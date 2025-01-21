探索
灯带 适用于 PC 的Hue Play Gradient Lightstrip 正面特写

适用于 PC 的Hue Play Gradient Lightstrip

为游戏装置实现联动的多彩渐变光！使用随附的支架将 Hue Play gradient lightstrip 安装到 32 英寸至 34 英寸显示器的背面。使用 Hue Sync 桌面应用程序进行同步，实现屏幕内容与灯光的联动。

产品亮点
  • 仅适用于 32 英寸至 34 英寸显示器
  • 随附电源和安装架
  • 白色和彩色组合灯
  • 需要使用 Hue 桥接器
查看所有产品规格
查找产品手册
极致的灯光体验

极致的灯光体验

尽享色彩丰富、光线质量优越的流畅渐变光。灯带上的各种色彩自然相融，打造独特的灯光效果。

显示器的绝佳搭档

Hue Play gradient lightstrip 安装在单显示器或三显示器装置的背面，与边角轻松贴合。

提升背景照明效果

提升背景照明效果

与其他 飞利浦 Hue 彩灯一起使用，尽情展现背景照明的无穷魅力。

易于安装

易于安装

Hue Play gradient lightstrip 提供三种尺寸，适用于单显示器和三显示器装置，随附安装夹，可轻松连接到显示器背面。

融合多彩灯光

融合多彩灯光

多种色彩自然地交织相融，照射在墙上，在显示器后方打造独特的灯光效果。

打造个性化体验

打造个性化体验

切换模式、更改强度并在应用程序中创建快捷方式，为每个游戏时光打造专属体验。

*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。 