让自然舒适的日光照耀家中 — 这款更为智能的灯泡采用全新设计，耗电减少 40%，并具有 Chromasync™ 精确配色以及全光谱白光。 您可以将灯光调节成想要的颜色，也可以调出色调理想的白光；此外这款灯泡支持从 100% 到 0.2% 的超低亮度调节，让您进一步定制照明。