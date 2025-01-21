睿轩筒灯
飞利浦 秀睿轩筒灯可以带来冷暖光感随心切换的体验，并为您定制专属氛围。帮助您安然入睡和轻松苏醒，保持充沛精力，还能帮助您放松休息，静心阅读，集中精神，注入能量。
产品亮点
- 白色氛围灯
- 集成式 LED 灯
- 铝制
- 通过 Hue 桥接器实现智能控制*
- 通过语音进行控制*
飞利浦 秀 - 离家控制
无论您身在何处，都可以远程遥控您家中的照明。检查您是否在离家时忘记关灯，或者如果加班较晚，还可远程遥控先将家中的照明开启。
飞利浦 秀 - 通过智能设备进行控制
飞利浦 秀 睿轩筒灯与桥接器相连，开始发掘无限可能。您可以使用智能手机或平板电脑，通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 远程遥控飞利浦 秀 睿轩筒灯，或为您的智能照明系统添加开关以激活筒灯。设置定时器、通知、闹钟等功能，尽享飞利浦 秀 的智能互联照明体验。
飞利浦 秀 - 营造属于您的氛围
冷暖光感，随心切换，为不同时刻营造合适的氛围，同时还可以装饰您的家居场景。全年尽享不同照明模式，无论是如春日暖阳的通透白光、夏日阳光般的暖白光还是冬季般的冰冷白光，有了秀，四季格调尽享。
飞利浦 秀 - 可调光
使用飞利浦 秀 尽享柔和调光体验。选择合适的亮度，无需电工重新布线安装。
飞利浦 秀 - 活力四射
无需晨起提神的咖啡，在明亮的冷白日光中开始新的一天，为您的身心注入能量。是您情绪低落、疲惫乏力时的最佳伴侣。
飞利浦 秀 - 家居照明时间表
通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 中的欢迎回家照明功能，您可在外出时调控照明效果，让灯光在预设时间亮起。您还可以设置不同的时间、不同房间的照明效果。当然，您也可以让照明设备在夜间慢慢关闭，您将无需担心忘记关灯。
飞利浦 秀 - 静心阅读
飞利浦 秀 提供适合阅读的舒适白光，让您可以长时间沉浸在自己喜爱的书籍中。
飞利浦 秀 - 放松休息
为您提供柔和的白光，放松身心，惬意地告别一天的辛劳。柔和的白光有助于您在晚上放松，且提高夜间睡眠质量。
飞利浦 秀 - 自然入眠，轻柔唤醒
飞利浦 秀 帮助您按习惯的氛围醒来。模拟日出效果的温暖氛围为您轻松开启美好的一天。逐步增加灯光的明亮度，帮助您自然苏醒，而不被闹钟惊醒。用舒适的氛围开启全新的一天。夜晚，柔和的暖白光让您安神，放松，让您的肌体进入良好的睡眠状态。
规格
设计和外观
设计和外观
颜色
白光
材料
铝