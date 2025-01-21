*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。
适用于 PC 的 Hue Play Gradient Lightstrip
为游戏装置实现联动的多彩渐变光！使用随附的支架将 Hue Play gradient lightstrip 安装到 24 英寸至 27 英寸显示器的背面。使用 Hue Sync 桌面应用程序进行同步，实现屏幕内容与灯光的联动。
产品亮点
- 仅适用于 24 英寸至 27 英寸显示器
- 随附电源和安装架
- 白色和彩色组合灯
- 需要使用 Hue 桥接器
极致的灯光体验
尽享色彩丰富、光线质量优越的流畅渐变光。灯带上的各种色彩自然相融，打造独特的灯光效果。
显示器的绝佳搭档
Hue Play gradient lightstrip 安装在单显示器或三显示器装置的背面，与边角轻松贴合。
提升背景照明效果
与其他 飞利浦 Hue 彩灯一起使用，尽情展现背景照明的无穷魅力。
易于安装
Hue Play gradient lightstrip 提供三种尺寸，适用于单显示器和三显示器装置，随附安装夹，可轻松连接到显示器背面。
融合多彩灯光
多种色彩自然地交织相融，照射在墙上，在显示器后方打造独特的灯光效果。
打造个性化体验
切换模式、更改强度并在应用程序中创建快捷方式，为每个游戏时光打造专属体验。