飞利浦 秀 - 自然入眠，轻柔唤醒

飞利浦 秀 帮助您按习惯的氛围醒来。模拟日出效果的温暖氛围为您轻松开启美好的一天。逐步增加灯光的明亮度，帮助您自然苏醒，而不被闹钟惊醒。用舒适的氛围开启全新的一天。夜晚，柔和的暖白光让您安神，放松，让您的肌体进入良好的睡眠状态。