我的 Hue 设备可以使用 MotionAware™ 吗？

绝大多数 Hue 产品都支持 Hue MotionAware™ 技术。 但是，有些设备可能不支持 MotionAware™ 技术，原因是较早的型号内存容量不足以支持新功能，或者是功能本身性质导致无法与此特性高效协同工作（例如，在某些由电池供电的配件中电量消耗过快）。 以下列表显示了不支持 Hue MotionAware™ 的设备及其型号 ID。 您可以通过 Hue App 的“设置”>“软件更新”来检查您的设备是否具有这些型号 ID。 

产品类型 模型 ID
便携魔灯之便携桌灯 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue 奇幻魔灯 LLC011、LLC012
Hue 彩色筒灯 LCT002
Hue 彩光灯 LCT001
Hue 便携魔灯 7602031C7、7602031I6、7602031J6、7602031K6、7602031N6、7602031P7、7602031PU、7602031U7、915005821901、915005822001、915005822301、915005822501、915005822601、LCT026、LCT030、LLC020
Hue Iris LLC010
Hue 灯带 LST001
Hue 智能插座 LOM001、LOM002、LOM003、LOM004、LOM005、LOM006、LOM007、LOM008、LOM009、LOM010、LOM010、LOM011
无线调光器 RWL020、RWL021、RWL022
Hue 智能按钮 ROM001、RDM003、RDM005
墙壁开关模块 RDM001、RDM004
Tap Dial Switch RDM002、RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Hue 之友开关 FOHSWITCH
室内动作感应器 SML001、SML003
户外动作感应器 SML002、SML004
接触式传感器 SOC001
摄像头/门铃 CMW001、CMW002、CMW003、CMW004、CMW005、CMB001、CMB002
第三方设备（非 Hue 或 Hue 之友） （可有多个）

*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。了解有关亮度的更多信息。 