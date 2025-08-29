Pomoc
Taśmy LED

Inteligentne taśmy LED

Philips Hue lightstrip LED to najwyższej jakości rozwiązanie z obszaru taśm LED. Rozświetl każdą przestrzeń. Stwórz dowolny nastrój. To po prostu genialne.

(9)

(12)

Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)

White and color ambiance

Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)
Wbudowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry

White and color ambiance

Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
Zasilacz w zestawie
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

Poznaj nasze taśmy LED

Porównaj wszystkie opcje do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Dowiedz się więcej
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED 5 m – tereny zewnętrzne

White and color ambiance

Taśma LED 5 m – tereny zewnętrzne
Taśma LED 1 × 5 m
Białe i kolorowe światło
Zasilacz w zestawie
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Play gradient lightstrip - 75 inch

White and color ambiance

Play gradient lightstrip - 75 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Do 40% rabatu
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Solo 3 metry

TAŚMY LED

Taśma LED Solo 3 metry
Można zginać i przycinać, nie można przedłużać
Kontroluj za pomocą naszej wielokrotnie nagradzanej aplikacji
Diody LED RGBWW i do 1700 lumenów
3 m
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED gradient (przedłużenie, 1 m)

White and color ambiance

Taśma LED gradient (przedłużenie, 1 m)
Wbudowane źródło światła LED
Wymaga zestawu podstawowego taśmy oświetleniowej z cieniowaniem
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

White and color ambiance

Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 65" do 70"
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Solo 10 metrów

TAŚMY LED

Taśma LED Solo 10 metrów
Można zginać i przycinać, nie można przedłużać
Kontroluj za pomocą naszej wielokrotnie nagradzanej aplikacji
Diody LED RGBWW i do 1700 lumenów
10 m
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Przedłużacz Lightstrip Plus V4, 1 metr

White and color ambiance

Przedłużacz Lightstrip Plus V4, 1 metr
Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Solo 5 metrów

TAŚMY LED

Taśma LED Solo 5 metrów
Można zginać i przycinać, nie można przedłużać
Kontroluj za pomocą naszej wielokrotnie nagradzanej aplikacji
Diody LED RGBWW i do 1700 lumenów
5 m
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Play gradient lightstrip - 55 inch

White and color ambiance

Play gradient lightstrip - 55 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 55 do 60 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Do 40% rabatu
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Play gradient PC

TAŚMY LED

Taśma LED Play gradient PC
Do monitorów o przekątnej od 24 do 27 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Przewodnik po taśmach LED

Jak zainstalować i skonfigurować taśmy LED?

Gdzie należy umieścić taśmę LED?

Czy można przyciąć inteligentne taśmy?

Jak zainstalować inteligentne taśmy LED na suficie?

Czym są inteligentne taśmy LED RGBWW i RGBICWW?

Jak jasne są taśmy LED?

Czy taśmy są bezpieczne?

Taśmy LED do każdego pomieszczenia

skorzystaj z inteligentnych taśm oświetleniowych

Jak używać taśm LED?

Uzyskaj wskazówki dotyczące używania taśm oświetleniowych wewnątrz i na zewnątrz, w tym ich owijania wokół ganku lub ich montażu na suficie w salonie.
taśmy LED do sypialni

Taśmy LED do sypialni

Inteligentne oświetlenie taśmą LED można wykorzystać do dodania subtelnych efektów dekoracyjnych do każdej sypialni lub przekształcenia przestrzeni kolorowym światłem.
taśmy LED do salonu

Taśmy LED do salonów

Rozmieść inteligentne taśmy LED w sposób strategiczny w całym salonie, aby uzyskać oświetlenie akcentujące pozwalające stworzyć dowolny nastrój.

Potrzebujesz części do swojego produktu Philips Hue?

Zgubiłeś kabel zasilający podczas przeprowadzki? Potrzebujesz nowych uchwytów do taśmy Hue Play gradient? Znajdź części zamienne, których potrzebujesz, aby wydłużyć żywotność produktów Philips Hue. 

Znajdź część do mojego produktu
Pobierz informacje o gwarancji

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

