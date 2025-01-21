*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Garnea Hue White Ambience 筒灯
这款嵌入式筒灯经过改造，提供数千种白光色调，供您随心选择。 通过蓝牙可在单个房间内实现即时控制，如开灯、关灯或调节灯光亮度。搭配 Hue Bridge 即可充分享用整套功能。
产品亮点
- 集成式 LED 灯
- 优质材料
- 通过 Hue Bridge 实现智能控制*
- 通过语音进行控制*
自然入眠，轻柔唤醒
飞利浦 Hue 将有助于您按照喜爱的方式醒来，从而让您神清气爽的开始新一天。灯光亮度可慢慢增加，模拟日出效果，有助于您自然地苏醒，而不是被闹钟的声音给吵醒。用适当的方式开启全新的一天。晚上，令人放松的暖白光能帮助您减压，让您获得整晚安眠。
智能控制，在家或外出时均可控制
无论您身在何处，应用于苹果 iOS 和安卓 (Android) 操作系统的飞利浦 Hue 应用程序 (Philips Hue App) 都可以让您远程控制灯。检查一下您是否在离家时忘记关灯，或者如果加班较晚，还可将灯开启。
设置计时器，使用更方便
通过飞利浦 Hue 应用程序 (Philips Hue App) 中的预定功能，您可在外出时模拟在家的照明效果，让灯光在预设时间亮起。您还可以设置不同的时间、不同房间的灯光效果。当然，您也可以让灯光在夜间慢慢关闭，从此再也无需担心忘记关灯。
免安装调光
使用飞利浦 Hue 尽享柔和调光体验。选择最合适的亮度。无需电工重新布线安装。
需要一个飞利浦 Hue 桥接器
将您的飞利浦 Hue 灯与桥接器相连，以通过飞利浦 Hue 应用程序从智能手机或平板电脑控制光线。
提供暖白色到冷白色光，营造属于您的氛围
提供暖白色到冷白色光，可随时营造适宜的氛围并装饰您的家居环境。暖白色光可营造温馨舒适的环境和氛围，有助于放松身心，舒缓情绪。自然白光或冷白光可营造清晰明亮的环境，是日常活动的理想之选。
放松休息、静心阅读、全神贯注、活力四射的灯光氛围
灯光会影响我们的心情和行为。飞利浦 Hue 有助于您定制您的日常活动，让您尽享每一瞬间。在明亮的冷白光中享用丰美早餐，可改善您的身心。精细调谐的明亮白光可让您潜心阅读和写作。柔和的白光可帮助您放松身心，酣然入睡，完美地结束一天的生活。
随意控制
将飞利浦 Hue 灯与飞利浦 Hue 桥接器相连，通过飞利浦 Hue 应用程序 (Philips Hue App) 从智能设备实现对灯光的卓越控制，或为您的系统添加开关以开启灯光。设置提醒功能、通知、闹钟等功能，尽享飞利浦 Hue 体验。飞利浦 Hue 还可与 Amazon Alexa*、Apple HomeKit、Google Home* 和 DingDong* 配合使用，实现无缝语音控制。通过语音，可便捷地进行开关灯控制，改变色彩氛围，调出预设场景。