最后更新日期：2025 年 9 月
1. 本文档内容以及您与我们的关系。
a. 我们理解您可能不愿意阅读这些 Hue 使用条款（“条款”），但了解这些条款非常重要。这些条款将告知您可以对我们提出哪些要求，以及我们对您提出了哪些要求。
b. 您与我们的关系：这些条款明确了您与我们之间的关系。 我们所称的 “我们” 或 “我们的” 是指 Signify Netherlands B.V.，即提供 Philips Hue 产品的公司，其荷兰商会注册号为 17061150，增值税号为 NL009076992B01，营业地点位于荷兰埃因霍温 5656 AE 高科技园区 48 号。
c. 服务范围：服务针对 Philips Hue 和 Hue 产品（“产品”）而提供，范围包括：您访问和使用产品中嵌入的软件，您将我们的应用程序下载到智能手机或平板电脑上进行访问和使用，以及可通过我们的网站和应用程序获取并用于产品的服务和功能。 我们将此类内容统称为 “服务”。 本产品专为家庭在正常条件和操作下使用而设计和开发。
d. 年龄要求：如果您未达到法定缔约年龄，您必须获得父母或法定监护人的许可才能接受这些条款、使用服务和创建用户帐户。
e. 本文档未涵盖的内容：您购买产品受购买产品时的适用销售条款的约束，其中包括您作为居住地国家/地区消费者所享有的任何法定保修权利。 服务的某种功能可能受其他条款的约束。我们将在提供这些功能时附上该等条款。
f. 第三方调试：如果您选择在第三方调试平台上使用标准 (Matter; Zigbee)、Apple Home App 或其他方式（例如，通过其他智能家居设备控制产品）调试您的产品（“第三方调试”），则您接受并同意将这些条款作为您第三方调试的一部分。 通过该等第三方调试，您应受这些条款的约束，包括相关服务限制。 一旦产品经调试进入该等第三方调试平台系统，您的其他家人可能会添加（额外）产品，因此，您需全权负责确保您家庭中的所有产品用户均知晓并遵守这些条款。 对于未亲自同意这些使用条款的个人使用产品所导致的任何后果，我们不承担任何责任或义务。
2. 使用服务。
a. 服务使用的权限：我们授予您使用服务的权限，因此您可以监控您所拥有或获得授权进行监控的产品。
b. 注册用户帐户：您可能必须拥有用户帐户才能使用服务。 您有责任确保您的信息准确（用于设置用户帐户），并采取措施妥善保护好用户帐户。 有关您的隐私权的更多信息，请参阅第 5 节。
c. 您可以授权他人：如果您拥有管理员帐户（我们将此类用户称为 “管理员” 或者 “所有者”），您可以在服务允许的情况下授权其他拥有用户帐户的个人访问、使用、监控和控制产品和服务。 我们将此类个人称为 “授权用户”。 您应只授权那些您信任的人访问产品和服务。
d. 改进服务：
• 我们始终在努力改进服务和产品，因此这些服务和产品可能会随时间而有所更改。 我们可能会更新服务，具体方式为提供（错误）修复或修改，引进新特性或功能，（暂时或永久性）更改或停用任何特性或功能、组件或内容，对特定特性施加限制或限制访问部分或全部服务。 所有这些更新和更改统称为 “更新”。
• 在某些情况下，更新可能会导致旧版本的硬件设备、第三方服务、软件配置或设置无法再与服务一起使用，并且可能会要求您升级或更改这些设备、服务、配置或设置后才能继续使用服务。
• 在我们的网站 www.philips-hue.com/endofsupportpolicy 上我们另行为您提供了“终止支持”政策。 如果“终止支持”政策与我们随产品提供的保修条款之间存在任何不同之处，或者我们的“终止支持”政策可能导致在指定保修期内就会终止对产品提供支持，那么我们的“终止支持”政策将取代该等保修条款。
• 更新可能会自动进行，而不会另行通知您或另行获取您的同意。 您同意这些自动更新。 如果您不希望自动安装更新，可以在应用程序中进行设置。 我们可能还会要求您自行安装更新，并且您有责任及时遵照执行， 否则，如未能安装更新，可能会给您带来风险（例如，安全风险）并影响和限制我们向您提供服务的责任和能力。
