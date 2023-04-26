飞利浦Hue 支持的 Siri 语音指令

将飞利浦Hue 与 Apple Home 配对后，您可以使用 Siri 通过语音控制您的灯具。
您需要哪些 Siri 语音指令？
飞利浦Hue 支持的 10 条常用 Siri 语音指令
- 打开灯。
- 关闭灯。
- 关闭楼下的灯。
- 让客厅的灯一直开着。
- 将楼下灯的亮度调到百分之五十。
- 客厅里打开了哪些灯？
- 将卧室灯光调成蓝色。
- 早上好。
- 晚安。
- 在客厅打开静心阅读模式。
Siri 颜色语音指令
- 将客厅灯光调成蓝色。
- 将玄关灯光设置成金色。
- 将我的灯光调成石灰绿色。
- 把家庭娱乐室灯设置成紫色。
- 将床头台灯调成粉红色。
- 将厨房灯光调成橙色。
飞利浦Hue 智能灯具提供 1600 万种颜色，因此您在让 Siri 设置颜色时可尽情发挥创意。选择更为冷门的颜色，例如深红色、粉橙色、绿松石色、青色、天蓝色、洋红色、黄绿色或薰衣草色，让您的家个性十足。
光配方和场景语音指令
- 将厨房灯设置为活力模式。
- 打开客厅灯的“海上破晓”场景。
- 将书房灯设置为“草原日落”。
- 打开休息室灯的“金秋”场景。
- 将卧室灯设置为“幽蓝泻湖”。
除了单一的灯光颜色之外，您还可以使用语音指令来设置由灯光设计师精心打造的光配方，为日常活动营造舒适宜人的灯光氛围；或者设置可提供多种灯光颜色组合的场景。您需要先在 HomeKit 中保存希望使用的场景，然后才能使用这些指令。
Hue HDMI 声光同步器语音指令
- 打开 Hue HDMI 声光同步器。
- 关闭 Hue HDMI 声光同步器。
- 将 Hue HDMI 声光同步器设置成开始。
- 将 Hue HDMI 声光同步器设置成停止。
- 将 Hue HDMI 声光同步器设置成 PlayStation 4。
- 将 Hue HDMI 声光同步器的强度设置成低。
- 将 Hue HDMI 声光同步器的强度设置成中等。
- 将 Hue HDMI 声光同步器的强度设置成高。
- 将 Hue HDMI 声光同步器的强度设置成强烈。
- 将 Hue HDMI 声光同步器设置成游戏/视频/音乐。