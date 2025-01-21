飞利浦 Hue 系统的核心部分

有了飞利浦 hue 桥接器，就可以创建并设置您的飞利浦 秀 系统。飞利浦 秀 桥接器是您通过智能设备上的飞利浦 秀 应用程序（Hue App）控制飞利浦 秀 系统。一旦你安装了飞利浦 秀 桥接器，在您的智能设备上下载了飞利浦 秀 应用程序（Hue App）， 您就可以控制所有飞利浦 秀 产品，发挥您的奇思妙想，创建您专属的个性化 飞利浦 秀 系统。