e. 服务所依赖的前提：服务的正常运作依赖于通过第三方设备和服务提供商传输数据，包括您的无线网络、已启用无线连接的设备（例如，智能手机或平板电脑）以及（针对特定产品）宽带互联网连接。 任何该等第三方设备和服务、该等第三方设备和服务与产品和服务的兼容性及适当配置，以及相关费用，均不在 Signify 的控制能力及责任范围内。 如果该等第三方设备或服务因任何原因而受到中断、发生延迟、被拒绝或受到其他限制，可能会导致服务在限制期间不稳定或不可用。 您将负责这些第三方设备和服务的任何费用。 特别是，流式传输和观看录制的视频可能会产生额外的大量费用。
f. 您的行为：在提供服务期间，我们希望为所有用户持续提供服务，这意味着您必须遵守以下行为准则：
• 遵守适用法律，包括出口管制和制裁、隐私权及知识产权法律
• 不损害、干扰、滥用或破坏服务。
• 您声明并保证您不在受美国政府禁运的国家/地区或被美国政府指定为“支持恐怖主义”的国家/地区，并且您不在任何美国政府禁止或限制方清单上。
g. 与视频和/或音频内容一起使用：请注意，产品与特定视频和/或音频内容一起使用可能会产生特定的光线组合并导致不适。 在此情况下，请停止将产品与该等内容同步。
h. 可能需要的其他产品：使用特定产品时，可能需要配合使用我们在使用说明中指定的其他产品。
i. 服务相关通讯：我们有时会通过网站或应用程序向您发送公告和其他信息。 如果您对产品、服务或这些条款有任何疑问，请通过我们的消费者关怀渠道联系我们。
j. 反馈：我们欢迎您就服务和产品提供反馈。 如果您选择向我们提供反馈，我们可能会基于您的反馈采取措施，而不对您负有任何义务。
k. 漏洞：任何依赖无线或互联网连接或连接到任何类型网络（如云存储）的产品可能不安全，并可能被恶意软件和间谍软件变体利用或入侵（“漏洞”）。 漏洞可能为怀有恶意的人提供途径，使他们能够解除您的系统或相关产品的防护或对其进行不当布防；查看、提取、更改、销毁、窃取、披露或更改您的数据或他人的数据；监控和/或监视您的活动和他人的活动；导致互联网和网络中断；允许他人无意或未经授权访问您的帐户，以及以其他方式将人员、财产或数据置于风险之中。 我们不保证或承诺服务是安全的，和/或服务没有或不易受漏洞影响。
l. 超出合理控制范围：对于超出我们合理控制范围的情况（包括不可抗力、自然灾害、恐怖主义、暴乱或战争）导致的未能履约或延迟履约，我们概不负责。
m. AI 功能：“AI 功能” 是指产品或服务内置的人工智能功能。 我们可能会增加 AI 功能来执行特定任务，在增加功能时，将说明其运行机制、局限性及任何限制条件。 AI 功能的性能取决于其所用数据的质量和可用性。 AI 功能可能不总是按预期运行，我们也无法保证其始终表现良好、准确无误或精准可靠。 它们可能会生成错误、不完整或意外的结果。 您必须按照我们提供的说明使用 AI 功能，不得将其用于任何非法或禁止的活动。
3. 您的信息。
a. 用户提交内容和设备数据：通过利用某些服务，您和授权用户可以采用多种方式在服务中或通过服务存储信息，或以其他方式提供信息。我们把该等信息称为 “用户提交内容”。 如果您选择提供用户提交内容，请确保您拥有授予以下权利的必要权利且正当合法。 此外，服务会向我们提供关于您使用产品和各种设备以及与服务连接的第三方服务或应用程序的信息，并且通常会自动提供这些信息。我们将该等信息称为 “设备数据”。 您的用户提交内容和设备数据仍归您所有，这意味着您保留对您的用户提交内容和设备数据所享有的任何所有 权利。
b. 使用您的信息的权限：在您享有下文第 5 节以及（如果您位于欧盟）根据数据通知（定义如下）所述隐私权利的前提下，您使用服务即表示，您授予我们全球性（表明适用于全球）和免版税（表明无需支付费用）的许可，允许我们（及我们的被许可方、生态系统合作伙伴和承包商）开展以下活动：
• 托管、复制、分发、修改、传播以及使用您的用户提交内容和设备数据，例如，允许我们将其保存在我们的系统上并开放访问权限；以及
