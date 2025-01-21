设置计时器，使用更方便

通过使用飞利浦 Hue 应用程序 (Philips Hue App) 中的预定功能，飞利浦 Hue 可让其在您外出时具有您在家的效果。将灯设置为在预设时间亮起，因此，当您到家时灯会亮起。您还可以设置在不同的时间让房间中的灯亮起。当然，您可以让灯在夜间慢慢关闭，因此，您无需担心忘记关灯。连接此功能需要的飞利浦 Hue 桥接器。