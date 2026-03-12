Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w Twoim domu - dodając cztery czujniki kontaktu i dwa czujniki ruchu do Twojej konfiguracji Philips Hue z mostkiem Hue Bridge. Ustaw swoje czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienie o wykryciu ruchu - na Twoje urządzenie mobline - i podejmij działania w Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.

Dwa czujniki kontaktu Secure

Dwa czujniki wewnętrzne

Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue

* wymaga mostka Hue Bridge