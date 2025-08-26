探索

功能

使用 Philips Hue，您不仅可以享受智能功能，还可以获得可无缝配合使用的智能家居设置。

 

控制装置
灯具
安全
集成

控制装置

 

 

一个人进入一个设置了 Hue MotionAware 移动感应区域以进行活动检测的房间。

Hue MotionAware™

将灯具变成动作感应器！ 借助 MotionAware™，灯具会在检测到有人在场时自动开灯（或打开其他 Hue 灯），无人在场时自动关灯。

此创新功能为 Bridge Pro 独有，通过测量灯具间 Zigbee 信号强度的波动实现检测。 

MotionAware™ 可在 Hue 应用程序中轻松设置，大多数新旧 Hue 灯具与设备均支持。

了解详情

多个检测区域

Hue 应用程序将引导您在家中创建最多 4 个移动感应区域，每个区域可分配 3 至 4 个兼容灯具。

兼容 Hue Secure 系统

当移动感应区域检测到入侵者时，接收通知并触发警报（需订阅）。

完全可定制

自定义 MotionAware™ 的行为：设置检测区域、调节灵敏度、创建实时检测的时间段，并选择被触发的灯具。

适应您的空间

MotionAware™ 将随着时间的推移自动了解房间的变化，以实现更精准的活动检测。

 

 

一对夫妻走进由 Philips Hue 智能灯光照亮的暖白色光线的起居室。

自动化设置

按照您选择的设置，随时安排灯光开关时间。

醒来和入睡

让灯光在清晨缓缓亮起，睡前逐渐变暗，带来温和唤醒与放松入睡体验。

回家和离家

当您靠近家时，灯会自动打开；当您离开时，灯会自动关闭。

自定义

选择灯光和设置的组合，随时打开或关闭。

计时器

用灯光倒计时！ 设置一个计时器，让灯光在设定的时间后闪烁或改变颜色。

灯具

 

 

电视背景照明设置发出蓝粉色调，由 Hue 应用程序控制，呈现多种灯光场景。

场景

只需设置场景即可。 场景是灯光颜色和亮度的组合，营造房间氛围（或“气氛”）。

场景库

这些场景由灯光设计师精心设计，按心情、场合（没错，还有节日场景！）和氛围分类。

灯光效果

让灯光动起来，模拟蜡烛、宇宙、水下探险等多种效果！

全天场景

这些场景全天运行，让灯光在不同设置间自然过渡。

样式

渐变光灯可以实现更多功能。 选择 Linear、Mirrored 和 Scattered 呈现出不同的照明效果。

电视与 Philips Hue 背景照明同步，蓝、粉和红色色调随屏幕画面变化。

Hue Sync

灯光可与电视、电影、游戏和音乐同步变暗、变亮、闪烁与变色。

安全

 

 

墙上安装的 Hue Secure 摄像头实时画面显示后院中的一位女士。

Hue Secure

唯一真正集成灯光、摄像头和感应器的家居安全系统。

探索家居安全系统

MultiChime

这是看得见、听得见的门铃。 设置 Hue 门铃，可闪灯、响铃并发送即时通知。

AI 智能检测

了解摄像头或门铃是否被人、动物、车辆或包裹触发。 您可以关闭某些提醒，仅接收重要事件的推送通知。

安全自动化

在安全系统中设置自动模拟在家功能，在应该有人在家时开灯，无人在家时关灯。

全屋集成

所有 Hue 设备协同工作，通过 Hue 应用程序加以控制。

集成

 

 

与 Hue 一起使用

Philips Hue 可与无数其他智能家居设备、平台和助手协同工作，让生活更加便利。

查看可与 Philips Hue 搭配使用的产品
全新 Bridge Pro 和 Philips Hue Bridge 智能家居照明控制系统。

升级到 Hue Bridge 或 Bridge Pro

获得全套功能，包括自动化、全屋控制、Hue Sync 和 Hue Secure。

购买 Hue Bridge 和 Bridge Pro

*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。 