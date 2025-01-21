*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Hue 移动传感器
为您的飞利浦 Hue 系统添加飞利浦 Hue 动作感应器，自动化控制灯光。由于该感应器采用电池供电和完全无线设计，您可以将其放置在家里的任何地方。只需轻轻走过即可轻松开灯。
产品亮点
- 需要 Hue 桥接器
- 自动控制您的灯
- 无线安装
- 电池供电
自动感应
飞利浦 秀 人体感应器通过飞利浦 秀 应用程序（Hue App）与飞利浦 秀 桥接器相连接，在感应到人体运动时，自动点亮飞利浦 秀 个人化智能照明产品，让您进入房间的一刹那即被飞利浦 秀 的灯光创造的氛围所包围。同时，您还可以在应用程序中设定亮灯时的灯光模式及场景。当感应器长久感应不到人体运动时，飞利浦 秀 将自动熄灭。 特别适用于门厅、浴室、地下室或车库。
白天和夜间设置
飞利浦 秀 人体感应器可针对白天和夜晚设置不同的灯光模式。在白天，感应器可打开通透白光，有助于提供更佳视野。在夜间，它可在您、您的伴侣或孩子起夜时自动打开柔和的夜间灯。光线足以让您在黑暗中行走，而不会唤醒其他家庭成员。
集成式日光感应器
有了集成式日光感应器，灯仅在您需要时才打开。您可以在飞利浦 秀 应用程序（Hue App）中轻松地更改光线敏感度，在您需要额外光线时触发感应器。在未感应到人体动作时，灯会变暗，然后在设定的延迟时间结束后自动关闭。因此，通过在不需要使用的区域自动关灯，我们的人体感应器还可以帮您实现节能。
随意放置
飞利浦 秀 人体感应器由电池供电，无线设计，易于安放在家中的任意位置。仅需几分钟即可完成设置。可轻松将其置于书架、茶几上或使用随附的螺钉将其安装到墙壁或天花板上。您还可以使用随附的磁铁将其固定到金属表面上，如冰箱。您可以按照说明书，以正确的方向调整感应器，即可获得您想要的检测角度。
需要一个飞利浦 Hue 桥
本产品需要一个到飞利浦 Hue 桥的接头