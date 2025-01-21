*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Hue 桥接器
了解 飞利浦 Hue，通过智能手机或平板电脑甚至语音控制您的照明系统。飞利浦 Hue 桥接器是该系统的核心部分。通过飞利浦 Hue 应用软件，开启无尽可能。
产品亮点
- 可添加多达 50 盏灯和 12 个配件
- 可与所有 Hue 灯具搭配使用
- Zigbee 技术
- 自动系统更新
- 通过应用程序或语音控制灯具
智能控制，在家或外出时均可控制
无论您身在何处，飞利浦 hue 应用程序 (Philips Hue App) 可以安装在苹果 iOS 和安卓 (Android) 操作系统上，方便您远程遥控照明设备。检查您是否在离家时忘记关灯，或者如果加班较晚，还可远程遥控先将照明设备开启。
通过语音进行控制
飞利浦 hue 还可与 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 配合使用，您可以通过语音进行照明开启和调光，营造你喜爱的氛围。甚至可以恢复预设场景，更改颜色等等，无需按钮操作即可语音实现多样功能。
飞利浦 Hue 系统的核心部分
有了飞利浦 hue 桥接器，就可以创建并设置您的飞利浦 秀 系统。飞利浦 秀 桥接器是您通过智能设备上的飞利浦 秀 应用程序（Hue App）控制飞利浦 秀 系统。一旦你安装了飞利浦 秀 桥接器，在您的智能设备上下载了飞利浦 秀 应用程序（Hue App）， 您就可以控制所有飞利浦 秀 产品，发挥您的奇思妙想，创建您专属的个性化 飞利浦 秀 系统。
可连接多达50个飞利浦 秀 光源灯具
有了飞利浦 hue 桥接器，就可以创建并设置您的飞利浦 秀 系统。飞利浦 hue 桥接器是您通过智能设备上的飞利浦 hue 应用程序（Hue App）控制飞利浦 hue 系统。一旦你安装了飞利浦 hue 桥接器，在您的智能设备上下载了飞利浦 hue 应用程序（Hue App）， 您就可以控制所有飞利浦 hue 产品，发挥您的奇思妙想，创建您专属的个性化 飞利浦 hue 系统。
通过飞利浦 Hue 配件进行扩展
在飞利浦 Hue 系统中，您还可以连接多达 12 个配件，进一步增强您的连接照明体验
ZigBee 技术
飞利浦 Hue 以 ZigBee 技术为基础。ZigBee 技术是一种可靠的用于控制灯光的低功耗技术。我们将不断地向飞利浦 秀 系统增加新功能，并改进现有功能。您可通过无线wifi链接方式，直接为您的飞利浦 秀 系列产品及时更新软件和固件。