飞利浦Hue 支持的 Siri 语音指令

除了单一的灯光颜色之外，您还可以使用语音指令来设置由灯光设计师精心打造的光配方，为日常活动营造舒适宜人的灯光氛围；或者设置可提供多种灯光颜色组合的场景。您需要先在 HomeKit 中保存希望使用的场景，然后才能使用这些指令。