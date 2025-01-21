*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Hue Play gradient lightstrip 65 英寸
飞利浦Hue Play电视渐变灯带所带来奇妙的灯光效果，为您带来身临其境的家庭影院体验。 灯光投射到电视后的背景墙可营造出与众不同的光影效果。 使用包装内含的安装固定架，可安装于悬挂、有底座或支架安装的65至75英寸的电视机背面
产品亮点
- 需要 Hue 桥接器
- 仅适用于 65 英寸至 70 英寸电视
- 随附电源和安装架
- 白色和彩色组合灯
- 需要 Hue 桥接器和 Hue sync box
将色彩完美融合
一条 LED 灯带即可让您享受多种灯光色彩的完美融合。各种色彩自然相融，将光线投射到电视后面，展现效果独特的电视墙。
背景照明效果
体验奇妙的背景照明！Hue Play gradient lightstrip 光投射呈 45 度，可随着整个屏幕上的画面实时变化，营造引人入胜的电视观看和游戏体验。*需配备飞利浦 Hue HDMI 声光同步器和 Hue 桥接器（单独出售）。
创新家庭娱乐方式
飞利浦 Hue 是将彩色智能灯与电影和视频游戏画面轻松实现同步的唯一智能照明品牌，致力于营造惊艳的家庭娱乐氛围。Hue Sync 技术真正做到了创新，可以捕捉到电视或游戏正在播放的内容，将其转译为实时灯光脚本，在整个房间营造色彩缤纷的体验。
安装简便
飞利浦 Hue Play gradient lightstrip 专为电视娱乐而设计。LED 灯带提供三种尺寸，适合 55 英寸及更大尺寸的电视，同时提供安装支架，使安装快速简便。
需要 Hue Sync 与 Hue 桥接器
飞利浦 Hue Play gradient lightstrip 需要配备飞利浦 Hue HDMI 声光同步器、Hue Sync 移动应用程序和 Hue 桥接器。借助 Hue 桥接器，您可以在整个家中添加多达 50 盏灯和配件，创建定时器和程序，无论居家还是外出，使用 Hue 应用程序可随心控制您的灯具。飞利浦 Hue HDMI sync box 和 Hue 桥接器单独出售。
三种尺寸，完美贴合
Hue Play gradient lightstrip 有三种尺寸。55 至 60 英寸电视建议使用 55 英寸灯带，65 至 70 英寸电视建议使用 65 英寸灯带，75 英寸及更大的电视建议使用 75 英寸灯带。如果您的电视尺寸介于这些建议的尺寸之间，请选择小一号灯带（例如，62 英寸电视使用 55 英寸灯带）。