• 向授权用户以及针对第三方产品和服务（定义如下）授予您的用户提交内容和设备数据的访问权限；
• 运营和改进产品和服务（包括创建更新）；
• 开发新技术、产品和服务；以及
• 我们的适用的隐私声明中所述的其他目的，请查阅 https://www.philips-hue.com/privacy（“隐私声明”）。
如果您位于欧盟，对于您因使用产品或服务而产生的任何产品数据和相关服务数据（定义见《欧盟数据法案》-法规 (EU) 2023/2854），我们可能会将其用于上述目的。 设备数据和用户提交内容可能属于产品数据或相关服务数据。 我们根据 Hue 数据通知（“数据通知”）向您提供某些产品数据和相关服务数据的访问权限，请访问 https://www.philips-hue.com/datanotice。
c. 信息安全：我们重视您的信息的完整性和安全性，因此努力实施适当的安全措施。 但是，我们无法保证未经授权的第三方绝对无法破坏我们的安全措施或将您的信息用于不正当的目的。 有关 Signify 负责任地进行披露的更多信息，请访问我们的“漏洞协同披露”页面：https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure。
4. 他人的产品和服务。
a. 访问他人的产品和服务：服务可能允许产品与他人的产品、应用程序和服务（“第三方产品和服务”）交互。 为了支持进行该等交互，我们可能需要与相关第三方交换您的用户提交内容和设备数据。 您与第三方产品和服务的交互以及对该等第三方产品和服务的使用由您自行承担责任。对于第三方产品和服务，以及任何第三方产品和服务与我们的产品和服务之间的任何交互，我们不承担任何责任。 您选择通过第三方产品和服务接入、调试、操作和/或使用产品意味着您将无法继续使用（全部或部分）服务（或可能会影响您完整的服务使用体验），此外，尽管有第 2d 节规定，所有更新均取决于相关第三方的发布情况。 我们在此明确声明，对于通过第三方产品和服务接入、调试、操作和/或使用产品所引发的任何责任，我们均不予承担。 对于因通过第三方产品和服务接入、调试、操作和/或使用产品而产生的任何争议、问题或索赔，均应由您与第三方应用程序提供商自行解决，我们不参与此等事宜。
b. 通信标准或方式：产品可能会通过各种开放性或常用标准或方式与智能或互联设备进行通信和配合使用，而该等标准或方式还会被并非由我们制造的其他产品、系统或服务以类似的方式进行使用。 未经我们指定或未获得产品和服务兼容性认证的该等产品和相关服务即使指定了可以使用相同或类似的通信标准或方式运行，也有可能无法与我们的产品和服务一起使用。
c. 链接到第三方网站：我们的网站、应用程序或通信可能含有指向其他独立第三方网站的链接。 提供这些链接仅仅是为了方便。这些链接不在我们的控制能力范围内，我们也不对该等网站的内容提供背书或承担责任。
5. 您的隐私权。
a. 个人数据：您的隐私对 Signify 非常重要。 服务的使用应遵守隐私声明（请访问 https://www.philips-hue.com/privacy）。 请您阅读这些文件，其中阐述了我们将通过您本人、您的产品和服务收集哪些类型的个人数据，我们可能会如何使用您的个人数据，我们基于哪些法律依据处理您的个人数据，您的隐私权利以及其他内容。 针对特定产品和服务，可能还会另行提供其他隐私声明。
b. Cookie：在某些情况下，Signify 可能会使用 Cookie 及其他跟踪技术。 如需详细了解该技术的相关信息以及我们可能将其用于哪些目的，请参阅我们的 Cookie 通知 (https://www.philips-hue.com/cookie-notice)。
6. 暂停和终止服务。
a. 暂停服务：基于安全原因、系统故障、维护和维修或其他情况，我们可能会在未通知您的情况下暂停服务。
b. 终止或暂停您的服务访问权限：您随时可以自行停止使用服务。 在以下任一情况下，我们保留终止或暂停您的服务访问权限或删除您的用户帐户的权利：
