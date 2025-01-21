*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Hue Go 便携彩光桌灯
白色便携智能灯让智能照明随身而行。这款灯具适合户外使用，带有灰绿色硅胶手柄，便于您携带到任何需要照明的地方，例如室内阅读或户外用餐。
产品亮点
- ±10 年使用寿命
- 兼容蓝牙和 Hue 桥接器
- 智能电池系统
- 白光和彩色光
- 370 流明
使用彩色智能灯打造个性化体验
使用超过 1600 万种颜色改造您的居家环境，为任意场景即时切换适宜氛围。只需按一下按钮，便可打造热闹的派对场景，让客厅瞬间变成电影院，或者通过灯光色彩提升室内装饰格调，还有更多精彩等您发现。
暖色到冷白色光营造适宜氛围
这些灯泡和灯具可以在暖色到冷白色光范围内变换各种光影效果。您可以在明亮光到微弱夜光范围内无级调光，为您的日常场景需求调节合适的光影和亮度。
随意控制
将您的飞利浦 秀 灯与桥接器相连，开始发掘无限可能性。通过飞利浦 秀 应用程序 (Philips Hue App) 从智能手机或平板电脑控制灯，或为您的系统添加开关以激活灯。设置提醒功能、通知、闹钟等，尽享飞利浦 秀 体验。飞利浦 秀 还可与 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 配合使用，以允许您语音控制灯。
使用 Hue 桥接器 解锁完整的智能灯光功能
将智能灯具与 Hue 桥接器（另售）结合使用即可享用整套 飞利浦 Hue 功能。通过 Hue 桥接器，您可以对全屋内多达 50 盏智能灯进行集中控制；还可以创建程序，让整个智能家居照明设置实现自动化；外出时，远程控制灯具；或者添加运动感应器和智能开关等配件。
真正的便携智能灯
便携魔灯之便携桌灯内置可充电电池，是一款真正随身而行的便携灯具。任何需要彩色照明的场景都可以使用此灯具，例如室内阅读或户外烧烤。一次充电即可获得长达 48 小时的照明，使用后可在室内使用随附的充电底座进行充电。
产品上的控件
直接使用灯具上的按钮更改光照设置。按下按钮，即可循环切换周日咖啡和魔法森林等特殊灯光场景。按下按钮两次，在第二次时按住，即可循环切换色彩。
动感自然的照明效果
采用活跃的灯光增强特殊时刻的氛围。此款灯的动态灯光效果包括舒适香薰、周日咖啡、静坐沉思、魔法森林和夜之奇遇，可在任何场合营造理想氛围。