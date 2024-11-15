Pomoc
lampy stołowe LED

Inteligentne lampy stołowe LED

Te inteligentne lampy stołowe LED, umieszczone na stoliku nocnym lub stojaku pod telewizorem, pozwalają oświetlić dowolny obszar pokoju.

Przewodnik po inteligentnych lampach stołowych LED

Jak używać lampek nocnych?

Jaką lampę stołową LED wybrać do salonu?

Dlaczego warto stosować małe lampy stołowe?

Czy muszę kupić inteligentną żarówkę do mojej inteligentnej lampy stołowej LED?

Gdzie powinienem umieścić moją inteligentną lampę stołową?

Jaka jest najlepsza inteligentna lampa biurkowa?

Dowiedz się o inteligentnych lampach stołowych LED

lampy stołowe LED do Twojego domu

Ustawianie stanowiska do makijażu z inteligentnym oświetleniem

Używaj inteligentnych lamp biurkowych, aby stworzyć idealną przestrzeń do nakładania makijażu.
inteligentne lampy stołowe

Powrót do zwykłych zajęć

Korzystanie z odpowiednich inteligentnych lamp biurkowych ułatwia powrót do szkoły i pracę w domu.
lampy stołowe LED do pokoju dziecięcego

Lampki nocne dla dzieci

Inteligentne lampy stołowe są niezbędne w sypialniach dziecięcych, ponieważ pozwalają ustawić właściwe światło do odrabiania lekcji lub odpoczynku przed snem.

Potrzebujesz części do swojego produktu Philips Hue?

Kabel zasilający zagubił się podczas przeprowadzki? Potrzebujesz nowych uchwytów do taśmy oświetleniowej Hue Play gradient lightstrip? Znajdź części zamienne potrzebne do przedłużenia żywotności produktów Philips Hue. 

Znajdź część do mojego produktu
Pobierz informacje o gwarancji

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

