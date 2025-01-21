睿恒壁灯
飞利浦 秀 睿恒支架灯，可提供优美的白光氛围照明，美化居住空间，点亮心情。展现墙面精巧细节，让光线照进房中每个角落。
产品亮点
- 白色氛围灯
- 需要 Hue 桥接器
- 集成式 LED 灯
- 铝制
- 通过 Hue 桥接器实现智能控制*
- 通过语音进行控制*
免安装调光
使用飞利浦 Hue 尽享柔和调光体验。选择最合适的亮度。无需电工重新布线安装。
设置计时器，使用更方便
通过使用飞利浦 Hue 应用程序 (Philips Hue App) 中的预定功能，飞利浦 Hue 可让其在您外出时具有您在家的效果。将灯设置为在预设时间亮起，因此，当您到家时灯会亮起。您还可以设置在不同的时间让房间中的灯亮起。当然，您可以让灯在夜间慢慢关闭，因此，您无需担心忘记关灯。连接此功能需要的飞利浦 Hue 桥接器。
自然入眠，轻柔唤醒
飞利浦 Hue 将有助于您按照喜爱的方式醒来，从而让您神清气爽的开始新一天。灯光亮度可慢慢增加，模拟日出效果，有助于您自然地苏醒，而不是被闹钟的声音给吵醒。用适当的方式开启全新的一天。晚上，令人放松的暖白光能帮助您减压，让您获得整晚安眠。
无线调光控制器（随附）轻松实现无线控制
您可以得利用电池供电的飞利浦 Hue 无线调光控制器，轻松控制白色氛围灯的灯光。只需触按“打开”按钮，即可实现 4 种不同的灯光场景循环切换，轻松调节灯光亮度，简便易用。无线调光控制器可放入小巧优雅底座，安装在任何位置，且无需布线。无线调光控制器既可用作遥控器，也可安装在墙上作为照明开关，让您每时每刻尽享适宜的光照配方。每个无线调光控制器可添加最多 10 个飞利浦 Hue 灯。
需要一个飞利浦 Hue 桥接器
将您的飞利浦 Hue 灯与桥接器相连，以通过飞利浦 Hue 应用程序从智能手机或平板电脑控制光线。
随意控制
将飞利浦 Hue 灯与飞利浦 Hue 桥接器相连，通过飞利浦 Hue 应用程序 (Philips Hue App) 从智能设备实现对灯光的卓越控制，或为您的系统添加开关以开启灯光。设置提醒功能、通知、闹钟等功能，尽享飞利浦 Hue 体验。飞利浦 Hue 还可与 Amazon Alexa*、Apple HomeKit、Google Home* 和 DingDong* 配合使用，实现无缝语音控制。通过语音，可便捷地进行开关灯控制，改变色彩氛围，调出预设场景。
提供暖白色到冷白色光，营造属于您的氛围
提供暖白色到冷白色光，可随时营造适宜的氛围并装饰您的家居环境。暖白色光可营造温馨舒适的环境和氛围，有助于放松身心，舒缓情绪。自然白光或冷白光可营造清晰明亮的环境，是日常活动的理想之选。
放松休息、静心阅读、全神贯注、活力四射的灯光氛围
灯光会影响我们的心情和行为。飞利浦 Hue 有助于您定制您的日常活动，让您尽享每一瞬间。在明亮的冷白光中享用丰美早餐，可改善您的身心。精细调谐的明亮白光可让您潜心阅读和写作。柔和的白光可帮助您放松身心，酣然入睡，完美地结束一天的生活。
规格
设计和外观
设计和外观
颜色
白光
材料
合成材料