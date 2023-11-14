Matter 秉持简单、可靠、互操作和安全的原则。经过认证，无论在当下还是将来，基于此协议构建的设备均可支持无缝协同工作，始终如一。
飞利浦Hue 和 Matter
飞利浦Hue 桥接器支持 Matter
飞利浦Hue 桥接器让您尽享所有功能 — 包括 Matter。飞利浦Hue 桥接器已经过更新，可支持 Matter，因此您的 Hue 灯具和配件也将自动支持 Matter。¹
轻松与其他智能家居设备集成
除了支持 Matter 的其他智能家居设备和应用程序之外，您还可以连接到所有常用设备 — Amazon Alexa、Apple Home 和 Google Assistant，未来新发布的设备也将包括在内。
智能照明领导者
飞利浦Hue 和我们的母公司 昕诺飞 是连接标准联盟（旧称 Zigbee 联盟）的董事会成员。作为 Matter 指导委员会的积极成员，我们在这一新标准的开发、测试和标准化过程中贡献了自己的一份力量。
您需要什么
已经拥有飞利浦Hue 桥接器？一切已准备就绪！您的软件将自动更新支持 Matter，您无需进行任何其他操作。
如果通过飞利浦Hue 桥接器连接，所有飞利浦Hue 产品（包括新产品和现有产品）都将与 Matter 配合使用。²
问答
使用 Matter 有什么好处？
使用 Matter 有什么好处？
哪些 Hue 产品适用于 Matter？
哪些 Hue 产品适用于 Matter？
是否需要使用飞利浦Hue 桥接器才能通过 Matter 连接设备？
是否需要使用飞利浦Hue 桥接器才能通过 Matter 连接设备？
如何连接 Matter？
如何连接 Matter？
将 Matter 与飞利浦Hue 搭配使用是否有其他硬件要求？
将 Matter 与飞利浦Hue 搭配使用是否有其他硬件要求？
使用 Matter 之后，我的智能家居集成产品工作速度会加快吗？
使用 Matter 之后，我的智能家居集成产品工作速度会加快吗？
- 飞利浦Hue HDMI 声光同步器和 Tap 旋钮开关不支持 Matter。
- 由于飞利浦Hue 桥接器支持启用了 Matter 支持，因此通过蓝牙连接的产品无法与 Matter 一起使用。