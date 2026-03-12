Zestaw: 4 czujniki kontaktu Secure + 2 czujniki ruchu

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Informacje o Zestaw: 4 czujniki kontaktu Secure + 2 czujniki ruchu

Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w Twoim domu - dodając cztery czujniki kontaktu i dwa czujniki ruchu do Twojej konfiguracji Philips Hue z mostkiem Hue Bridge. Ustaw swoje czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienie o wykryciu ruchu - na Twoje urządzenie mobline - i podejmij działania w Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.

  • Dwa czujniki kontaktu Secure
  • Dwa czujniki wewnętrzne
  • Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue
  • * wymaga mostka Hue Bridge

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