飞利浦Hue 帐户

飞利浦Hue 帐户

作为 Philips Hue 的重要组成部分，您的帐户可确保只有您和您授权的人才能访问您的系统。 

保护您的隐私是我们的首要责任

Philips Hue 帐户是识别 Philips Hue 系统所有者的安全方式。通过此帐户，您能够管理哪些用户和应用程序可以访问您的产品。请尽快创建 Philips Hue 帐户。想要详细了解我们如何管理您的数据？请阅读隐私声明

 

Hue 应用程序中显示“管理成员”的页面

管理用户访问

不管是应用程序、智能生态系统还是用户，您可查看（并控制！）谁有权限访问您的 Philips Hue 系统。可根据您希望用户控制的内容进行权限调整 - 包含灯具、照明、安全设备或其他内容。

增加一道安全保障

添加额外的安全防护

帐户为我们提供了一种更可靠的方法来识别 Philips Hue 系统的所有者。您甚至可以在登录帐户时设置双重身份验证。

图片一侧是一位男士正在使用 Hue 应用程序，另一侧是他通过 Hue 应用程序连接的家

随时随地控制灯具

借助帐户和 Hue Bridge，即可轻松进行远程控制。随时随地开/关灯、查看 Secure 系统或调整 Philips Hue 应用程序中的设置。

使用 Hue 帐户控制多个 Hue Bridge

控制多个 Hue Bridge

有多个 Hue Bridge？今年您将能够在一个帐户中添加多个 Hue Bridge，并将其分类整理到“家”中，使系统保持井然有序。

比较用户权限

您可以为 Philips Hue 帐户中的用户分配四种类型的权限。无论您拥有哪些权限，您始终能够控制灯光 - 即使在互联网中断时也是如此。

照明

安全：基础

安全：高级

管理员

无需互联网即可控制灯光

添加或删除灯具、传感器和开关¹

创建、编辑、删除房间和区域

创建、编辑、删除自动化

同步：将应用程序链接到 Spotify

同步：开始或停止

Secure：将系统设置为守护或解除守护

Secure：查看摄像头的实时拍摄和视频片段

Secure：查看事件时间线

Secure：接收通知

Secure：管理摄像头设置

Secure：订阅计划

Secure：删除安全设备

添加或删除 Hue Bridge

创建、重命名、删除“家”

管理用户权限

您可以使用飞利浦 Hue 帐户做什么

显示“同步”选项卡和 Spotify 的 Hue 应用程序

飞利浦Hue + Spotify

链接您的 Philips Hue 和 Spotify 帐户，观看灯光对音乐的反应。使用 Hue 应用程序中的“同步”选项卡即可启动，并将房间变成个人音乐会。

了解飞利浦Hue + Spotify
白色背景上的 Google Nest Mini、Apple HomePod Mini 和 Amazon Echo Dot。

智能家居助手

将您的飞利浦Hue 帐户连接到智能家居助手，即可让灯具响应您的指令。只需发出指令，灯具就会响应 — 解放您的双手！

了解语音控制
智能家居安全

智能家居安全

访问 Philips Hue Secure，了解我们的智能家居安全产品系列和功能。

问答

如何创建 Hue 帐户？

我在注册 Hue 帐户时提供的信息会怎样处理？

我可以在多台设备上使用我的 Hue 帐户吗？

Hue 帐户需要哪些信息？

登录 Hue 帐户是否需要双重身份验证？

注册 Hue 帐户后是否会收到营销资讯？

1 如果设备属于 Philips Hue Secure 设置的一部分，则只有具有“安全等级：高”或“管理员”权限的用户才能将其删除。