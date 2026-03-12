Wyłóż swoje schody, szafki, półki lub meble tym niesamowitym połączeniem elastycznego, kolorowego światła. Dzięki 2-metrowej taśmie świetlnej Gradient Ambiance i 1-metrowemu przedłużeniu możliwości są nieograniczone!

Świeci wieloma kolorami światła jednocześnie

W zestawie zasilacz

Sterowanie przez Bluetooth lub Mostek

2-metrowa podstawowa taśma świetlna + 1-metrowe przedłużenie

Do 1800 lumenów