• 我们确信您使用服务或产品时违反了这些条款
• 法律要求或法院指令对我们作出该等要求
• 我们基于合理理由认为您的行为对用户、第三方或我们造成了伤害，或您应该承担责任
• 您连续两年未登录帐户。
7. 我们的内容和软件。
a. 知识产权：尽管我们允许您使用我们的服务，但我们（以及我们的供应商和许可方）保留我们（以及我们的供应商和许可方）对服务享有的所有知识产权。
b. 我们的内容：服务包括归我们所有的内容。 您可以按照这些条款允许的方式使用我们的内容，但我们对这些内容所拥有的所有知识产权仍然归我们所有。 请勿删除、遮掩或改动我们的任何品牌、徽标或法律声明。
c. 他人的内容：服务可能允许您访问归其他个人或组织所有的内容。 您只能在获得该个人或组织的同意或在法律允许的情况下使用该等内容。
d. 软件：一些服务包括对软件的访问和使用，例如我们嵌入在产品中的应用程序或软件。 我们允许您使用服务中所含的软件。 该许可具有全球性（表明适用于全球）、非排他性（表明我们还可以授予他人软件许可）、个人性（表明您不得将它扩及到任何其他人）和不可转让性（表明您不得将该权利转让给任何其他人）。 一些服务中包含的软件依照我们提供给您的开放源许可证条款而提供。 在有些情况下，开放源许可证中的条款明确取代这些条款中的部分条款。因此请务必阅读这些许可证条款。
e. 禁止：您不得复制、修改、分发、出售或出租服务中所含服务或软件的任意部分。 而且除非适用法律允许，否则您不得试图提取我们的任何源代码或对其进行反向工程。
8. 免责声明和责任。
a. 免责声明：我们希望向您提供满意的服务体验，并且我们对此充满信心。尽管如此，请您理解，我们只能在“按原样”和“依现有”的基础上为您提供服务，并且我们不针对服务（包括服务的内容、服务的具体功能或其可用性、可靠性或能否满足您的需求）作出任何保证、担保或承诺，因为总有可能会出现无法正常使用的情况。 如果不幸系统无法正常运行，请接受我们最诚挚的歉意，我们深切理解这种遗憾和给您造成的不便。
b. 我们的责任：我们对于任何间接性、继发性、惩罚性、特殊性或附带性损害赔偿不承担任何责任。 我们承担的因您使用服务而产生或与之相关的赔偿责任总额以如下较低的金额为限：(i) 您在违约（如有）前 3 个月期间为使用相关服务而支付的费用金额；或 (ii) 50 欧元。 这些条款仅在适用法律允许的情况下限制我们的责任。
9. 纠纷和解、适用法律和法院。
a. 在适用法律允许的最大范围内，以及除第 9 节或第 11 节下的子项明确规定外，这些条款、您与我们的关系以及您对服务的使用受您居住地国家/地区法律的管辖，并且您和我们均同意服从您所在地法院的专属管辖权。 明确放弃并排除《联合国国际货物销售合同公约》以及用于指导任何其他司法管辖区法律之适用情况的任何其他法律的适用性。
b. 如果您是美国居民，这些条款、您与我们的关系以及您对服务的使用受新泽西州法律的管辖，排除法律冲突和法律条款选择。
c. 如果您是加拿大居民，这些条款、您与我们的关系以及您对服务的使用受安大略省法律的管辖，不考虑法律条款选择或冲突。
d. 如果您是法国居民，南泰尔法院具有专属管辖权。
e. 如果您是印度居民，在产生任何分歧和纠纷时，您和我们均同意由独任仲裁员依照《2015 年仲裁和调解法案》（修订版）进行仲裁的方式予以解决，独任仲裁员由您和我们双方共同指定。 仲裁地点位于哈里亚纳邦古尔冈。
f. 如果您是斯里兰卡居民，在产生任何分歧和纠纷时，您和我们均同意由独任仲裁员依照《2005 年仲裁法案》（修订版）进行仲裁的方式予以解决，独任仲裁员由您和我们双方共同指定。 仲裁地点位于印度新德里。
g. 如果您是马来西亚居民，西马来西亚法院具有专属管辖权。
h. 如果您是中国居民，中国上海市的地方法院具有专属管辖权。
i. 如果您是中国台湾居民，台湾台北市的当地法院具有专属管辖权。
j. 如果您是捷克共和国居民，您也可以联系捷克贸易检验局 http://www.coi.cz。
