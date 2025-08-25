Támogatás

Használhatják a Hue eszközeim a MotionAware™ technológiát?

A Hue termékek túlnyomó többsége támogatja a Hue MotionAware™ technológiát. Bizonyos eszközök azonban nem támogatják a MotionAware™ technológiát, mivel régebbi modellek, amelyekben nincs elegendő memória az új funkciókhoz, vagy mert funkcióik jellege miatt nem tudnak hatékonyan működni ezzel a funkcióval (pl. bizonyos akkumulátorról működő tartozékok gyorsabban lemerülnek). Az alábbi lista azokat az eszközöket és azok modellazonosítóit mutatja, amelyek nem támogatják a Hue MotionAware™-t. A Hue alkalmazásban ellenőrizheti, hogy eszközei rendelkeznek-e ezekkel a modellazonosítókkal a Beállítások > Szoftverfrissítés menüpontban. 

Termék típusa Modellazonosító
Go asztali lámpa 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color mélysugárzó LCT002
Hue színes lámpa LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue lightstrip LST001
Hue smart plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Fényerő-szabályozó kapcsoló RWL020, RWL021, RWL022
Hue Smart button ROM001, RDM003, RDM005
Fali kapcsolómodul RDM001, RDM004
Tap dial switch RDM002, RDM006
Tap switch ZGPSWITCH
Friends of Hue kapcsolók FOHSWITCH
Beltéri mozgásérzékelő SML001, SML003
Kültéri mozgásérzékelő SML002, SML004
Nyitásérzékelő SOC001
Kamera / Csengő CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Harmadik féltől származó eszközök (nem Hue és nem Friends of Hue) (Több is lehetséges)