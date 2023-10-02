尊敬的客户：

感谢您购买本 Philips 产品，也非常感谢您选择 Philips 品牌，希望您新购买的产品能让您使用满意。

本产品经过专门设计和开发，仅适合在正常条件和操作下进行家用。 包装上标示的使用寿命以平均每天/每周 7 天最多照明 3 小时为基准计算而得出。 如果在使用产品时遇到任何困难，建议您先查看用户手册和我们网站上提供的信息。 以此处所述条款和条件为前提，作为制造商，Signify 保证，在依照用户手册中所述保养和清洁说明对产品进行维护的前提下，本设备的硬件组件在自购买日期后两 (2) 年内不会出现材料和工艺缺陷，除非产品包装内或包装上标明了其他期限。 此有限保修仅适用于原包装所包含的硬件组件。 此有限保修不适用于任何软件，包括随硬件组件包装或销售的软件。 我们不保证使用此设备时无中断或无错误。 除非适用法律的法定条款另有规定，否则我们的保修责任将仅限于由我们自行选择对产品进行修理、更换缺陷产品或相应地退还缺陷产品的购买金额。 组装（拆除）和/或安装（拆卸）和人工费用以及玻璃破损、电池和更换灯泡不包括在保修范围内。 我们根据保修提供补救不会使适用保修期延长或重新计算。 对于保修范围内的缺陷产品，我们有权自行选择将缺陷产品更换为具有轻微设计偏差和/或产品规格不影响产品功能的产品。 要根据此保修提出有效索赔，您必须依照我们的请求向我们（或我们的代表）出示适当的购买收据及缺陷产品以用于分析。 在适用法律允许的最大范围内，本政策规定了我们作为制造商针对缺陷产品或不合格产品承担的全部责任。 我们不对您的其他损失或间接或后果性损害（包括但不限于数据丢失或收入损失）承担任何责任，也不针对由您实施的任何行为，例如定期维护、保存或恢复数据，而提供赔偿。 适用法律赋予您的法定权利不受此自愿提供的制造商保修的影响。

此保修以我们的终止支持政策为前提，如果 Signify 根据其终止支持政策决定终止对本设备提供支持，则此保修作废。有关终止支持政策，请访问

www.philips-hue.com/endofsupportpolicy

如需在保修期内获得服务，请联系您的经销商或 Philips 客户服务中心。 有关详细联系信息，请访问 www.philips.com/lighting。

制造商保留更改设计和技术规格的权利。

Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。