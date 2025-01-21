灯带 Hue Flux 转角连接器 4 件装 正面特写

Hue Flux 转角连接器 4 件装

无需弯曲或损坏，即可轻松重复使用和连接 Flux 或 Flux ultra-bright strip light 的各个部件。 转角连接器设计用于将两段 strip light 以 90 度角连接在一起，用于吸顶灯转角、环绕橱柜下方以及勾勒框架和镜子轮廓，所有这些都不会影响光线的一致性或质量。

产品亮点

  • 将两段灯带拼接在一起
  • 90 度角连接
  • 确保光线的一致性
  • DIY 友好型
  • 附带 4 个角连接器
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规格

设计和外观

  • 颜色

    白光

  • 材料

    塑料

随附其他功能/附件

其他

包装尺寸和重量

产品尺寸和重量

服务

支持的设备

其他