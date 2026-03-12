Zestaw: Taśma LED Gradient + przedłużenie
1088,00 zł
Obecna cena to 1088,00 zł
Pozycja nie jest już dostępna
Informacje o Zestaw: Taśma LED Gradient + przedłużenie
Wyłóż swoje schody, szafki, półki lub meble tym niesamowitym połączeniem elastycznego, kolorowego światła. Dzięki 2-metrowej taśmie świetlnej Gradient Ambiance i 1-metrowemu przedłużeniu możliwości są nieograniczone!
- Świeci wieloma kolorami światła jednocześnie
- W zestawie zasilacz
- Sterowanie przez Bluetooth lub Mostek
- 2-metrowa podstawowa taśma świetlna + 1-metrowe przedłużenie
- Do 1800 lumenów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514870895
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)
- 1
- Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (przedłużenie, 1 m)
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