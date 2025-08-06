Support
Datameddelande för Hue (“Datamedelande”) – Europa 

Version: september 2025 

Detta datameddelande förklarar hur du kan få åtkomst till och dela vissa uppgifter relaterade till dina Hue-produkter och -tjänster, inklusive vilka uppgifter som omfattas och hur vi hanterar dem i Europa. Glöm inte att kontrollera bilagan/bilagorna för viktiga ytterligare detaljer eller undantag som kan gälla.

Vi är Signify Netherlands B.V., företaget bakom Hue-produkterna och -tjänsterna, och ligger på High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederländerna. Du hittar mer information om oss nedan – läs i avsnittet “Hur kan du nå oss“.

När vi använder “du”, menar vi “Administratören”/“Ägaren” eller den “Auktoriserade användaren” av ett Hue system – läs avsnitt 2 i Villkor för Hue för att se om du är “Administratör”/“Ägare” eller “Auktoriserad användare”. Om du är en "Auktoriserad användare" har du inte åtkomst till data som genereras av Hue-produkter och -tjänster i ditt hushåll – förutom data som är kopplade till ditt eget konto – till skillnad från en "Administratör"/"Ägare" som har bredare åtkomsträttigheter. En liten brasklapp: vi kan komma att be dig om vissa uppgifter – och ett Hue konto – för att bekräfta om du är “Administratör”/“Ägare” eller “Auktoriserad användare” när det är nödvändigt – detta hjälper oss att se till att dina uppgifter är säkra och att de delas med rätt person.

För personuppgifter gäller vårt Personuppgiftsmeddelande och det har företräde framför detta datameddelande.

När vi nämner vissa termer i detta datameddelande – som "Lättillgängliga uppgifter" eller "Datainnehavare" – använder vi dem enligt definitionen i EU:s datalag. Du hittar en ordlista i slutet av detta datameddelande som förklarar några av de viktigaste termerna. Bara så att du vet, dessa definitioner är förenklade för att göra dem lättare att förstå, liksom resten av detta datameddelande. För den exakta juridiska formuleringen kan du alltid läsa definitionerna i EU:s datalag.

1. Vilka uppgifter ingår? (typ, format, insamlingsfrekvens och volym)

De uppgifter som omfattas av detta datameddelande anges i bilagan/bilagorna och gäller för Europa – vi använder termen "Data" i detta datameddelande för "Lättillgängliga data" om vi inte anger annat.

Vi har grupperat data i två avsnitt: "Produktdata" och "Relaterade tjänstedata".

Tabellen nedan ger dig ytterligare information:

 

Produktdata

Relaterade tjänstedata

Format

JSON

JSON

Insamlingsfrekvens

Vanligtvis 10–100 dataposter per dag, beroende på systemets användning.

Vanligtvis 0–100 dataposter per dag, beroende på systemets användning

Volym

Vanligtvis 30–400 kB per dag

Vanligtvis 0–400 kB per dag

Kontinuerlig och realtidsdatagenerering

Produktdata genereras endast när händelser inträffar eller tillstånd ändras.

 

2. Hur lagrar vi data?

Vi lagrar data i upp till två (2) år från och med det datum då vi samlade in dem, om inte annat meddelas.

Vissa Hue-produkter kan indirekt lagra data på en fjärrserver. Se bilaga 1 för mer information om varje Hue-produkt.

Data i produkter lagras endast tillfälligt och skrivs över när ett nytt tillstånd registreras. Ingen historik eller loggar sparas på produkten.

Om vi lagrar data gör vi det på molnbaserade servrar. Vi kan komma att överföra data till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För mer information om detta ämne, läs avsnittet “När överför vi dina data utomlands” i vårt Datameddelande.

3. Hur kan du komma åt, dela och radera data?  

Du kan få tillgång antingen direkt eller indirekt. Med direkt åtkomst kan du hämta dina produktdata i realtid, medan du med indirekt åtkomst får dina data (som lättillgängliga data) i en bulkfil via e-post. Du kan göra en begäran via vårt onlineformulär och välja den typ av åtkomst du föredrar. För att få direktåtkomst måste du vara en "Administratör" / "Ägare" med ett Hue-konto – eftersom det ger dig tillgång till all produktdata som genereras i ditt hushåll.

För direktåtkomst till produktdata, observera att nästan alla våra Hue-produkter (förutom Hue Sync Box) har ett Zigbee-gränssnitt. Zigbee-protokollet är allmänt tillgängligt på https://csa-iot.org/ och ger åtkomst till produktdata från Hue-lampor och tillbehör – ingen Philips Hue Bridge krävs. Men om en produkt är uppkopplad till en Philips Hue Bridge, är det bästa sättet att få åtkomst till produktdata via Philips Hue Bridges CLIP-gränssnitt (lokalt), som vi kommer att göra tillgängligt för dig på förfrågan genom vårt intagsformulär online. Vi beviljar dig sedan en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv rätt att få åtkomst till och använda API:et, enbart för att hämta produktdata. Denna rättighet inkluderar inte möjligheten att underlicensiera eller dela åtkomst med andra. Du får inte modifiera, anpassa eller ändra API:et. Du får inte kopiera, distribuera, dela, visa, publicera eller överföra någon del av det och inte heller utföra reverse engineering, dekompilera, ta isär eller skapa kopior av det. Denna rättighet inkluderar inte möjligheten att använda API:et för att ändra enhetens status och inställningar (men om du också vill göra det kan du naturligtvis registrera dig för att använda vårt API för "utvecklarändamål" – se https://developers.meethue.com/). API:et och allt relaterat material, inklusive förbättringar eller modifieringar, förblir vår (och våra licensgivares) egendom och skyddas av immaterialrättslagar. Du får inte använda API:et på något sätt som bryter mot lagar eller domstolsbeslut, eller som kan skada oss eller andra. Du får inte införa skadlig kod, virus eller andra skadliga komponenter, eller försöka inaktivera eller kringgå några säkerhetsfunktioner i våra system. Observera att vi inte garanterar oavbruten, snabb, säker eller felfri åtkomst till API:et.

Om du vill dela dina produktdata (från Hue-produkter anslutna till en Hue Bridge) via direktåtkomst med någon i Europa (en "tredje part"), inga problem – det är enkelt! Följ bara dessa enkla steg:

Steg 1: Be den tredje parten att besöka https://developers.meethue.com/.

Steg 2: Den tredje parten måste registrera sig och följa instruktionerna på den sidan.

Steg 3: När den tredje parten är registrerad kan den ansöka om autentiseringsuppgifter för moln-till-moln-integration.

Steg 4: Det här är vad som sker för att få behörighet att komma åt dina produktdata:

· Tredje part kan skapa en länk till en auktoriseringsförfrågan

· Med den här länken kan du logga in på ditt Hue-konto och ge tredje part åtkomstbehörighet.

Steg 5: När du har gett tillstånd får tredje part åtkomst och kan börja använda API:et för att visa dina produktdata i realtid.

Du kan alltid begära att datadelningen avslutas via ditt Hue-konto (logga in på https://www.philips-hue.com/account).

 

Användning av våra API:er för att hämta dina produktdata regleras av specifika villkor (som ska accepteras av tredje part under steg 2 ovan) för att ge tredje part rätt att hämta dina produktdata och skydda våra rättigheter och Hue-systemet för alla Hue-användare.

Om du vill att en tredje part ska få dina data (som lätt tillgängliga uppgifter) via indirekt åtkomst, kan du meddela oss genom att välja det alternativet i vårt intagsformulär online.

Vi kommer endast att överföra Produktdata och Relaterad Tjänstedata som du begär eller godkänner, inklusive relaterad information för att använda den (t.ex. metadata). Vi kommer inte att dela dina personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke. Du bör komma överens med dem du delar produktdata och relaterade tjänstedata med för att skydda och använda dem ansvarsfullt, till exempel att de skyddar dem med lämpliga säkerhetsåtgärder och endast använder dem för den tjänst du erhåller från dem. De får inte använda produktdata och relaterade tjänstedata för att utveckla produkter som konkurrerar med Hue-produkter, och de får inte sälja eller dela produktdata och relaterade tjänstedata med någon som inte är auktoriserad.

Du samtycker till att använda produktdata och relaterade tjänstedata ansvarsfullt och inte dela dem på skadliga sätt.

