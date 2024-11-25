作为 Philips Hue 的重要组成部分，您的帐户可确保只有您和您授权的人才能访问您的系统。
保护您的隐私是我们的首要责任
Philips Hue 帐户是识别 Philips Hue 系统所有者的安全方式。通过此帐户，您能够管理哪些用户和应用程序可以访问您的产品。请尽快创建 Philips Hue 帐户。想要详细了解我们如何管理您的数据？请阅读隐私声明
管理用户访问
不管是应用程序、智能生态系统还是用户，您可查看（并控制！）谁有权限访问您的 Philips Hue 系统。可根据您希望用户控制的内容进行权限调整 - 包含灯具、照明、安全设备或其他内容。
添加额外的安全防护
帐户为我们提供了一种更可靠的方法来识别 Philips Hue 系统的所有者。您甚至可以在登录帐户时设置双重身份验证。
随时随地控制灯具
借助帐户和 Hue Bridge，即可轻松进行远程控制。随时随地开/关灯、查看 Secure 系统或调整 Philips Hue 应用程序中的设置。
控制多个 Hue Bridge
有多个 Hue Bridge？今年您将能够在一个帐户中添加多个 Hue Bridge，并将其分类整理到“家”中，使系统保持井然有序。
比较用户权限
您可以为 Philips Hue 帐户中的用户分配四种类型的权限。无论您拥有哪些权限，您始终能够控制灯光 - 即使在互联网中断时也是如此。
您可以使用飞利浦 Hue 帐户做什么
飞利浦Hue + Spotify
链接您的 Philips Hue 和 Spotify 帐户，观看灯光对音乐的反应。使用 Hue 应用程序中的“同步”选项卡即可启动，并将房间变成个人音乐会。
智能家居助手
将您的飞利浦Hue 帐户连接到智能家居助手，即可让灯具响应您的指令。只需发出指令，灯具就会响应 — 解放您的双手！
智能家居安全
访问 Philips Hue Secure，了解我们的智能家居安全产品系列和功能。
问答
如何创建 Hue 帐户？
如何创建 Hue 帐户？
我在注册 Hue 帐户时提供的信息会怎样处理？
我在注册 Hue 帐户时提供的信息会怎样处理？
我可以在多台设备上使用我的 Hue 帐户吗？
我可以在多台设备上使用我的 Hue 帐户吗？
Hue 帐户需要哪些信息？
Hue 帐户需要哪些信息？
登录 Hue 帐户是否需要双重身份验证？
登录 Hue 帐户是否需要双重身份验证？
注册 Hue 帐户后是否会收到营销资讯？
注册 Hue 帐户后是否会收到营销资讯？
1 如果设备属于 Philips Hue Secure 设置的一部分，则只有具有“安全等级：高”或“管理员”权限的用户才能将其删除。