随意控制

将您的飞利浦 秀 灯与桥接器相连，开始发掘无限可能性。通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 从智能手机或平板电脑控制灯，或为您的系统添加开关以激活灯。设置提醒功能、通知、闹钟等，尽享飞利浦 秀 体验。飞利浦 秀 还可与 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 配合使用，以允许您语音控制灯。