塑形、裁剪或延伸灯带

室内灯带非常灵活，您可以根据空间需求进行塑形和弯曲。与延长灯带连接可增加覆盖面积，将灯带裁剪至一定尺寸则适合更小的空间。剩余的灯带也不会浪费：使用随附的连接器夹将裁剪后的灯带连接至其他 Lightstrip 的基本单元即可使用！