10. 关于这些条款。
a. 依照法律，您可能享有无法通过合约（例如这些条款）加以限制的特定权利。 这些条款绝不会限制这些权利。
b. 如果发现特定条款无效或无法执行，不影响这些条款中的任何其他规定。
c. 如果在您未能遵守这些条款后，我们没有立即采取行动，这不意味着我们放弃将来采取行动的权利。
d. 在服务或我们的经营方式发生变更的情况下，或基于法律、法规或安全原因，我们可以自由更新这些条款。 如果我们做出对您有重大影响的重大变更，我们将尽合理努力通过 Hue 应用程序、在我们的网站上发布通知、向您发送电子邮件或其他方式通知您。 在发出任何该等提醒或通知后，如您未回应或继续使用服务，即表示您承认并接受这些更改。
e. 并非所有服务在您所在的国家/地区都可用。
f. 有关我们的联系方式信息，请访问我们的产品网站 https://www.philips-hue.com/support#contact。
g. 任何旨在（无论是否明示或以其他方式）在服务的任何期限或终止后继续有效的条款应继续有效。
11. 适用于特定产品、特定服务或特定国家/地区的条款。
第 11 节阐述了对特定产品、特定服务或特定国家/地区适用的其他条款。 如果第 11 节与这些条款中除第 11 节以外的任何其他规定之间存在任何分歧，则以第 11 节为准。
• 土耳其：当地电话号码为 0850 390 19 22。有关隐私声明，请参阅 https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy
• 抢先体验：在您的应用程序中对某些功能启用“抢先体验”，即表示您同意在我们向所有用户提供此类功能之前抢先体验这些功能（“抢先体验功能”），其中更有可能包含错误、漏洞或其他问题，而这些问题通常不会出现在所有应用程序用户使用的标准版中（“标准版”）。 请您理解，我们只能在“按原样”和“依现有”的基础上为您提供抢先体验功能，我们和我们的关联公司、许可方和/或供应商不针对抢先体验功能（包括其内容、特定功能、可用性、可靠性或满足您需求的能力）作出任何保证、担保或承诺，因为总有可能会出现无法按照预定情形正常使用的情况。 我们没有义务继续将抢先体验功能纳入标准版，并可能对抢先体验功能作出更改或停止其推广。 标准版中将发布的内容可能与抢先体验功能存在出入。 您理解并同意，根据隐私声明，如果您在使用抢先体验功能时存在任何不满，终止对抢先体验功能的使用是您的唯一权利和补救措施。 如果不幸无法使用抢先体验功能，请接受我们最诚挚的歉意，我们深切理解这种遗憾和给您造成的不便。 如果您想在任何时候停止使用抢先体验功能，您可在您的应用程序中禁用此功能（如可能）或删除并重新安装应用程序。 本部分关于抢先体验的内容应适用于与抢先体验功能相关的内容，直至其功能停用或标准版发布为止（以先发生的情况为准）。
• Hue 安全附加条款：Hue 安全服务可在美国、加拿大、英国、爱尔兰、比利时、卢森堡、荷兰、德国、奥地利、瑞士、法国、意大利、希腊、西班牙、葡萄牙、挪威、瑞典、丹麦、芬兰、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、立陶宛、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克使用，此外，Hue 安全附加条款（载于附件一）适用于您对适用的 Hue 安全产品和 Hue 安全服务的使用。
• 美国：加州居民须知：根据《加州民法典》第 1789.3 节，加州居民有权获得以下消费者权利通知：如果您对我们的网站或这些条款有任何疑问或不满意，请发送询问至我们的“联系我们”链接，网址为 https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us。 您亦可致函客户满意度部，地址为：400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 或致电 Signify 联系我们：1(800) 555-0050。 加利福尼亚州居民可以通过发送电子邮件至 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 或拨打 (916) 445-1254 或 (800) 952-5210 联系加利福尼亚州消费者事务部消费者服务部的投诉援助部门。
