*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Hue 调光开关（最新型号）
根据一天中的时间，将房间调暗或调亮，切换灯光场景或获得最佳照明。Hue 调光开关可以安装在墙壁或磁性表面上，也可以放在家中任何地方用作遥控器。
产品亮点
- 无线安装
- 电池供电
- 轻松设置各种灯光场景
- 用作遥控器
即时控制灯具
借助 Hue Dimmer switch 即时控制 Philips Hue 智能灯具。只需轻按一下按钮，即可瞬间调节家居氛围，如将房间调暗或调亮、打开和关闭灯具或设置灯光场景。
轻松进行无线安装
Hue Dimmer switch 采用电池供电和无线设计，让您可以使用随附的胶带将其安装在任意位置。还可以将其从壁板上取下，用作遥控器或者安装在任何磁性表面。
轻触按钮即可设置场景
按下 Hue 按钮，即可在四种预设的光配方“静心阅读”、“放松休息”、“注入能量”和“集中精神”之间进行切换。与 Hue Bridge 配对，通过添加您喜爱的灯光场景或根据一天中的时间设置完美灯光氛围进行自定义。
解锁个性化控制
将 Hue Dimmer switch 与 Hue Bridge 配对，可以控制家中所有的灯具、房间或区域（无论 Hue dimmer switch 位于何处），并可以根据需要进行个性化设置。
规格
设计和外观
颜色
白光
材料
合成材料
环境
工作湿度
0%<H<80%（非冷凝）
工作温度
0°C - 40°C
随附其他功能/附件
随附 Hue 开关
是
便携式
是
ZigBee Light Link
是
保修
2 年
是
包装尺寸和重量
EAN/UPC - 产品
6922341917370
净重
0.07 kg
毛重
0.15 kg
高度
14 cm
长度
5.5 cm
宽度
8.8 cm
材料编号 (12NC)
929002398605
包装信息
EAN
6922341917370
产品尺寸和重量
净重
0.076 kg
高度
12.5 cm
长度
1.5 cm
宽度
8.0 cm
服务
质保
2 年
技术规格
可配置按钮数
2
重量
76 g
电池类型
CR – 纽扣电池
灯泡
通信协议
蓝牙
Zigbee
开关
配有电池
1 x CR2032
可配置按钮
2
频段
2400 - 2483.5 MHz
IP 等级
IP20
寿命
50.000 clicks
每个开关的最大光线亮度
50（每个桥接器可连接的最大数量）
最小电池使用寿命
2 年
安装选项
独立式
壁式
软件可升级
连接至 Hue Bridge 时
Zigbee Light link
IEEE 802.15.4 Protocol
包装盒内物品：
Hue 无线调光控制器
1
支持的设备
兼容灯效功能
Yes
兼容 HomeKit
Yes
Philips Hue 应用程序
Android 10.0 及更高版本
iOS 16 或更高版本
WiFi
Works without wifi
规定的支持期限
Minimum of 48 months after introduction date
最大配件数
12 (with Hue Bridge)
其他
用户手册
未提供手册
处理产品
在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响
拆卸
未提供拆卸信息