*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
便携魔灯
Hue 便携魔灯让智能灯随身而行。从绚丽的色彩到营造氛围的中心装饰品，Hue 便携魔灯让您营造完美氛围。它既可以作为独立灯使用，也可以与 Hue 桥接器 搭配使用，作为智能照明系统的一部分。
产品亮点
- 白色和彩色氛围
- 集成式 LED 灯和电池
- 通过应用程序进行蓝牙控制
- 通过应用程序或语音进行控制*
- 添加 Hue 桥接器享用更多功能
使用 Bluetooth 应用程序轻松控制多达 10 盏灯具
使用 Hue Bluetooth 应用程序，轻松控制单个房间内的 Hue 智能灯具。您最多可添加 10 盏智能灯具，只需轻按移动设备上的按钮便可控制所有灯具。
语音控制灯具*
当与兼容的 Google Nest 或 Amazon Echo 设备配对时，飞利浦 Hue 与 Google Assistant 和 Amazon Alexa 配合使用。使用语音命令即可轻松控制一个房间内的多个灯具或单个灯具。
使用彩色智能灯打造个性化体验
使用超过 1600 万种颜色改造您的居家环境，为任意场景即时切换适宜氛围。只需按一下按钮，便可打造热闹的派对场景，让客厅瞬间变成电影院，或者通过灯光色彩提升室内装饰格调，还有更多精彩等您发现。
暖色到冷白色光营造适宜氛围
这些灯泡和灯具可以在暖色到冷白色光范围内变换各种光影效果。您可以在明亮光到微弱夜光范围内无级调光，为您的日常场景需求调节合适的光影和亮度。
不同灯光氛围完美迎合您的日常活动
使用为不同日常活动而专门打造的四种预设灯光氛围，更加轻松愉悦地度过每一天：活力四射、全神贯注、静心阅读和放松休息。“活力四射”和“全神贯注”这两种冷色场景适合清晨或专注时刻，而“静心阅读”和“放松休息”这两种暖色场景适合舒适阅读或安静时刻。
使用 Hue 桥接器 解锁完整的智能灯光功能
将智能灯具与 Hue 桥接器（另售）结合使用即可享用整套 飞利浦 Hue 功能。通过 Hue 桥接器，您可以对全屋内多达 50 盏智能灯进行集中控制；还可以创建程序，让整个智能家居照明设置实现自动化；外出时，远程控制灯具；或者添加运动感应器和智能开关等配件。
将电影、电视节目、音乐和游戏与智能灯具同步
将屏幕上的内容或音乐节拍与智能灯具同步，打造不同凡响的娱乐氛围。* 选择您希望将灯具与电影、音乐（包括我们的 Spotify 集成！）、电视节目或游戏进行同步的方式，尽享娱乐区域内彩灯联动的斑斓效果。 * 需要 Hue Bridge
产品上的控件
直接使用灯具上的按钮更改光照设置。按下按钮，即可循环切换周日咖啡和魔法森林等特殊灯光场景。按下按钮两次，在第二次时按住，即可循环切换色彩。
真正的便携智能灯
Hue 便携魔灯内置可充电电池，是一款真正随身而行的便携魔灯。您可以在旅行时随身携带此灯，可以将它作为浪漫晚餐的中心装饰品，还可以在户外使用它增强夏日派对的氛围。使用舒适香薰灯光效果时，您可以享受 2.5 小时至 18 小时的明亮智能照明。
动感自然的照明效果
采用活跃的灯光增强特殊时刻的氛围。此款灯的动态灯光效果包括舒适香薰、周日咖啡、静坐沉思、魔法森林和夜之奇遇，可在任何场合营造理想氛围。
本产品提供更换部件
正在寻找本产品的更换部件？找到更换电源适配器、安装架等，为您的灯具注入新的活力。