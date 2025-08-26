Támogatás

Hogyan állítsunk be egy Hue Bridge Pro-t

Minden Hue termék ugyanazt az egyszerű QR-kód beállítást követi, így egyszerre szkennelheti és állíthatja be az összes Hue eszközét.

Először ezt olvasd el!

1. Még ne csatlakoztasd a Bridge-et.
Be kell olvasnod a QR-kódját, ezért tartsd könnyen elérhető helyen.

2. Több Hue eszközt is hozzá kell adnia?
Tartsd együtt őket! Az összes QR-kódjukat ugyanazon lépés során fogod beolvasni.

3. Megvan a Hue alkalmazásod?
Töltsd le a telefonod alkalmazásboltjából.

Töltse le az App Store-ból! Töltse le a Google Playből!

Bridge Pro beállítási útmutató

1. Nyissa meg a Hue alkalmazást.
     Ha először nyitottad meg, a rendszer megkérdezi, hogy hozzá szeretnél-e adni egy Bridge egységet. Koppints az Igen lehetőségre.
     Ha a Kihagyás gombra koppintottál, ne aggódj! Nyisd meg a Beállításokat, koppints az Eszközök elemre, majd koppints a kék plusz (+) ikonra.

2. Olvasd be a QR-kódot.
     A sikeres beolvasás után koppints a Tovább gombra.

Megjegyzés: Ha a termékhez nem tartozik QR-kód, koppints a Segítségre van szükségem lehetőségre, majd válaszd a Nincs QR-kód elemet, majd a Bridge Pro eszközt.

3. Válassza ki, hogyan szeretné csatlakoztatni a Hue Bridge Pro-t: Wi-Fi-n keresztül (ebben az esetben ne használja a mellékelt Ethernet-kábelt) vagy Ethernet-kábellel.
    Csatlakoztasd a Hue Bridge Pro eszközt a mellékelt USB-C-tápkábellel, és az alkalmazás végigvezet az utolsó lépéseken.

Segítségre van szüksége?

Böngészd át a GYIK-et, vagy vedd fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. 

Olvasd el a Bridge GYIK-et >

Tovább a támogatáshoz >