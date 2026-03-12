Wyróżniający się odważnym kształtem trójkątnej żarówki Lightguide i teksturowaną, matową podstawą lampy, ten duet to designerski element. Żarówka wykonana jest z ręcznie dmuchanego szkła, a lampa drukowana jest w technologii 3D z wykorzystaniem bio-circularnych materiałów, łącząc nowoczesne i tradycyjne rzemiosło.



Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide

Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych

Płynne połączenie żarówki

podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.

Matowe piaskowe wykończenie