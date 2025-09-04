2. 使用服务。

a. 服务使用的权限：我们授予您使用服务的权限，因此您可以监控您所拥有或获得授权进行监控的产品。

b. 注册用户帐户：您可能必须拥有用户帐户才能使用服务。 您有责任确保您的信息准确（用于设置用户帐户），并采取措施妥善保护好用户帐户。 有关您的隐私权的更多信息，请参阅第 5 节。

c. 您可以授权他人：如果您拥有管理员帐户（我们将此类用户称为 “管理员” 或者 “所有者”），您可以在服务允许的情况下授权其他拥有用户帐户的个人访问、使用、监控和控制产品和服务。 我们将此类个人称为 “授权用户”。 您应只授权那些您信任的人访问产品和服务。

d. 改进服务：

• 我们始终在努力改进服务和产品，因此这些服务和产品可能会随时间而有所更改。 我们可能会更新服务，具体方式为提供（错误）修复或修改，引进新特性或功能，（暂时或永久性）更改或停用任何特性或功能、组件或内容，对特定特性施加限制或限制访问部分或全部服务。 所有这些更新和更改统称为 “更新”。

• 在某些情况下，更新可能会导致旧版本的硬件设备、第三方服务、软件配置或设置无法再与服务一起使用，并且可能会要求您升级或更改这些设备、服务、配置或设置后才能继续使用服务。

• 在我们的网站 www.philips-hue.com/endofsupportpolicy 上我们另行为您提供了“终止支持”政策。 如果“终止支持”政策与我们随产品提供的保修条款之间存在任何不同之处，或者我们的“终止支持”政策可能导致在指定保修期内就会终止对产品提供支持，那么我们的“终止支持”政策将取代该等保修条款。

• 更新可能会自动进行，而不会另行通知您或另行获取您的同意。 您同意这些自动更新。 如果您不希望自动安装更新，可以在应用程序中进行设置。 我们可能还会要求您自行安装更新，并且您有责任及时遵照执行， 否则，如未能安装更新，可能会给您带来风险（例如，安全风险）并影响和限制我们向您提供服务的责任和能力。

e. 服务所依赖的前提：服务的正常运作依赖于通过第三方设备和服务提供商传输数据，包括您的无线网络、已启用无线连接的设备（例如，智能手机或平板电脑）以及（针对特定产品）宽带互联网连接。 任何该等第三方设备和服务、该等第三方设备和服务与产品和服务的兼容性及适当配置，以及相关费用，均不在 Signify 的控制能力及责任范围内。 如果该等第三方设备或服务因任何原因而受到中断、发生延迟、被拒绝或受到其他限制，可能会导致服务在限制期间不稳定或不可用。 您将负责这些第三方设备和服务的任何费用。 特别是，流式传输和观看录制的视频可能会产生额外的大量费用。

f. 您的行为：在提供服务期间，我们希望为所有用户持续提供服务，这意味着您必须遵守以下行为准则：

• 遵守适用法律，包括出口管制和制裁、隐私权及知识产权法律

• 不损害、干扰、滥用或破坏服务。

• 您声明并保证您不在受美国政府禁运的国家/地区或被美国政府指定为“支持恐怖主义”的国家/地区，并且您不在任何美国政府禁止或限制方清单上。

g. 与视频和/或音频内容一起使用：请注意，产品与特定视频和/或音频内容一起使用可能会产生特定的光线组合并导致不适。 在此情况下，请停止将产品与该等内容同步。

h. 可能需要的其他产品：使用特定产品时，可能需要配合使用我们在使用说明中指定的其他产品。

i. 服务相关通讯：我们有时会通过网站或应用程序向您发送公告和其他信息。 如果您对产品、服务或这些条款有任何疑问，请通过我们的消费者关怀渠道联系我们。

j. 反馈：我们欢迎您就服务和产品提供反馈。 如果您选择向我们提供反馈，我们可能会基于您的反馈采取措施，而不对您负有任何义务。

k. 漏洞：任何依赖无线或互联网连接或连接到任何类型网络（如云存储）的产品可能不安全，并可能被恶意软件和间谍软件变体利用或入侵（“漏洞”）。 漏洞可能为怀有恶意的人提供途径，使他们能够解除您的系统或相关产品的防护或对其进行不当布防；查看、提取、更改、销毁、窃取、披露或更改您的数据或他人的数据；监控和/或监视您的活动和他人的活动；导致互联网和网络中断；允许他人无意或未经授权访问您的帐户，以及以其他方式将人员、财产或数据置于风险之中。 我们不保证或承诺服务是安全的，和/或服务没有或不易受漏洞影响。

l. 超出合理控制范围：对于超出我们合理控制范围的情况（包括不可抗力、自然灾害、恐怖主义、暴乱或战争）导致的未能履约或延迟履约，我们概不负责。

m. AI 功能：“AI 功能” 是指产品或服务内置的人工智能功能。 我们可能会增加 AI 功能来执行特定任务，在增加功能时，将说明其运行机制、局限性及任何限制条件。 AI 功能的性能取决于其所用数据的质量和可用性。 AI 功能可能不总是按预期运行，我们也无法保证其始终表现良好、准确无误或精准可靠。 它们可能会生成错误、不完整或意外的结果。 您必须按照我们提供的说明使用 AI 功能，不得将其用于任何非法或禁止的活动。