Villkor för tillverkargaranti – för Europa för Philips Hue-produkter med undantag för Philips Hue-ljuskällor, Philips Hue ljusslingor och Philips Hue-tillbehör (enligt klassificering på www.philips-hue.com)

Den här frivilliga tillverkargarantin gäller om du är en konsument och har köpt din produkt i Europa, samt gäller för Philips Hue-produkter med undantag för Philips Hue-ljuskällor, Philips Hue ljusslingor och Philips Hue-tillbehör (enligt klassificering på www.philips-hue.com).

Denna produkt är specifikt utformad och utvecklad för användning i hemmet, enbart under normala förhållanden och normal drift. Om du stöter på några problem vid användningen av produkten rekommenderar vi att du först läser användarhandboken och informationen på vår webbplats. I enlighet med villkoren häri garanterar vi som tillverkare (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Nederländerna) att enhetens hårdvarukomponenter är fria från material- och tillverkningsdefekter under en period av två (2) år efter leveransdatum, om ingen annan tidsperiod anges i eller på produktens förpackning, samt förutsatt att produkten installeras, underhålls och används i enlighet med anvisningarna i användarhandboken. Denna begränsade garanti gäller endast de hårdvarukomponenter som medföljer i originalförpackningen. Denna begränsade garanti gäller inte för programvara, även om denna är förpackad eller säljs tillsammans med hårdvarukomponenterna. Vi garanterar inte att användningen av denna enhet kommer att vara fri från avbrott eller fel. Om inte lagstadgade bestämmelser i tillämplig lag anger något annat är våra skyldigheter enligt denna garanti begränsade till att vi, efter vårt eget gottfinnande, antingen reparerar, tillhandahåller en ersättningsprodukt för den defekta produkten eller erbjuder en lämplig kredit motsvarande den defekta produktens inköpspris. (Ned)montering och/eller (av)installations- och arbetskostnader är uteslutna från denna garanti. Detsamma gäller trasigt glas, batterier och utbytbara ljuskällor. I den utsträckning som medges i tillämplig lagstiftning medför våra åtgärder enligt garantin ingen förlängning eller förnyelse av den ursprungliga garantiperioden. Vi äger rätt att efter, eget gottfinnande, ersätta den defekta produkt som omfattas av garantin med en produkt som har mindre avvikelser i design och/eller specifikationer som inte påverkar produktens funktioner. För att du ska ha rätt att framställa ett giltigt krav enligt denna garanti måste du på begäran tillhandahålla oss (eller vår representant) ett adekvat kvitto på ditt inköp samt den defekta produkten för analys. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag beskriver denna policy hela vårt ansvar som tillverkare i samband med defekta produkter eller produkter som inte uppfyller specifikationerna. Vi ansvarar inte för andra förluster, indirekta skador eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, förlust av data eller inkomst). Vi kompenserar dig inte heller för aktiviteter såsom regelbundet underhåll, lagring eller återställning av data.

Denna tillverkargaranti ger rättigheter separata från de rättigheter du har enligt lag. Detta innebär att dessa garantiförmåner utgör ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter och att dina lagstadgade rättigheter vare sig begränsas eller påverkas av denna garanti. Om produkten ej skulle motsvara specifikationerna har du lagstadgade rättigheter som är kostnadsfria och som du kan utöva gentemot det företag som sålde denna produkt till dig.

Denna garanti är underkastad, och kan åsidosättas av, vår policy ”Upphörande av support” i den mån Signify beslutar att avsluta supporten för denna enhet enligt sin ”Upphörande av support”-policy, som finns tillgänglig här: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Om du lämnar in din produkt för service i ett annat land än där du köpte produkten kommer vi att försöka utföra service på produkten enligt garantivillkoren i landet där du köpte produkten.

För att erhålla service inom garantiperioden för denna tillverkargaranti, vänligen kontakta Philips kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns på: www.philips.com/lighting

Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.