Dela produktdata och relaterade tjänstedata kommer inte att kosta dig någonting.

 

Vill du radera dina data?
Så här kan du göra det, beroende på datatypen:

  • Data (som lättillgänglig data): Du kan radera ditt Hue-konto via inställningsmenyn i din Hue-app eller på Philips Hues webbplats. Du kan också skicka oss en begäran om dataradering.
  • För data på enheten: Utför en fabriksåterställning på din Hue-produkt.
  • För data som lagras lokalt i dina Hue-appar: Du kan helt enkelt avinstallera appen.

4. Hur använder vi data?

I avsnitt 3b i Villkor för Hue förklarar vi hur vi och våra Signify-koncernbolag använder data.  Vi kommer endast att dela data med tredje part enligt beskrivningen däri.

5. Hur kan du nå oss

Om du har några frågor eller behöver support är du välkommen att kontakta vårt team via https://www.philips-hue.com/support.

Observera – vi är inte alltid datainnehavare. Om du använder ett tredjepartssystem för att ansluta dina Hue-produkter kan den tredje parten bli datainnehavare istället för oss. Du kan då behöva utöva dina åtkomsträttigheter hos den tredje parten. För mer information, se bilagan/bilagorna. 

6. Innehåller data några affärshemligheter?

Tänk på en affärshemlighet som det unika sätt på vilket vi gör en produkt eller tjänst. Det är något värdefullt som vi vill skydda så att ingen annan kan använda det för att konkurrera med oss. Vissa data kan innehålla affärshemligheter. Om det är så kommer vi att tala om det för dig – och att affärshemligheten tillhör Signify Holding B.V..

7. Klagomål och tvistlösning

Du har rätt att lämna in klagomål angående vår datahantering till den behöriga myndigheten i ditt hemland.

8. Hur länge gäller detta?

Så länge du aktivt använder Hue-produkterna och -tjänsterna som "Administratör", "Ägare" eller "Auktoriserad användare" behåller du dina åtkomst- och delningsrättigheter. Detta baseras också på hur länge vi lagrar data.

Från tid till annan kan vi uppdatera detta datameddelande, till exempel om produkter, tjänster eller data ändras. Om vi gör det kommer vi att publicera det uppdaterade datameddelandet på vår Philips Hue-webbplats. 

9. Vår ordlista om datalagen

Se vår ordlista nedan för att förstå de viktigaste termerna som används i detta datameddelande. Kom ihåg: Vi har förenklat dessa definitioner för att göra dem lättare att följa. För den officiella juridiska formuleringen kan du alltid läsa definitionerna i EU:s datalag.

a.       Uppkopplad produkt: Detta innebär bara en smart enhet – en som hämtar information om hur du använder den eller vad som händer runt omkring den, och kan dela den informationen antingen via internet, via ett trådlöst nätverk eller direkt från enheten. När vi än nämner Hue-produkt I detta datameddelande talar vi om en uppkopplad produkt.

b.       Datainnehavare: Detta är den part – liksom vi – som samlar in produktdata och relaterade tjänstedata från dina Hue-produkter eller -tjänster. Vi är datainnehavare när vi har tillstånd att använda eller dela dessa uppgifter, baserat på lagen eller vad vi har kommit överens om med dig.

c.        Europa: Detta datameddelande gäller användare i Europeiska unionen. Om du använder Hue-produkter och -tjänster som har gjorts tillgängliga i EU är detta datameddelande relevant för dig.

d.       Produktdata: Detta är den information som din Hue-produkt skapar när du använder den – till exempel när den slås på och av eller hur ofta du använder den. Det är data som produkten är utformad för att dela, antingen via internet, via ett trådlöst nätverk eller direkt från enheten. Den kan nås av dig, oss eller ibland en tredje part.

e.       Lättillgänglig data: Detta är den typ av data vi redan har i vårt moln från din Hue-produkt eller relaterade tjänster – som hur produkten används eller dess inställningar. Det är data som vi har åtkomst till och enkelt kan komma åt, utan några komplicerade steg.

