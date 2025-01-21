*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
Signe 渐变光落地灯
Signe 渐变光落地灯采用黑色时尚纤薄设计，与家居装饰相得益彰，各种色彩交织在一起，用独特的渐变光线装点您的墙壁。
产品亮点
- 黑色
- 通过应用程序进行蓝牙控制
- 通过应用程序或语音进行控制*
- 添加 Hue 桥接器享用更多功能
使用 Bluetooth 应用程序轻松控制多达 10 盏灯具
使用 Hue Bluetooth 应用程序，轻松控制单个房间内的 Hue 智能灯具。您最多可添加 10 盏智能灯具，只需轻按移动设备上的按钮便可控制所有灯具。
语音控制灯具*
当与兼容的 Google Nest 或 Amazon Echo 设备配对时，飞利浦 Hue 与 Google Assistant 和 Amazon Alexa 配合使用。使用语音命令即可轻松控制一个房间内的多个灯具或单个灯具。
使用彩色智能灯打造个性化体验
使用超过 1600 万种颜色改造您的居家环境，为任意场景即时切换适宜氛围。只需按一下按钮，便可打造热闹的派对场景，让客厅瞬间变成电影院，或者通过灯光色彩提升室内装饰格调，还有更多精彩等您发现。
暖色到冷白色光营造适宜氛围
这些灯泡和灯具可以在暖色到冷白色光范围内变换各种光影效果。您可以在明亮光到微弱夜光范围内无级调光，为您的日常场景需求调节合适的光影和亮度。
使用 Hue 桥接器 解锁完整的智能灯光功能
将智能灯具与 Hue 桥接器（另售）结合使用即可享用整套 飞利浦 Hue 功能。通过 Hue 桥接器，您可以对全屋内多达 50 盏智能灯进行集中控制；还可以创建程序，让整个智能家居照明设置实现自动化；外出时，远程控制灯具；或者添加运动感应器和智能开关等配件。
动态灯光场景
用充满活力的灯光为特殊时刻提升氛围感。动态场景可在任何场合营造理想氛围。
将色彩完美融合
一盏灯即可让您享受多种灯光色彩的完美融合。各种色彩自然相融，投射出多彩光线，灯光效果别具一格。
将电影、电视节目、音乐和游戏与智能灯具同步
将屏幕上的内容或音乐节拍与智能灯具同步，打造不同凡响的娱乐氛围。* 选择您希望将灯具与电影、音乐（包括我们的 Spotify 集成！）、电视节目或游戏进行同步的方式，尽享娱乐区域内彩灯联动的斑斓效果。 * 需要 Hue Bridge