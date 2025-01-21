*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
GU10 - 智能射灯
GU10 灯泡，专为射灯而设计，为您带来无与伦比的智能照明体验。 这些智能灯泡不仅提供白色和彩色灯光，还支持极低亮度调光，能够帮助您打造身临其境的体验，支持日常生活中的各种场景需求。
产品亮点
- ±10 年使用寿命
- 即时无线调光
- 兼容蓝牙和 Hue 桥接器
- 白光和彩色光
- 400 流明
使用 Hue 桥接器 解锁完整的智能灯光功能
将智能灯具与 Hue 桥接器（另售）结合使用即可享用整套 飞利浦 Hue 功能。通过 Hue 桥接器，您可以对全屋内多达 50 盏智能灯进行集中控制；还可以创建程序，让整个智能家居照明设置实现自动化；外出时，远程控制灯具；或者添加运动感应器和智能开关等配件。
使用 Bluetooth 应用程序轻松控制多达 10 盏灯具
使用 Hue Bluetooth 应用程序，轻松控制单个房间内的 Hue 智能灯具。您最多可添加 10 盏智能灯具，只需轻按移动设备上的按钮便可控制所有灯具。
语音控制灯具*
当与兼容的 Google Nest 或 Amazon Echo 设备配对时，飞利浦 Hue 与 Google Assistant 和 Amazon Alexa 配合使用。使用语音命令即可轻松控制一个房间内的多个灯具或单个灯具。
使用彩色智能灯打造个性化体验
使用超过 1600 万种颜色改造您的居家环境，为任意场景即时切换适宜氛围。只需按一下按钮，便可打造热闹的派对场景，让客厅瞬间变成电影院，或者通过灯光色彩提升室内装饰格调，还有更多精彩等您发现。