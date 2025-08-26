Hue MotionAware™

将灯具变成动作感应器！ 借助 MotionAware™，灯具会在检测到有人在场时自动开灯（或打开其他 Hue 灯），无人在场时自动关灯。

此创新功能为 Bridge Pro 独有，通过测量灯具间 Zigbee 信号强度的波动实现检测。

MotionAware™ 可在 Hue 应用程序中轻松设置，大多数新旧 Hue 灯具与设备均支持。