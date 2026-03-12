Runner med 3 spotlights svart + Dimmer switch + 3 st GU10 White-ljuskällor
Paketpriset är 1676,60 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 1862,89 kr
Paketpriset är 1676,60 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 1862,89 kr
Erbjudande
I lager
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Om Runner med 3 spotlights svart + Dimmer switch + 3 st GU10 White-ljuskällor
Skapa den perfekta atmosfären med Philips Runner med 2 spotlights i svart. Ingår en Hue Dimmer switch och smarta Hue GU10 White-ljuskällor.
- Snabb trådlös dimning
- Kan styras med Bluetooth och Hue Bridge
- Ingår Hue ljuskällor och en Philips lampa
- Dimmer switch medföljer
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874466
Produktinformation
- Tak-/väggspotlights Runner tak-/väggspotlight 3 x
- 1
- Hue White GU10 – smart spotlight – (2-pack)
- 1
- Hue White GU10 – smart spotlight
- 1
- Hue Dimmer switch
- 1