztonságos vagy hibamentes hozzáférést.

Ha meg szeretné osztani a termékadatait (a Hue Bridge-hez csatlakoztatott Hue termékekről) közvetlen hozzáférésen keresztül egy európai személlyel ("harmadik fél"), semmi gond – egyszerű! Csak kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. lépés: Kérje meg a harmadik felet, hogy látogassa meg a következőt: https://developers.meethue.com/.

2. lépés: A harmadik félnek regisztrálnia kell, és követnie kell az adott oldalon található utasításokat.

3. lépés: A regisztrációt követően a harmadik fél kérelmezheti a felhőalapú integráció hitelesítő adatait.

4. lépés: A termékadatokhoz való hozzáférési engedély megszerzéséhez a következő történik:

· A harmadik fél létrehozhat egy engedélyezési kérelem hivatkozást

· Ezzel a hivatkozással bejelentkezhet Hue-fiókjába, és hozzáférési engedélyt adhat a harmadik félnek.

5. lépés: Miután megadta az engedélyt, a harmadik fél hozzáférést kap, és elkezdheti használni az API-t a termékadatok valós idejű megtekintéséhez.

Az adatmegosztás leállítását bármikor kérheti Hue-fiókján keresztül (jelentkezzen be itt: https://www.philips-hue.com/account).

 

A Termékadatok API-jaink használatával történő megszerzését meghatározott feltételek szabályozzák (ezeket a harmadik félnek a fenti 2. lépésben kell elfogadnia), amelyek biztosítják a harmadik fél számára a jogot a Termékadatok megszerzésére, valamint védik jogainkat és a Hue rendszert minden Hue-felhasználó számára.

Ha szeretné, hogy egy harmadik fél közvetett hozzáférés útján megkapja az adatait (Könnyen Elérhető Adatokként), ezt a lehetőséget kiválasztva jelezheti felénk az online űrlapunkon.

Kizárólag azokat a Termékadatokat és Kapcsolódó Szolgáltatásadatokat továbbítjuk, amelyeket Ön kért vagy engedélyezett, beleértve a használatukhoz kapcsolódó információkat (pl. metaadatok). Az Ön személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg. Meg kell állapodnia azokkal, akikkel megosztja a Termékadatokat és a Kapcsolódó Szolgáltatásadatokat, hogy megvédjék és felelősségteljesen használják azokat, például arról, hogy megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjék azokat, és csak az Ön által tőlük igénybe vett szolgáltatáshoz használják fel azokat. Nem használhatják fel a Termékadatokat és a Kapcsolódó szolgáltatások adatait olyan termékek fejlesztésére, amelyek versenyeznek a Hue termékekkel, és nem értékesíthetik vagy oszthatják meg a Termékadatokat és a Kapcsolódó szolgáltatások adatait olyanokkal, akik nem jogosultak rá.

Ön beleegyezik, hogy felelősségteljesen használja a Termékadatokat és a Kapcsolódó Szolgáltatásadatokat, és nem osztja meg azokat káros módon.

A termékadatok és a kapcsolódó szolgáltatásadatok megosztása ingyenes.

 

Törölni szeretné az adatait?
Ezt az adattípustól függően a következőképp teheti meg:

  • Adatok (könnyen elérhető adatokként): Hue fiókját a Hue alkalmazásban vagy a Philips Hue webhelyén elérhető beállítások menüben törölheti. Adatvédelmi törlési kérelmet is küldhet nekünk  .
  • Eszközön tárolt adatok esetén: Állítsa vissza a Hue termék gyári beállításait.
  • A Hue alkalmazásokban helyileg tárolt adatok esetén: Egyszerűen eltávolíthatja az alkalmazást.

4. Hogyan használjuk az adatokat?

A Hue Használati feltételek 3b szakaszában ismertetjük, hogyan használjuk fel mi és a Signify csoport társult vállalatai az Adatokat.  Kizárólag az ott leírtak szerint osztunk meg adatokat harmadik felekkel.

5. Hogyan érhet el minket?

Ha bármilyen kérdése van, vagy segítségre van szüksége, forduljon bizalommal csapatunkhoz a https://www.philips-hue.com/support címen.

Figyelem – Nem mindig mi vagyunk az adatkezelők. Ha harmadik féltől származó rendszert használ a Hue termékek csatlakoztatásához, akkor helyettünk az adott harmadik fél válhat az Adatbirtokossá. Ezután előfordulhat, hogy gyakorolnia kell a hozzáférési jogait az adott harmadik féllel szemben. További részletekért tekintse meg a melléklet(ek)et. 

6. Tartalmaznak-e az adatok üzleti titkokat?

Üzleti titok lehet például egy termék vagy szolgáltatás előállításának egyedi módja. Ez valami értékes dolog, amit meg szeretnénk védeni, hogy senki más ne használhassa fel arra, hogy versenyre keljen velünk. Egyes Adatok üzleti titkokat tartalmazhatnak. Ha ez a helyzet, értesíteni fogjuk Önt – és az üzleti titok a Signify Holding B.V.-t illeti.

7. Panaszok és vitarendezés

Önnek joga van panaszt benyújtani adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban az Ön lakóhelye szerinti ország illetékes hatóságához.

8. Meddig érvényes ez?

Amíg aktívan használja a Hue termékeket és szolgáltatásokat „Adminisztrátorként”, „Tulajdonosként” vagy „Felhatalmazott felhasználóként”, addig megtartja hozzáférési és megosztási jogait. Ez attól is függ, hogy mennyi ideig tároljuk az adatokat.

Időről időre frissíthetjük a jelen Adatkezelési nyilatkozatot, például ha a termékek, a szolgáltatások vagy az Adatok változnak. Ilyen esetben a frissített Adatkezelési nyilatkozatot közzétesszük a Philips Hue weboldalon. 

9. Az Adatmegosztási jogszabállyal kapcsolatos szószedet

Az Adatkezelési nyilatkozatban használt fontosabb kifejezések megértéséhez tekintse meg az alábbi szószedetünket. Ne feledd: Leegyszerűsítettük ezeket a definíciókat, hogy könnyebben érthetőek legyenek. A hivatalos jogi meghatározások az EU-s Adatmegosztási jogszabályban olvashatók.

a.       Csatlakoztatott termék: Ez egyszerűen egy intelligens eszközt jelent – egy olyan készüléket, amely információkat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használod, vagy mi történik körülötte, és ezeket az információkat megoszthatja az interneten, vezeték nélküli hálózaton vagy közvetlenül az eszközről. Valahányszor megemlítjük Hue termék Ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban egy Csatlakoztatott Termékről beszélünk.

b.       Adattulajdonos: Ez az a fél – hozzánk hasonlóan –, aki termékadatokat és kapcsolódó szolgáltatásadatokat gyűjt az Ön Hue termékeiből vagy szolgáltatásaiból. Mi vagyunk az Adatkezelő, ha a törvény vagy az Önnel kötött megállapodásunk alapján jogosultak vagyunk az adatok felhasználására vagy megosztására.

c.        Európa: A jelen Adatkezelési nyilatkozat az Európai Unióban tartózkodó felhasználókra vonatkozik. Ha olyan Hue termékeket és szolgáltatásokat használ, amelyek elérhetők az EU-ban, a jelen Adatkezelési nyilatkozat releváns az Ön számára.

d.       Termékadatok: Ezek azok az információk, amelyeket a Hue termék a használat során létrehoz – például, hogy mikor van be- és kikapcsolva, vagy milyen gyakran használja. Ez olyan adat, amelynek megosztására a termék szolgál, akár az interneten, vezeték nélküli hálózaton keresztül, akár közvetlenül az eszközről. Ön, mi, valamint esetenként egy harmadik fél férhet hozzá.

e.       Könnyen elérhető adatok: Ezek azok az adatok, amelyek már bekerültek a felhőnkbe az Ön Hue termékeiből vagy a kapcsolódó szolgáltatásokból – ilyen például a termék használatának módja vagy a termék beállításai. Ezek olyan adatok, amelyekhez hozzáférhetünk, és amelyekhez könnyen, bonyolult lépések nélkül juthatunk el.

f.         Kapcsolódó szolgáltatás: Ez azokat a digitális alkatrészeket jelenti – például alkalmazásokat vagy szoftvereket –, amelyekre a Hue termék megfelelő működéséhez szükség van. Ezek közül néhány a termékhez jár a vásárláskor, és előfordulhat, hogy nélkülük a termék nem látja el a feladatát. Máskor később is hozzáadásra kerülhet (általunk vagy egy harmadik fél által) a termék működésének frissítése vagy finomhangolása céljából. Valahányszor megemlítjük Hue szolgáltatások vagy alkalmazások a jelen Adatkezelési nyilatkozatban Kapcsolódó szolgáltatást említünk.

g.     Kapcsolódó szolgáltatások adatai: Ez azokat a digitális nyomokat jelenti, amely akkor jönnek létre, amikor a Hue termékéhez kapcsolódó szolgáltatásokat használja – például használja az alkalmazást, rutinokat állít be vagy automatizálásokat aktivál. Ide tartoznak a szándékosan végzett dolgok (például egy beállítás módosítása), valamint azok a dolgok, amelyek a háttérben történnek a szolgáltatás használata közben.

