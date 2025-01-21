无需弯曲或损坏，即可轻松重复使用和连接 Flux 或 Flux ultra-bright strip light 的各个部件。 转角连接器设计用于将两段 strip light 以 90 度角连接在一起，用于吸顶灯转角、环绕橱柜下方以及勾勒框架和镜子轮廓，所有这些都不会影响光线的一致性或质量。