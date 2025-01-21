随意放置

飞利浦 秀 人体感应器由电池供电，无线设计，易于安放在家中的任意位置。仅需几分钟即可完成设置。可轻松将其置于书架、茶几上或使用随附的螺钉将其安装到墙壁或天花板上。您还可以使用随附的磁铁将其固定到金属表面上，如冰箱。您可以按照说明书，以正确的方向调整感应器，即可获得您想要的检测角度。