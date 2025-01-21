随心控制

将您的 Philips Hue 灯与桥接器相连，开始探索无限可能性。通过 Philips Hue 应用程序即可使用智能手机或平板电脑控制灯具，或为您的系统添加开关以启用灯具。设置计时器、通知、闹钟等，尽享 Philips Hue 出众体验。Philips Hue 还可与 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 配合使用，让您可以用语音控制灯具。