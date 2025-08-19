Pomoc
Bezpieczeństwo inteligentnego domu

Zabezpiecz swój dom światłem, aby uzyskać dodatkowe poczucie ochrony, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim. Dzięki Philips Hue zyskujesz nie tylko inteligentne zabezpieczenia domu, ale także bright home security.

Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą

Hue

Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą
Szyfrowanie end-to-end
Wideo HD 1080p
Światło białe i kolorowe
Podłączana przewodowo do domowej instalacji elektrycznej
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw startowy Secure z kamerą

Hue

Zestaw startowy Secure z kamerą
Do 1055 lm*
Światło białe i kolorowe
W zestawie kamera i czujniki
Mostek w zestawie

Na wyczerpaniu

Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Kamera przewodowa Secure

Hue

Kamera przewodowa Secure
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo HD 1080P
Podłączana do gniazdka
W zestawie uchwyt do montażu naściennego
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Kamera na baterię Secure

Hue

Kamera na baterię Secure
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo HD 1080P
Zasilanie bateryjne
W zestawie uchwyt do montażu naściennego
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko

Hue

Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo HD 1080P
Podłączana do gniazdka
Stojak w zestawie
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Czujnik kontaktu Secure

Hue

Czujnik kontaktu Secure
Montaż bezprzewodowy
Automatyczne włączanie oświetlenia
Długa żywotność baterii
Montaż w drzwiach i oknach
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko

Hue

Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo HD 1080P
Podłączana do gniazdka
Stojak w zestawie
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Kamera przewodowa Secure

Hue

Kamera przewodowa Secure
Kompleksowe szyfrowanie
Wideo HD 1080P
Podłączana do gniazdka
W zestawie uchwyt do montażu naściennego
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Czujnik kontaktu Secure

Hue

Czujnik kontaktu Secure
Montaż bezprzewodowy
Automatyczne włączanie oświetlenia
Długa żywotność baterii
Montaż w drzwiach i oknach
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Czujnik kontaktu Secure

Hue

Czujnik kontaktu Secure
Montaż bezprzewodowy
Automatyczne włączanie oświetlenia
Długa żywotność baterii
Montaż w drzwiach i oknach
Do 40% rabatu
Zbliżenie przedniej części produktu Kabel zasilający Hue Secure Camera USB C 3 m biały

Hue

Kabel zasilający Hue Secure Camera USB C 3 m biały
Stworzony dla kamer Hue Secure
Złącze USB typu C
Przedłużacz wewnętrzny
3 metry
Do 40% rabatu
Zbliżenie przedniej części produktu Kabel zasilający Hue Secure Camera USB C 3 m czarny

Hue

Kabel zasilający Hue Secure Camera USB C 3 m czarny
Stworzony dla kamer Hue Secure
Złącze USB typu C
Przedłużacz wewnętrzny
3 metry
Przewodnik po inteligentnych zabezpieczeniach domu

Czym są inteligentne zabezpieczenia domu?

Jak mogę zwiększyć bezpieczeństwo mojego inteligentnego domu?

Czy są dostępne bezprzewodowe kamery bezpieczeństwa?

Na czym polega monitorowanie inteligentnego domu?

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na temat bezpieczeństwa inteligentnego domu?

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach dla inteligentnego domu

oświetlenie zabezpieczające

Co to jest oświetlenie Security?

Skuteczne oświetlenie bezpieczeństwa nie jest już kwestią montażu kilku jasnych świateł tu i tam.
czujniki ruchu Hue

Najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dotyczące korzystania z czujnika ruchu Hue,

Czy starasz się włączyć łokciem światło w przedpokoju, niosąc ciężkie torby z zakupami? A może zrób przełącznik światła będzie Twoim ciałem?
oraz automatyzacji, bezpieczeństwa i oświetlenia

Poczuj się bezpieczniej dzięki automatyzacji oświetlenia domowego

Pozwól, aby oświetlenie Philips Hue , czujniki, kamery monitorujące i aplikacja Hue współpracowały ze sobą, aby zapewnić Ci spokój ducha, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim.

