使用 Philips Hue，您不仅可以享受智能功能，还可以获得可无缝配合使用的智能家居设置。
将灯具变成动作感应器！ 借助 MotionAware™，灯具会在检测到有人在场时自动开灯（或打开其他 Hue 灯），无人在场时自动关灯。
此创新功能为 Bridge Pro 独有，通过测量灯具间 Zigbee 信号强度的波动实现检测。
MotionAware™ 可在 Hue 应用程序中轻松设置，大多数新旧 Hue 灯具与设备均支持。
Hue 应用程序将引导您在家中创建最多 4 个移动感应区域，每个区域可分配 3 至 4 个兼容灯具。
当移动感应区域检测到入侵者时，接收通知并触发警报（需订阅）。
自定义 MotionAware™ 的行为：设置检测区域、调节灵敏度、创建实时检测的时间段，并选择被触发的灯具。
MotionAware™ 将随着时间的推移自动了解房间的变化，以实现更精准的活动检测。
按照您选择的设置，随时安排灯光开关时间。
让灯光在清晨缓缓亮起，睡前逐渐变暗，带来温和唤醒与放松入睡体验。
当您靠近家时，灯会自动打开；当您离开时，灯会自动关闭。
选择灯光和设置的组合，随时打开或关闭。
用灯光倒计时！ 设置一个计时器，让灯光在设定的时间后闪烁或改变颜色。
只需设置场景即可。 场景是灯光颜色和亮度的组合，营造房间氛围（或“气氛”）。
这些场景由灯光设计师精心设计，按心情、场合（没错，还有节日场景！）和氛围分类。
让灯光动起来，模拟蜡烛、宇宙、水下探险等多种效果！
这些场景全天运行，让灯光在不同设置间自然过渡。
渐变光灯可以实现更多功能。 选择 Linear、Mirrored 和 Scattered 呈现出不同的照明效果。
灯光可与电视、电影、游戏和音乐同步变暗、变亮、闪烁与变色。
这是看得见、听得见的门铃。 设置 Hue 门铃，可闪灯、响铃并发送即时通知。
了解摄像头或门铃是否被人、动物、车辆或包裹触发。 您可以关闭某些提醒，仅接收重要事件的推送通知。
在安全系统中设置自动模拟在家功能，在应该有人在家时开灯，无人在家时关灯。
所有 Hue 设备协同工作，通过 Hue 应用程序加以控制。