绝大多数 Hue 产品都支持 Hue MotionAware™ 技术。 但是，有些设备可能不支持 MotionAware™ 技术，原因是较早的型号内存容量不足以支持新功能，或者是功能本身性质导致无法与此特性高效协同工作（例如，在某些由电池供电的配件中电量消耗过快）。 以下列表显示了不支持 Hue MotionAware™ 的设备及其型号 ID。 您可以通过 Hue App 的“设置”>“软件更新”来检查您的设备是否具有这些型号 ID。
我的 Hue 设备可以使用 MotionAware™ 吗？
|产品类型
|模型 ID
|便携魔灯之便携桌灯
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue 奇幻魔灯
|LLC011、LLC012
|Hue 彩色筒灯
|LCT002
|Hue 彩光灯
|LCT001
|Hue 便携魔灯
|7602031C7、7602031I6、7602031J6、7602031K6、7602031N6、7602031P7、7602031PU、7602031U7、915005821901、915005822001、915005822301、915005822501、915005822601、LCT026、LCT030、LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue 灯带
|LST001
|Hue 智能插座
|LOM001、LOM002、LOM003、LOM004、LOM005、LOM006、LOM007、LOM008、LOM009、LOM010、LOM010、LOM011
|无线调光器
|RWL020、RWL021、RWL022
|Hue 智能按钮
|ROM001、RDM003、RDM005
|墙壁开关模块
|RDM001、RDM004
|Tap Dial Switch
|RDM002、RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Hue 之友开关
|FOHSWITCH
|室内动作感应器
|SML001、SML003
|户外动作感应器
|SML002、SML004
|接触式传感器
|SOC001
|摄像头/门铃
|CMW001、CMW002、CMW003、CMW004、CMW005、CMB001、CMB002
|第三方设备（非 Hue 或 Hue 之友）
|（可有多个）