Datameddelande

3. Hur kan du komma åt, dela och radera data?

Du kan få tillgång antingen direkt eller indirekt. Med direkt åtkomst kan du hämta dina produktdata i realtid, medan du med indirekt åtkomst får dina data (som lättillgängliga data) i en bulkfil via e-post. Du kan göra en begäran via vårt onlineformulär och välja den typ av åtkomst du föredrar. För att få direktåtkomst måste du vara en "Administratör" / "Ägare" med ett Hue-konto – eftersom det ger dig tillgång till all produktdata som genereras i ditt hushåll.

För direktåtkomst till produktdata, observera att nästan alla våra Hue-produkter (förutom Hue Sync Box) har ett Zigbee-gränssnitt. Zigbee-protokollet är allmänt tillgängligt på https://csa-iot.org/ och ger åtkomst till produktdata från Hue-lampor och tillbehör – ingen Philips Hue Bridge krävs. Men om en produkt är uppkopplad till en Philips Hue Bridge, är det bästa sättet att få åtkomst till produktdata via Philips Hue Bridges CLIP-gränssnitt (lokalt), som vi kommer att göra tillgängligt för dig på förfrågan genom vårt intagsformulär online. Vi beviljar dig sedan en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv rätt att få åtkomst till och använda API:et, enbart för att hämta produktdata. Denna rättighet inkluderar inte möjligheten att underlicensiera eller dela åtkomst med andra. Du får inte modifiera, anpassa eller ändra API:et. Du får inte kopiera, distribuera, dela, visa, publicera eller överföra någon del av det och inte heller utföra reverse engineering, dekompilera, ta isär eller skapa kopior av det. Denna rättighet inkluderar inte möjligheten att använda API:et för att ändra enhetens status och inställningar (men om du också vill göra det kan du naturligtvis registrera dig för att använda vårt API för "utvecklarändamål" – se https://developers.meethue.com/). API:et och allt relaterat material, inklusive förbättringar eller modifieringar, förblir vår (och våra licensgivares) egendom och skyddas av immaterialrättslagar. Du får inte använda API:et på något sätt som bryter mot lagar eller domstolsbeslut, eller som kan skada oss eller andra. Du får inte införa skadlig kod, virus eller andra skadliga komponenter, eller försöka inaktivera eller kringgå några säkerhetsfunktioner i våra system. Observera att vi inte garanterar oavbruten, snabb, säker eller felfri åtkomst till API:et.

Om du vill dela dina produktdata (från Hue-produkter anslutna till en Hue Bridge) via direktåtkomst med någon i Europa (en "tredje part"), inga problem – det är enkelt! Följ bara dessa enkla steg:

Steg 1: Be den tredje parten att besöka https://developers.meethue.com/.

Steg 2: Den tredje parten måste registrera sig och följa instruktionerna på den sidan.

Steg 3: När den tredje parten är registrerad kan den ansöka om autentiseringsuppgifter för moln-till-moln-integration.

Steg 4: Det här är vad som sker för att få behörighet att komma åt dina produktdata:

· Tredje part kan skapa en länk till en auktoriseringsförfrågan

· Med den här länken kan du logga in på ditt Hue-konto och ge tredje part åtkomstbehörighet.

Steg 5: När du har gett tillstånd får tredje part åtkomst och kan börja använda API:et för att visa dina produktdata i realtid.

Du kan alltid begära att datadelningen avslutas via ditt Hue-konto (logga in på https://www.philips-hue.com/account).

Användning av våra API:er för att hämta dina produktdata regleras av specifika villkor (som ska accepteras av tredje part under steg 2 ovan) för att ge tredje part rätt att hämta dina produktdata och skydda våra rättigheter och Hue-systemet för alla Hue-användare.

Om du vill att en tredje part ska få dina data (som lätt tillgängliga uppgifter) via indirekt åtkomst, kan du meddela oss genom att välja det alternativet i vårt intagsformulär online.

Vi kommer endast att överföra Produktdata och Relaterad Tjänstedata som du begär eller godkänner, inklusive relaterad information för att använda den (t.ex. metadata). Vi kommer inte att dela dina personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke. Du bör komma överens med dem du delar produktdata och relaterade tjänstedata med för att skydda och använda dem ansvarsfullt, till exempel att de skyddar dem med lämpliga säkerhetsåtgärder och endast använder dem för den tjänst du erhåller från dem. De får inte använda produktdata och relaterade tjänstedata för att utveckla produkter som konkurrerar med Hue-produkter, och de får inte sälja eller dela produktdata och relaterade tjänstedata med någon som inte är auktoriserad.

Du samtycker till att använda produktdata och relaterade tjänstedata ansvarsfullt och inte dela dem på skadliga sätt.

Dela produktdata och relaterade tjänstedata kommer inte att kosta dig någonting.

Vill du radera dina data?

Så här kan du göra det, beroende på datatypen: