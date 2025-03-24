情景照明的各种场景均经过专业设计，使用飞利浦 Hue 应用程序皆可一键直达。您可浏览场景库并随心选择“温馨舒适”和“派对氛围”等场景，亦可使用您喜欢的颜色设计个性化场景。若想与他人分享您挚爱的场景，使用飞利浦 Hue 桥接器即可轻松实现。