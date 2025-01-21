*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Lightstrip Plus 延长灯带（1 米）
选用灵活的灯带，让智能调色灯光照进房中每个角落。不同于其他灯带照明产品，这款灯带能够搭配 Hue 桥接器使用，为您打造完整的智能照明控制体验，让您尽享各种酷炫功能。
产品亮点
- 一次发出一种颜色的灯光
- 需要 Lightstrip Plus 底座
- 通过蓝牙或 Hue 桥接器进行控制
- 1 米延长灯带
- 高达 1030 流明
需要兼容蓝牙的 Lightstrip Plus
本产品仅可用于延伸兼容蓝牙的 Philips Hue Lightstrip Plus。请查看包装上的蓝牙徽标，以确认您的产品是兼容蓝牙的 Lightstrip 灯座套装。
最多延长 10 米
使用长度为 1 米的延长灯带，可将飞利浦 秀 灯带延长至10 米，增加覆盖面积，扩大应用范围。从明亮的凹槽照明到走廊或楼梯内的引导灯，各种应用，轻松实现。从第一根基础灯带到最后一根延长灯带，飞利浦 秀 灯带始终为您呈现一致色彩。
明亮光线既适用于功能性照明又可营造奇妙氛围
Philips Hue 灯带提供灯光全覆盖以及 1600 流明的高亮度输出，无论是作为装饰照明光源还是功能性照明光源，均可输出充足光线。
使用 Bluetooth 应用程序轻松控制多达 10 盏灯具
使用 Hue Bluetooth 应用程序，轻松控制单个房间内的 Hue 智能灯具。您最多可添加 10 盏智能灯具，只需轻按移动设备上的按钮便可控制所有灯具。
语音控制灯具*
当与兼容的 Google Nest 或 Amazon Echo 设备配对时，飞利浦 Hue 与 Google Assistant 和 Amazon Alexa 配合使用。使用语音命令即可轻松控制一个房间内的多个灯具或单个灯具。
使用彩色智能灯打造个性化体验
使用超过 1600 万种颜色改造您的居家环境，为任意场景即时切换适宜氛围。只需按一下按钮，便可打造热闹的派对场景，让客厅瞬间变成电影院，或者通过灯光色彩提升室内装饰格调，还有更多精彩等您发现。
暖色到冷白色光营造适宜氛围
这些灯泡和灯具可以在暖色到冷白色光范围内变换各种光影效果。您可以在明亮光到微弱夜光范围内无级调光，为您的日常场景需求调节合适的光影和亮度。
使用 Hue 桥接器 解锁完整的智能灯光功能
将智能灯具与 Hue 桥接器（另售）结合使用即可享用整套 飞利浦 Hue 功能。通过 Hue 桥接器，您可以对全屋内多达 50 盏智能灯进行集中控制；还可以创建程序，让整个智能家居照明设置实现自动化；外出时，远程控制灯具；或者添加运动感应器和智能开关等配件。