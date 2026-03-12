Zestaw: 4 czujniki kontaktu Secure + 2 czujniki ruchu
Obecna cena to 1116,00 zł
Obecna cena to 1116,00 zł
W magazynie
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Informacje o Zestaw: 4 czujniki kontaktu Secure + 2 czujniki ruchu
Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w Twoim domu - dodając cztery czujniki kontaktu i dwa czujniki ruchu do Twojej konfiguracji Philips Hue z mostkiem Hue Bridge. Ustaw swoje czujniki w taki sposób, aby wysyłały natychmiastowe powiadomienie o wykryciu ruchu - na Twoje urządzenie mobline - i podejmij działania w Centrum bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue.
- Dwa czujniki kontaktu Secure
- Dwa czujniki wewnętrzne
- Kontrola za pomocą aplikacji Philips Hue
- * wymaga mostka Hue Bridge
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514870956
Informacje o produkcie
- Hue Czujnik kontaktu Secure
- 2
- Hue Czujnik ruchu Hue Motion sensor
- 2
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