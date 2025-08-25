A Hue termékek túlnyomó többsége támogatja a Hue MotionAware™ technológiát. Bizonyos eszközök azonban nem támogatják a MotionAware™ technológiát, mivel régebbi modellek, amelyekben nincs elegendő memória az új funkciókhoz, vagy mert funkcióik jellege miatt nem tudnak hatékonyan működni ezzel a funkcióval (pl. bizonyos akkumulátorról működő tartozékok gyorsabban lemerülnek). Az alábbi lista azokat az eszközöket és azok modellazonosítóit mutatja, amelyek nem támogatják a Hue MotionAware™-t. A Hue alkalmazásban ellenőrizheti, hogy eszközei rendelkeznek-e ezekkel a modellazonosítókkal a Beállítások > Szoftverfrissítés menüpontban.