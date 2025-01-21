*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Enrave睿欣白光氛围吸顶灯
Enrave睿欣白光氛围吸顶灯可以照亮客厅等较大的空间。灯具可在天花板上投射出微弱的光环，向下发出明亮的光线，让暖白光至冷白光灯的柔和色调充满整个房间。
产品亮点
- ±10 年使用寿命
- 兼容蓝牙和 Hue 桥接器
- 精心设计，适用于吸顶安装
- 通过应用程序或语音控制灯具
使用 Hue 桥接器 解锁完整的智能灯光功能
将智能灯具与 Hue 桥接器（另售）结合使用即可享用整套 飞利浦 Hue 功能。通过 Hue 桥接器，您可以对全屋内多达 50 盏智能灯进行集中控制；还可以创建程序，让整个智能家居照明设置实现自动化；外出时，远程控制灯具；或者添加运动感应器和智能开关等配件。
解放双手，语音控制
当与兼容的 Google Nest 或 Amazon Echo 设备配对时，Philips Hue 与 Google Assistant 和 Amazon Alexa 配合使用。使用简单的语音命令即可轻松控制一个房间内的多盏灯具或一盏灯具。
暖白光至冷白光营造适宜氛围
50,000 多种暖白光至冷白光色调供您选择，为家中所有活动和一天中的各时间段营造完美氛围。每天早晨使用明亮的白光开启活力四射的一天，夜晚使用渐暗金色光晕伴您进入放松时刻。
即时控制灯具
借助 Hue Dimmer switch 即时控制 Philips Hue 智能灯具。只需轻按一下按钮，即可瞬间调节家居氛围，如将房间调暗或调亮、打开和关闭灯具或设置灯光场景。