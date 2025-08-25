绝大多数 Hue 产品都支持 Hue MotionAware™ 技术。 但是，有些设备可能不支持 MotionAware™ 技术，原因是较早的型号内存容量不足以支持新功能，或者是功能本身性质导致无法与此特性高效协同工作（例如，在某些由电池供电的配件中电量消耗过快）。 以下列表显示了不支持 Hue MotionAware™ 的设备及其型号 ID。 您可以通过 Hue App 的“设置”>“软件更新”来检查您的设备是否具有这些型号 ID。