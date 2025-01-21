最多延长 10 米

使用长度为 1 米的延长灯带，可将飞利浦 秀 灯带延长至10 米，增加覆盖面积，扩大应用范围。从明亮的凹槽照明到走廊或楼梯内的引导灯，各种应用，轻松实现。从第一根基础灯带到最后一根延长灯带，飞利浦 秀 灯带始终为您呈现一致色彩。