飞利浦Hue 和 Matter

Matter 秉持简单、可靠、互操作和安全的原则。经过认证，无论在当下还是将来，基于此协议构建的设备均可支持无缝协同工作，始终如一。 

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

万物互联的基础

Hue 桥接器将支持 Matter

飞利浦Hue 桥接器支持 Matter

飞利浦Hue 桥接器让您尽享所有功能 — 包括 Matter。飞利浦Hue 桥接器已经过更新，可支持 Matter，因此您的 Hue 灯具和配件也将自动支持 Matter。¹

轻松与其他智能家居设备集成

除了支持 Matter 的其他智能家居设备和应用程序之外，您还可以连接到所有常用设备 — Amazon Alexa、Apple Home 和 Google Assistant，未来新发布的设备也将包括在内。

智能照明领导者

飞利浦Hue 和我们的母公司 昕诺飞 是连接标准联盟（旧称 Zigbee 联盟）的董事会成员。作为 Matter 指导委员会的积极成员，我们在这一新标准的开发、测试和标准化过程中贡献了自己的一份力量。

Hue 桥接器

您需要什么

已经拥有飞利浦Hue 桥接器？一切已准备就绪！您的软件将自动更新支持 Matter，您无需进行任何其他操作。

如果通过飞利浦Hue 桥接器连接，所有飞利浦Hue 产品（包括新产品和现有产品）都将与 Matter 配合使用。²

问答

使用 Matter 有什么好处？

哪些 Hue 产品适用于 Matter？

是否需要使用飞利浦Hue 桥接器才能通过 Matter 连接设备？

如何连接 Matter？

将 Matter 与飞利浦Hue 搭配使用是否有其他硬件要求？

使用 Matter 之后，我的智能家居集成产品工作速度会加快吗？

飞利浦Hue 灯泡、智能家居灯具开关和 Hue 桥接器系列

获取支持

我们随时为您提供帮助！如果您在使用飞利浦Hue 和 Matter 时需要更多支持，请查看更多问答内容或与我们联系。

  1. 飞利浦Hue HDMI 声光同步器和 Tap 旋钮开关不支持 Matter。
  2. 由于飞利浦Hue 桥接器支持启用了 Matter 支持，因此通过蓝牙连接的产品无法与 Matter 一起使用。

*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。 