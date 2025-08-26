Minden Hue termék ugyanazt az egyszerű QR-kód beállítást követi, így egyszerre szkennelheti és állíthatja be az összes Hue eszközét.
Hogyan állítsunk be egy Hue Bridge Pro-t
Először ezt olvasd el!
1. Még ne csatlakoztasd a Bridge-et.
Be kell olvasnod a QR-kódját, ezért tartsd könnyen elérhető helyen.
2. Több Hue eszközt is hozzá kell adnia?
Tartsd együtt őket! Az összes QR-kódjukat ugyanazon lépés során fogod beolvasni.
3. Megvan a Hue alkalmazásod?
Töltsd le a telefonod alkalmazásboltjából.
Bridge Pro beállítási útmutató
1. Nyissa meg a Hue alkalmazást.
Ha először nyitottad meg, a rendszer megkérdezi, hogy hozzá szeretnél-e adni egy Bridge egységet. Koppints az Igen lehetőségre.
Ha a Kihagyás gombra koppintottál, ne aggódj! Nyisd meg a Beállításokat, koppints az Eszközök elemre, majd koppints a kék plusz (+) ikonra.
2. Olvasd be a QR-kódot.
A sikeres beolvasás után koppints a Tovább gombra.
Megjegyzés: Ha a termékhez nem tartozik QR-kód, koppints a Segítségre van szükségem lehetőségre, majd válaszd a Nincs QR-kód elemet, majd a Bridge Pro eszközt.
3. Válassza ki, hogyan szeretné csatlakoztatni a Hue Bridge Pro-t: Wi-Fi-n keresztül (ebben az esetben ne használja a mellékelt Ethernet-kábelt) vagy Ethernet-kábellel.
Csatlakoztasd a Hue Bridge Pro eszközt a mellékelt USB-C-tápkábellel, és az alkalmazás végigvezet az utolsó lépéseken.
Segítségre van szüksége?
Böngészd át a GYIK-et, vagy vedd fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.