飞利浦Hue + Spotify

这是同类产品中的首款：音乐和灯光深度集成，视觉和听觉相互交织。关联您的飞利浦Hue 和 Spotify 帐户，使灯光与任意歌曲同步。

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

沉浸在音乐中

享受沉浸式音乐

无论您是听抒情音乐放松身心还是释放内心的摇滚灵魂，音乐都会成为您对所听、所见、所感的体验。

设置飞利浦Hue + Spotify

只需要几样设备便可使用飞利浦Hue + Spotify：Hue桥接器、彩灯和任意音频设备。

在 Hue 应用程序中显示娱乐区域创建界面的移动设备

打造专属空间

您需要在飞利浦Hue 应用程序中把彩灯划分到娱乐区域。还没有娱乐区？可以在关联帐户时进行设置。

在 Hue 应用程序中显示飞利浦Hue + Spotify 设置界面的移动设备

关联帐户

在飞利浦Hue 应用程序中打开“同步”选项卡，然后按照屏幕上的说明登录飞利浦Hue 和 Spotify 帐户。

在 Hue 应用程序中显示“同步”选项卡的移动设备

让声音“看得见”

在“同步”选项卡中点击开始同步，即可开始在已登录 Spotify 帐户的任意设备（手机、平板电脑甚至计算机）上收听歌曲或播放列表。

谱一曲灯光与声音的交响乐

飞利浦Hue 智能照明与 Spotify 音乐完美融合。充分探索音乐，换种方式体验音乐之美。

一盏放在边桌上的智能灯，以及在 Hue 应用程序中显示“同步”选项卡的移动设备

深度集成

飞利浦Hue 可生成与音乐节拍联动的灯光脚本。配合 Spotify 使用，算法更先进。灯光脚本能与每首歌曲的流派、氛围和节拍完美融合。

智能落地灯，以及在 Hue 应用程序中显示 Hue 场景库的移动设备

设置个性化的同步方式

调节灯光的强度、亮度甚至配色设计，精准打造个性化体验。享受专属音乐，体验专属灯光。 

床头柜上的智能扬声器

使用任意音频设备

对于飞利浦Hue + Spotify 来说，任何音响系统都不会嫌小。配合使用全套环绕声系统或使用连接到手机的耳机放松身心。

体验音乐同步效果
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

搭配使用飞利浦Hue 彩灯

使用您喜欢的智能灯具创建娱乐区域。飞利浦Hue + Spotify 需要使用飞利浦Hue 白色和彩色氛围灯以及 Hue桥接器。 

购买该系列
配置了智能台灯和智能聚光灯的卧室，以及在 Hue 应用程序中显示“同步”选项卡的移动设备

获取 Spotify

飞利浦Hue + Spotify 可配合使用免费或付费的 Spotify 帐户。创建 Spotify 帐户，从您的手机或计算机下载该应用程序，然后开始享受丰富的歌曲库和播放列表。 

转到 Spotify
飞利浦Hue 灯泡、Hue桥接器和智能聚光灯系列

需要彩灯和 Hue桥接器

要享受灯光与音乐联动，您需要连接 Hue 彩色智能灯具和 Hue桥接器。 

了解工作原理

称心之选

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Hue Play gradient lightstrip 75 英寸

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问答

飞利浦Hue + Spotify 集成功能是否能够应用于所有飞利浦Hue 产品？

飞利浦Hue + Spotify 和飞利浦Hue HDMI 声光同步器的音乐模式有什么区别？

飞利浦Hue + Spotify 集成与第三方应用程序之间有什么区别？

哪些类型的 Spotify 帐户与飞利浦Hue + Spotify 兼容？

我能否在没有 Spotify 帐户的情况下使用飞利浦Hue + Spotify？

用户是否需要 Spotify 高级帐户才能在飞利浦Hue 应用程序中连接飞利浦Hue + Spotify？

如何将飞利浦Hue 与 Spotify 连接？

我能否使用语音助手控制飞利浦Hue + Spotify？

我需要哪个版本的 Hue 应用程序才能使用飞利浦Hue + Spotify？

飞利浦Hue 灯泡、Hue桥接器和智能聚光灯系列

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