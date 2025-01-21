放松休息、静心阅读、全神贯注、活力四射的灯光氛围

灯光会影响我们的心情和行为。飞利浦 Hue 有助于您定制您的日常活动，让您尽享每一瞬间。在明亮的冷白光中享用丰美早餐，可改善您的身心。精细调谐的明亮白光可让您潜心阅读和写作。柔和的白光可帮助您放松身心，酣然入睡，完美地结束一天的生活。