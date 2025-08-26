Hogyan állítsunk be egy Hue Bridge Pro-t

1. Még ne csatlakoztasd a Bridge-et.

Be kell olvasnod a QR-kódját, ezért tartsd könnyen elérhető helyen.

2. Több Hue eszközt is hozzá kell adnia?

Tartsd együtt őket! Az összes QR-kódjukat ugyanazon lépés során fogod beolvasni.

3. Megvan a Hue alkalmazásod?

Töltsd le a telefonod alkalmazásboltjából.