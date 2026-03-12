Zestaw: Taśma LED Gradient + przedłużenie

1088,00 zł

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Pozycja nie jest już dostępna

Informacje o Zestaw: Taśma LED Gradient + przedłużenie

Wyłóż swoje schody, szafki, półki lub meble tym niesamowitym połączeniem elastycznego, kolorowego światła. Dzięki 2-metrowej taśmie świetlnej Gradient Ambiance i 1-metrowemu przedłużeniu możliwości są nieograniczone!

  • Świeci wieloma kolorami światła jednocześnie
  • W zestawie zasilacz
  • Sterowanie przez Bluetooth lub Mostek
  • 2-metrowa podstawowa taśma świetlna + 1-metrowe przedłużenie
  • Do 1800 lumenów
  • Przelewy24
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