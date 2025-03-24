在温馨的暖光中尽情放松、用绚丽彩光欢享庆祝时刻，或为各种场合营造理想的灯光氛围，飞利浦 Hue 情景照明为您的生活添点彩。
点亮您的美好心情
各种场景，一键直达
情景照明的各种场景均经过专业设计，使用飞利浦 Hue 应用程序皆可一键直达。您可浏览场景库并随心选择“温馨舒适”和“派对氛围”等场景，亦可使用您喜欢的颜色设计个性化场景。若想与他人分享您挚爱的场景，使用飞利浦 Hue 桥接器即可轻松实现。
情景照明的首要选择
入门套件让您以更高性价比体验情景照明。
每个入门套件都包含一个 Hue 桥接器，可解锁飞利浦 Hue 的所有功能，例如将灯具按“房间”和“区域”分组，如此一来，便能瞬间营造特定氛围。
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看看他人如何营造氛围
了解飞利浦 Hue 的功能！如果您设计了自己心目中理想的情景照明场景，不妨使用主题标签 #philipshue 在 Instagram 上大方分享。
@inex_studio_home
@livingby.md
@jellinadetmar
@Neil Walker
先进的情景照明
独特的灯光效果让情景照明更贴近您的生活。
渐变光
炫彩光影，完美交融。渐变光可同时呈现多种颜色，为您营造更加绚烂的氛围。
动态光
让灯光跃动起来！按下播放按钮可观看任意场景下的灯光颜色循环播放，您还可调整播放速度来打造专属氛围感。
灯光效果
熊熊燃烧的壁炉、熠熠生辉的星辰、温暖柔和的烛光，这些灯光可呈现出独特的效果，营造令人沉醉的情景照明氛围。
飞利浦 Hue 色彩系列
除了渐变光之外，我们还提供三种主要的灯光类型。我们的色彩系列（即灯具和灯泡散发出的灯光颜色）分为“Hue 白色和彩色氛围”、“白色氛围”和“白色”。