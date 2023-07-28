借助 Alexa，您可以用语音控制灯具，并使用家中的所有智能设备创建自定义自动操作。
您需要什么
确保您满足将飞利浦Hue 连接到 Alexa 的一切必备条件。
飞利浦Hue 灯具
所有飞利浦Hue 灯具都可以连接到 Amazon Alexa 并通过其控制。
Alexa 兼容的设备
无论您选择屏幕还是扬声器，都需要拥有能与 Alexa 配合使用的智能设备。
Alexa 应用程序
确保您的移动设备已下载 Alexa 应用程序。
Hue 桥接器（完整功能）
虽然您可以通过蓝牙将飞利浦Hue 连接到 Alexa，但使用 Hue 桥接器可以解锁更多功能。
您需要做什么
有两种方法可以将 Hue 灯具连接到 Alexa，这取决于您是想通过 Hue 桥接器还是蓝牙连接。如果您使用 Hue 桥接器进行连接，将自动通过 Matter 连接。
使用桥接器进行设置
- 打开 Amazon Alexa 应用程序。
- 在“更多”选项卡中，点击“技能和游戏”。
- 点击右上角的搜索图标。
- 在搜索栏中输入“飞利浦Hue”。点击“Hue 技能”。
- 点击“启用”即可使用。
- 您将被重定向到飞利浦Hue 帐户页面。登录到您的帐户。
- 选择要关联的 Hue 桥接器，然后点击“下一步”。
- 点击“同意并继续”。
- 点击“关闭”。
使用蓝牙设置飞利浦Hue
- 打开飞利浦Hue 智能灯。如果 Alexa 或您的 Alexa 应用程序提示“已找到新灯具”，说明您的设备可以使用了。
- 如果 Echo 设备未找到任何灯具，请说“Alexa，查找设备”。找到灯具后，请说“Alexa，打开第一盏灯”。
只需说，“Alexa……”
将飞利浦Hue 连接到 Alexa 后，测试这些常用的语音指令！