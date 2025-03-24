探索

点亮您的美好心情

在温馨的暖光中尽情放松、用绚丽彩光欢享庆祝时刻，或为各种场合营造理想的灯光氛围，飞利浦 Hue 情景照明为您的生活添点彩。 

各种场景，一键直达

情景照明的各种场景均经过专业设计，使用飞利浦 Hue 应用程序皆可一键直达。您可浏览场景库并随心选择“温馨舒适”和“派对氛围”等场景，亦可使用您喜欢的颜色设计个性化场景。若想与他人分享您挚爱的场景，使用飞利浦 Hue 桥接器即可轻松实现。

白色背景上的飞利浦 Hue 智能灯泡和 Hue 桥接器

情景照明的首要选择

入门套件让您以更高性价比体验情景照明。 

每个入门套件都包含一个 Hue 桥接器，可解锁飞利浦 Hue 的所有功能，例如将灯具按“房间”和“区域”分组，如此一来，便能瞬间营造特定氛围。

购买入门套件

image by inex_studio_home containing Furniture, Table, Blue, Chair, Interior design

看看他人如何营造氛围

了解飞利浦 Hue 的功能！如果您设计了自己心目中理想的情景照明场景，不妨使用主题标签 #philipshue 在 Instagram 上大方分享。

image by inex_studio_home containing Furniture, Table, Blue, Chair, Interior design

@inex_studio_home

image by livingby.md containing Property, Table, Wood, Interior design, Lighting

@livingby.md

image by jellinadetmar containing Lighting, Interior design, Floor, Wall, Flooring

@jellinadetmar

image by Neil Walker containing Furniture, Light, Building, Table, Lighting

@Neil Walker

先进的情景照明

独特的灯光效果让情景照明更贴近您的生活。

渐变光

渐变光

炫彩光影，完美交融。渐变光可同时呈现多种颜色，为您营造更加绚烂的氛围。
动态光

动态光

让灯光跃动起来！按下播放按钮可观看任意场景下的灯光颜色循环播放，您还可调整播放速度来打造专属氛围感。
灯光效果

灯光效果

熊熊燃烧的壁炉、熠熠生辉的星辰、温暖柔和的烛光，这些灯光可呈现出独特的效果，营造令人沉醉的情景照明氛围。
背景照明

背景照明

使用灯光为游戏、电视节目、电影和音乐营造专属氛围！让灯光与屏幕内容同频，打造真正身临其境的体验。

探索背景照明

飞利浦 Hue 色彩系列

除了渐变光之外，我们还提供三种主要的灯光类型。我们的色彩系列（即灯具和灯泡散发出的灯光颜色）分为“Hue 白色和彩色氛围”、“白色氛围”和“白色”。

智能灯泡设置为粉红光线的床头台灯

Hue 白色和彩色氛围

调色板颜色齐全，提供多达 1600 万种颜色。

选购彩色灯泡
智能灯泡设置为橙色光线的床头台灯

白色氛围

色温可调节，范围从暖白色到冷白色。

选购色温可调节灯泡
智能灯泡设置为白色光线的床头台灯

白色

一种柔和的可调暖白光色调。

选购可调光灯泡

随心掌控情景照明

借助以下工具，轻轻松松改变家中氛围感。

智能灯泡设置为粉红光线的床头台灯

飞利浦 Hue 应用程序

飞利浦 Hue 应用程序屡获殊荣且不断改进，让您轻松掌控家中的情景照明。

探索应用程序
智能灯泡设置为橙色光线的床头台灯

配件

借助 Hue 桥接器，您可以操控任何飞利浦 Hue 开关、按钮或感应器，并对其进行自定义设置，以控制任何灯具、“房间”或“区域”照明。

选购配件
智能灯泡设置为白色光线的床头台灯

自动化设置

想要放松？您的心意爱灯都懂。使用 Hue 桥接器可对灯具进行编程，让灯根据您的需求在特定时间段执行相应的操作。

问答

什么是情景照明？

情景照明有哪些不同类型？

飞利浦 Hue 应用程序中的场景库是什么？

飞利浦 Hue 提供节日场景吗？

什么是动态场景？

*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。 