*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Perifo天花套组C（包含3件轨道射灯和1件条形灯）
这款黑色吸顶天花套组包括三个圆柱形射灯、一个线形灯条、一个 1 米导轨、一个 1.5 米导轨以及一个位于两个导轨之间的电源装置。
产品亮点
- 白色和彩色氛围
- 271.5 厘米
- 精心设计，适用于吸顶安装
- 包括您需要的一切
随心控制
将您的 Philips Hue 灯与桥接器相连，开始探索无限可能性。通过 Philips Hue 应用程序即可使用智能手机或平板电脑控制灯具，或为您的系统添加开关以启用灯具。设置计时器、通知、闹钟等，尽享 Philips Hue 出众体验。Philips Hue 还可与 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 配合使用，让您可以用语音控制灯具。
使用彩色智能灯打造个性化体验
使用超过 1600 万种颜色改造您的居家环境，为任意场景即时切换适宜氛围。只需按一下按钮，便可打造热闹的派对场景，让客厅瞬间变成电影院，或者通过灯光色彩提升室内装饰格调，还有更多精彩等您发现。
使用 Hue 桥接器 解锁完整的智能灯光功能
将智能灯具与 Hue 桥接器（另售）结合使用即可享用整套 飞利浦 Hue 功能。通过 Hue 桥接器，您可以对全屋内多达 50 盏智能灯进行集中控制；还可以创建程序，让整个智能家居照明设置实现自动化；外出时，远程控制灯具；或者添加运动感应器和智能开关等配件。
暖白光至冷白光营造适宜氛围
50,000 多种暖白光至冷白光色调供您选择，为家中所有活动和一天中的各时间段营造完美氛围。每天早晨使用明亮的白光开启活力四射的一天，夜晚使用渐暗金色光晕伴您进入放松时刻。
做自己的灯光设计师
Perifo 轨道照明不仅美观，还可以进行个性化设置。随附套件，您可以结合使用射灯、吊灯、灯条等，以您喜欢的方式照亮您的家。
完全自定义
Perifo 轨道照明系统采用简单的卡入式设计，即使在安装后也可以完全自定义。添加更多灯具，并在轨道上任意移动，甚至可以随时扩展轨道照明。
设计灵活多变
射灯的角度可调整，吊灯可以降低或升高，渐变光灯管可进行旋转，Perifo 灯也可进行微调；随心调整，照亮您喜欢的区域。
专为天花板或墙壁而设计
Perifo 轨道照明提供天花板和墙壁套件，您可以选择自己喜欢的家居照明方式。
规格
设计和外观
颜色
黑色
材料
合成材料
金属