快速顺畅的照明体验

当您的灯与电视屏幕同步时（无论您正在播放电影、听音乐还是玩游戏），您丝毫感觉不到延迟，这将为您打造真正身临其境的视听体验。使用 飞利浦 秀影音同步器，以前所未有的方式观看喜爱的内容。