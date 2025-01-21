A60 - E27 智能灯泡 - 810
让自然舒适的日光照耀家中 — 这款更为智能的灯泡采用全新设计，耗电减少 40%，并具有 Chromasync™ 精确配色以及全光谱白光。 您可以将灯光调节成想要的颜色，也可以调出色调理想的白光；此外这款灯泡支持从 100% 到 0.2% 的超低亮度调节，让您进一步定制照明。
产品亮点
- 高达 810 流明
- 全光谱光 (1000-20000K)
- 可调节至 0.2% 的亮度
- Chromasync™ 精确配色
- 通过应用程序或语音进行控制
语音控制灯具*
当与兼容的 Google Nest 或 Amazon Echo 设备配对时，飞利浦 Hue 与 Google Assistant 和 Amazon Alexa 配合使用。使用语音命令即可轻松控制一个房间内的多个灯具或单个灯具。
使用彩色智能灯打造个性化体验
使用超过 1600 万种颜色改造您的居家环境，为任意场景即时切换适宜氛围。只需按一下按钮，便可打造热闹的派对场景，让客厅瞬间变成电影院，或者通过灯光色彩提升室内装饰格调，还有更多精彩等您发现。
暖色到冷白色光营造适宜氛围
这些灯泡和灯具可以在暖色到冷白色光范围内变换各种光影效果。您可以在明亮光到微弱夜光范围内无级调光，为您的日常场景需求调节合适的光影和亮度。
使用 Hue 桥接器 解锁完整的智能灯光功能
将智能灯具与 Hue 桥接器（另售）结合使用即可享用整套 飞利浦 Hue 功能。通过 Hue 桥接器，您可以对全屋内多达 50 盏智能灯进行集中控制；还可以创建程序，让整个智能家居照明设置实现自动化；外出时，远程控制灯具；或者添加运动感应器和智能开关等配件。
规格
耐用性
耐用性
开关循环次数
50,000
标称使用寿命
25,000