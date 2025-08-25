A Hue termékek túlnyomó többsége támogatja a Hue MotionAware™ technológiát. Bizonyos eszközök azonban nem támogatják a MotionAware™ technológiát, mivel régebbi modellek, amelyekben nincs elegendő memória az új funkciókhoz, vagy mert funkcióik jellege miatt nem tudnak hatékonyan működni ezzel a funkcióval (pl. bizonyos akkumulátorról működő tartozékok gyorsabban lemerülnek). Az alábbi lista azokat az eszközöket és azok modellazonosítóit mutatja, amelyek nem támogatják a Hue MotionAware™-t. A Hue alkalmazásban ellenőrizheti, hogy eszközei rendelkeznek-e ezekkel a modellazonosítókkal a Beállítások > Szoftverfrissítés menüpontban.
Használhatják a Hue eszközeim a MotionAware™ technológiát?
|Termék típusa
|Modellazonosító
|Go asztali lámpa
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Color mélysugárzó
|LCT002
|Hue színes lámpa
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue lightstrip
|LST001
|Hue smart plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Fényerő-szabályozó kapcsoló
|RWL020, RWL021, RWL022
|Hue Smart button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Fali kapcsolómodul
|RDM001, RDM004
|Tap dial switch
|RDM002, RDM006
|Tap switch
|ZGPSWITCH
|Friends of Hue kapcsolók
|FOHSWITCH
|Beltéri mozgásérzékelő
|SML001, SML003
|Kültéri mozgásérzékelő
|SML002, SML004
|Nyitásérzékelő
|SOC001
|Kamera / Csengő
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Harmadik féltől származó eszközök (nem Hue és nem Friends of Hue)
|(Több is lehetséges)