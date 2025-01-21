*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Infuse睿喜白光和彩光氛围吸顶灯
Infuse睿喜白光和彩光氛围吸顶灯适用于客厅等较大的空间，灯光明亮，可照亮整个空间，同时在天花板上投射出微弱的光线。可切换多彩灯光调节氛围，也可使用柔和的暖色调放松身心
产品亮点
- ±10 年使用寿命
- 兼容蓝牙和 Hue 桥接器
- 精心设计，适用于吸顶安装
- 白色和彩色组合灯
- 通过应用程序或语音控制灯具
使用 Bluetooth 应用程序轻松控制多达 10 盏灯具
使用 Hue Bluetooth 应用程序，轻松控制单个房间内的 Hue 智能灯具。您最多可添加 10 盏智能灯具，只需轻按移动设备上的按钮便可控制所有灯具。
使用 Hue 桥接器 解锁完整的智能灯光功能
将智能灯具与 Hue 桥接器（另售）结合使用即可享用整套 飞利浦 Hue 功能。通过 Hue 桥接器，您可以对全屋内多达 50 盏智能灯进行集中控制；还可以创建程序，让整个智能家居照明设置实现自动化；外出时，远程控制灯具；或者添加运动感应器和智能开关等配件。
解放双手，语音控制
当与兼容的 Google Nest 或 Amazon Echo 设备配对时，Philips Hue 与 Google Assistant 和 Amazon Alexa 配合使用。使用简单的语音命令即可轻松控制一个房间内的多盏灯具或一盏灯具。