1. melléklet: Csatlakoztatott termékek (Hue termékek)

 

Termékadat-típus

Lehetőség az adatok távoli szerveren történő tárolására

switch

Gombnyomások, akkumulátor töltöttségi szintje, csatlakozási állapot, eszközkonfiguráció

Igen, közvetve.

 

Megjegyzés: A csatlakoztatott termékek egy felhőalapú háttérrendszerhez csatlakoztathatók átjárón/hídon/vezérlőeszközön keresztül. Ilyen eszköz lehet például a Philips Hue Bridge, bármilyen más Zigbee IP-híd, Matter-körzethatári router, Amazon Alexa-, Google Home- vagy Apple Home-eszköz, okostelefonos alkalmazás vagy egyéb megoldás.[1].

Mozgásérzékelők

Mozgás, hőmérséklet2, fényerő[2], akkumulátor töltöttségi szintje, csatlakozási állapot, eszközkonfiguráció

Nyitás/Zárás érzékelők

Nyitás-zárás, szabotázsérzékelés, akkumulátor töltöttségi szintje, csatlakozási állapot, eszközkonfiguráció

Világítás

Be/ki, fényerő, színhőmérséklet, szín, dinamika, hálózati paraméterek, csatlakozási állapot, eszközkonfiguráció

Világítással és kapcsolókkal ellátott eszközök

A fenti, lámpákkal és kapcsolókkal kapcsolatos szakaszokban felsorolt adatok összege

Okoscsatlakozó

Be/ki, hálózati paraméterek, csatlakozási állapot, eszközkonfiguráció

Harangjáték

Hang be/ki, hangerő, hangazonosító, időtartam, csatlakozási állapot, eszközkonfiguráció

Bridge

Fény, helyiség, zóna, fénybeállítás, szórakozási terület, mozgásérzékelési terület, eszköz, automatizálás és az összekapcsoló gombbal kapcsolatos beállítások és állapotok, csatlakozási állapot, eszközkonfiguráció

Igen

Kamera és csengő

Videó-, kép- és hangadatok,

mozgás-, tárgy- és hangérzékelési események, akkumulátor töltöttségi szintje (akkumulátoros kamerák esetén), csatlakozási állapot, gombnyomások (kapucsengő esetén), eszközkonfiguráció

Igen

Hue sync box

Használati adatok, például a fényszinkronizálás be-/kikapcsolása, bemenet, mód, időtartam; csatlakozási állapot, eszközkonfiguráció

Igen

 

 

[1] Nem a Signify az Adatbirtokos, amennyiben a Csatlakoztatott termékeket a Philips Hue Bridge-től eltérő, harmadik féltől származó átjáróval/híddal/vezérlőeszközzel használják.

[2] A mozgásérzékelők képesek folyamatosan és valós időben mérni a hőmérsékletet és a fényszintet. 

2. melléklet Kapcsolódó szolgáltatások (Hue szolgáltatások)

 

Kapcsolódó szolgáltatás adattípusa

Hue alkalmazás[3]

Adatok arról, hogyan használják az alkalmazást a világítás vezérléséhez; beállítások letöltéséhez, létrehozásához és használatához; automatizálásokhoz; a Hue Secure-hoz; (szórakoztatási célú) fényszinkronizáláshoz és a Hue-rendszerkonfigurációkhoz.

Hue Sync TV alkalmazás3

Használati adatok, például a fényszinkronizálás be-/kikapcsolása, mód, időtartam, csatlakozási állapot, alkalmazáskonfiguráció

PC-s alkalmazás3

Hue Secure felhőszolgáltatások3

Adatok arról, hogyan használják a Hue Secure szolgáltatásokat élesítéshez/hatástalanításhoz, az élő nézettel és a videoklip-megtekintéssel kapcsolatos eseményekhez, biztonsági eseményekhez, beleértve a push értesítéseket, az idővonalhoz, a (fényalapú) riasztásokhoz, a Hue Bridge-nek a kényelmi használati esetekhez kapcsolódóan küldött eseményekhez, valamint a biztonsági és kamerakonfigurációs beállításokhoz.

Általános Hue felhőszolgáltatások3

Olyan adatok, amelyek lehetővé teszik a Hue Bridge számára alkalmazások és szolgáltatások (többek között harmadik féltől származó alkalmazások és szolgáltatások) felderítését és a Hue Bridge-hez való csatlakoztatását a felhőn keresztül. Eszközkezelés, IP-címen alapuló földrajzihely-meghatározás, fiókkal és otthonnal kapcsolatos adatok

 

[3] Az adatok mennyisége a Felhasználó opcionális analitikai adatok gyűjtéséhez való hozzájárulásától függ.