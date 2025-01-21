真正的便携智能灯

Hue 便携魔灯内置可充电电池，是一款真正随身而行的便携魔灯。您可以在旅行时随身携带此灯，可以将它作为浪漫晚餐的中心装饰品，还可以在户外使用它增强夏日派对的氛围。使用舒适香薰灯光效果时，您可以享受 2.5 小时至 18 小时的明亮智能照明。