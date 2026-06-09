这是同类产品中的首款：音乐和灯光深度集成，视觉和听觉相互交织。关联您的飞利浦Hue 和 Spotify 帐户，使灯光与任意歌曲同步。
飞利浦Hue + Spotify
享受沉浸式音乐
无论您是听抒情音乐放松身心还是释放内心的摇滚灵魂，音乐都会成为您对所听、所见、所感的体验。
设置飞利浦Hue + Spotify
只需要几样设备便可使用飞利浦Hue + Spotify：Hue桥接器、彩灯和任意音频设备。
打造专属空间
您需要在飞利浦Hue 应用程序中把彩灯划分到娱乐区域。还没有娱乐区？可以在关联帐户时进行设置。
关联帐户
在飞利浦Hue 应用程序中打开“同步”选项卡，然后按照屏幕上的说明登录飞利浦Hue 和 Spotify 帐户。
让声音“看得见”
在“同步”选项卡中点击开始同步，即可开始在已登录 Spotify 帐户的任意设备（手机、平板电脑甚至计算机）上收听歌曲或播放列表。
谱一曲灯光与声音的交响乐
飞利浦Hue 智能照明与 Spotify 音乐完美融合。充分探索音乐，换种方式体验音乐之美。
深度集成
飞利浦Hue 可生成与音乐节拍联动的灯光脚本。配合 Spotify 使用，算法更先进。灯光脚本能与每首歌曲的流派、氛围和节拍完美融合。
设置个性化的同步方式
调节灯光的强度、亮度甚至配色设计，精准打造个性化体验。享受专属音乐，体验专属灯光。
使用任意音频设备
对于飞利浦Hue + Spotify 来说，任何音响系统都不会嫌小。配合使用全套环绕声系统或使用连接到手机的耳机放松身心。
获取 Spotify
飞利浦Hue + Spotify 可配合使用免费或付费的 Spotify 帐户。创建 Spotify 帐户，从您的手机或计算机下载该应用程序，然后开始享受丰富的歌曲库和播放列表。