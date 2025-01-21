飞利浦Hue Play电视渐变灯带所带来奇妙的灯光效果，为您带来身临其境的家庭影院体验。 灯光投射到电视后的背景墙可营造出与众不同的光影效果。 使用包装内含的安装固定架，可安装于悬挂、有底座或支架安装的75至85英寸的电视机背面