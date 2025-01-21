*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
HDMI 声光同步器
使用 飞利浦 Hue HDMI声光同步器 将智能灯与电视屏幕上的内容同步。您可以通过四个 HDMI 端口将媒体设备连接至Hue进行设置，实现彩色智能灯与您观赏的内容或声音进行同步，使灯光实现顺畅的多彩变化。
产品亮点
- 需要 Hue 桥接器
- 使灯光与您的家庭影院同步
- 可连接多达 4 台 HDMI 设备
- 使用本应用程序畅想专属体验
- 需要 Hue 桥接器和 Hue 彩光灯
将 飞利浦 Hue 灯具同步到电视屏幕
利用 飞利浦 Hue HDMI 声光同步器 为您营造身临其境的媒体体验。只需将 影音同步器 连接到 HDMI 媒体设备（包括流设备、游戏机、机顶盒等），即可观看 Netflix 和 Amazon Prime 等流媒体服务视频。您的灯将与电视屏幕上的内容同步变暗、变亮和改变颜色。
快速顺畅的照明体验
当您的灯与电视屏幕同步时（无论您正在播放电影、听音乐还是玩游戏），您丝毫感觉不到延迟，这将为您打造真正身临其境的视听体验。使用 飞利浦 秀影音同步器，以前所未有的方式观看喜爱的内容。
可与任何 Hue 彩色灯搭配使用
飞利浦 Hue影音同步器可与所有 飞利浦 Hue彩色或白色灯泡、灯具搭配使用。最多可向娱乐区域中添加 10 盏 飞利浦 Hue 彩色灯，然后观看每个灯分别对电视屏幕内容做出的反应，您可以通过环绕照明让媒体焕发生机。
最多可连接 4 台 HDMI 设备
飞利浦 秀影音同步器具有四个 HDMI 输入，您可以将游戏机和流设备等媒体设备与之连接，从而将电视屏幕上的内容同步到 飞利浦 秀灯具。内容必须先通过 HDMI 设备传输到影音同步器。
在应用程序中进行个性化设置
定制您的娱乐媒体体验。使用应用程序更改光照设置（例如亮度和效果速度），并定义默认的启动设置。
需要飞利浦 Hue桥接器
飞利浦 Hue 桥接器* 是智能照明系统的核心，可将飞利浦 Hue白色和彩色氛围 智能灯连接到您的应用程序和 飞利浦 Hue影音同步器，让您可以在同步时自定义和保存光照设置。 * 飞利浦 Hue影音同步器仅与方形二代桥接器兼容。
易于安装、设置和使用
设置简便，您可以轻松连接到 Hue Bridge，并将 Sync Box 与任何电视和 HDMI 设备搭配使用。采用多种方式打造娱乐体验并控制 Sync Box：使用应用程序、产品上的控制按钮、任何红外电视遥控器进行控制，或者使用 Amazon Alexa、Siri 和 Google Assistant，通过语音进行控制。
支持高质量视频格式
Philips Hue Play HDMI Sync Box 兼容 4K、Dolby Vision 和 HDR10+，让您在家中尊享最优质的图像，同时您的 Philips Hue 智能灯同步为您提供环绕照明。