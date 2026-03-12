Pongee med 3 spotlights vit + 3 st GU10 color-ljuskällor

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I lager
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Om Pongee med 3 spotlights vit + 3 st GU10 color-ljuskällor

Lys upp ditt hem med Philips Pongee med 3 spotlights i vitt, komplett med energieffektiva smarta Hue GU10 color-ljuskällor.

  • Snabb trådlös dimning
  • Kan styras med Bluetooth och Hue Bridge
  • Ingår Hue ljuskällor och en Philips lampa
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