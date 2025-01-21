无需弯曲或损坏，即可轻松重复使用和连接 Flux 或 Flux ultra-bright strip light 的各个部件。 转角连接器设计用于将两段 strip light 以 90 度角连接在一起，用于吸顶灯转角、环绕橱柜下方以及勾勒框架和镜子轮廓，所有这些都不会影响光线的一致性或质量。
颜色
白光
材料
塑料
配有电池
否
类型
配件
EAN/UPC - 产品
8721103043979
净重
0.03 kg
毛重
0.05 kg
高度
90 mm
长度
40 mm
宽度
58 mm
材料编号 (12NC)
929004257401
总高度
10 mm
总长度
31 mm
总宽度
质保
2 年
兼容灯效功能
Yes
飞利浦 Hue 应用程序
iOS 16 或更高版本
WiFi
Works without Wi-Fi
通信协议
蓝牙
Zigbee
与第三方系统兼容
Alexa
Google Home
Apple Homekit
IFTTT
Klikaanklikuit
Matter
Samsung SmartThings
Sonos
用户手册
处理产品
在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响
拆卸
未提供拆卸信息