f.         Relaterad tjänst: Detta avser de digitala delarna – som appar eller programvara – som din Hue-produkt behöver för att fungera korrekt. En del av det följer med produkten när du köper den, och utan det kanske din produkt inte gör det den ska. Andra gånger kan det läggas till senare (av oss eller en tredje part) för att uppgradera eller justera hur din produkt fungerar. När vi än nämner Hue-tjänster eller -applikationer i det här meddelandet pratar vi om en relaterad tjänst.

g.     Relaterad tjänstedata: Detta är det digitala spår som skapas när du använder tjänster som är kopplade till din Hue-produkt – som att använda appen, ställa in rutiner eller aktivera automatiseringar. Det inkluderar saker du gör med flit (som att ändra en inställning) och saker som händer i bakgrunden medan du använder tjänsten.

Bilaga-1 Anslutna produkter (Hue-produkter)

 

Produktdatatyp

Möjlighet att lagra data på en fjärrserver

Strömbrytare

Knapptryckningar, batterinivå, anslutningsstatus, enhetskonfiguration

Ja, indirekt.

 

Obs! Uppkopplade produkter kan kopplas upp till en gateway/bridge/styrenhet, t.ex. Philips Hue Bridge, någon annan Zigbee-to-IP-bridge, en Matter border-router, en Amazon Alexa, Google Home eller Apple Home-enhet, en smartphoneapp och andra [1].

Rörelsesensorer

Rörelse, temperatur2, ljusnivå[2], batterinivå, anslutningsstatus, enhetskonfiguration

Öppnings-/stängningssensorer

Öppning-stängning, sabotagedetektering, batterinivå, anslutningsstatus, enhetskonfiguration

Lampor

På/av, dimringsnivå, färgtemperatur, färg, dynamik, nätverksparametrar, anslutningsstatus, enhetskonfiguration

Enheter med belysning och strömbrytare

Summan av de data som anges i avsnitten om belysning och strömbrytare ovan

Smart Plug

På/av, nätverksparametrar, anslutningsstatus, enhetskonfiguration

Chime

Ljud på/av, ljudvolym, ljudidentifierare, varaktighet, anslutningsstatus, enhetskonfiguration

Hue Bridge

Lampa, rum, zon, scen, underhållningsområde, rörelseområde, enhet, automatisering och länkknappsrelaterade inställningar och statusar, anslutningsstatus, enhetskonfiguration

Ja

Kamera och dörrklocka

Video-, bild- och ljuddata,

rörelse-, objekt- och ljuddetekteringshändelser, batterinivå (för batterikameror), anslutningsstatus, knapptryckningar (för dörrklocka), enhetskonfiguration

Ja

Hue sync box

Användningsdata såsom ljussynkronisering på/av, ingång, läge, varaktighet; anslutningsstatus, enhetskonfiguration

Ja

 

 

[1] Signify är inte datainnehavare om de anslutna produkterna används med en tredjepartsgateway/brygga/styrenhet annan än Philips Hue Bridge.

[2] Rörelsesensorer kan mäta temperatur och ljusnivå kontinuerligt och i realtid. 

Bilaga-2 Relaterade tjänster (Hue-tjänster)

 

Typ av relaterade tjänstedata

Hue-appen[3]

Data om hur appen används för styrning av belysning, nedladdning, skapande och användning av scener, automatiseringar, Hue Secure, (underhållning) synkronisering av belysning och konfigurationer av Hue system

Hue Sync TV-appen3

Användningsdata såsom ljussynkronisering på/av, läge, varaktighet; anslutningsstatus, appkonfiguration

PC-app3

Molntjänster för Hue Secure3

Data om hur Hue Secure tjänsterna används med avseende på aktivering/inaktivering, händelser relaterade till realtidsvy och visning av videoklipp, säkerhetshändelser inklusive push-meddelanden, tidslinje, (ljus)alarm, händelser till Bridge för bekvämlighetsändamål, inställningar för säkerhets- och kamerakonfiguration

Allmänna Hue-molntjänster3

Data som möjliggör upptäckt av Bridge och anslutning av appar och tjänster (inklusive appar och tjänster från tredje part) via molnet till Bridge. Enhetshantering, IP-adressbaserad geolokalisering, konto- och hemrelaterade data

 

[3] Datamängden beror på användarens samtycke till att samla in valfri analysdata.