• 移动传感器功能：如果您居住在上述规定（第 11 节第三点）以外的司法管辖区，您仍然可以将 Hue 移动传感器与我们的应用程序搭配使用，以便通过我们的应用程序接收通知、查看事件时间表以及触发灯光警报（“移动传感器功能”）。 在此情况下，根据本条款，此类移动传感器功能包含在服务中，并且除本条款外，以下附加条款适用于您对此功能的使用：(i) 您负责严格按照我们向您提供的说明和规范获取、设定并遵守技术及其他要求；(ii) 我们不会监控且不会回应您在使用移动传感器功能时收到的任何信息和活动。 您（或您的授权用户）全权负责对您收到的任何通知采取相应行动（包括联系警方或呼叫相应的紧急响应服务）；(iii) 如果您的传感器位于检测范围之外或受到墙壁、家具或其他物体的阻碍，您可能会收到错误通知或检测失败，并且您可能会因系统维护、故障或其他情况而遇到（暂时）中断。 我们不保证使用时无中断；(iv) 在法律允许的最大范围内，我们特此明确声明，不承担与您使用移动传感器功能相关的任何及所有责任，包括任何违反适用法律的使用情形；以及 (v) 我们未对以下事项做出任何声明或保证：移动传感器功能将减少或避免意外事件的发生，如非法入侵、入室盗窃和/或抢劫，并且您同意不依赖于此来避免或最大限度地减少此类事件的发生或减轻其后果。 您应该购买适当的保险来防范任何损失风险。 移动传感器功能可能会收集在您所在国家/地区视为个人数据的数据。 如果该数据被视为个人数据，您将有责任遵守适用于您的隐私法律法规。
• 通过您的应用商店付款：
o 若您通过所用相关应用商店（Apple App Store 或 Google Play Store，“您的应用商店”）支付我们应用程序内产生的任何费用（服务或这些条款未另行规定的任何其他服务相关费用，“付费服务”），您应遵循您的应用商店的选定支付方式及任何相关条件。
o 如果我们未通过您的应用商店收到您的付款（针对付费服务），我们保留取消相关付费服务的权利。
12. Apple 要求的终端用户条款。
如果您已从 Apple, Inc. (“Apple”) App Store 下载 Hue 应用程序，或者如果您在 iOS 设备上使用 Hue 应用程序，则您承认您已阅读、理解并同意以下有关 Apple 的通知。 这些条款仅适用于您与我们之间，与 Apple 无关，Apple 不对服务或其内容负责。 Apple 没有任何义务为 Hue 应用程序提供任何维护和支持服务。 如果 Hue 应用程序未能遵守任何适用的保证，则您可以通知 Apple，Apple 将向您退还 Hue 应用程序的任何适用购买价格；并且，在适用法律允许的最大范围内，Apple 对于 Hue 应用程序没有任何其他保证义务。 Apple 不负责解决您或任何第三方提出的与 Hue 应用程序或您拥有和/或使用 Hue 应用程序有关的任何索赔，包括：(a) 产品责任索赔；(b) 任何声称 Hue 应用程序不符合任何适用法律或监管要求的声明；(c) 根据消费者保护或类似立法产生的索赔。 对于任何第三方声称 Hue 应用程序和/或您拥有和使用 Hue 应用程序侵犯了该第三方的知识产权的索赔，Apple 不负责调查、辩护、和解和解除。 您同意在使用 Hue 应用程序时遵守任何适用的第三方条款。 Apple 和 Apple 的子公司是这些条款的第三方受益人，在您接受这些条款后，Apple 将有权（并将被视为已接受该权利）作为第三方受益人对您执行这些条款。 第 2a 节中的使用许可仅限于在任何 Apple 品牌产品上使用 Hue 应用程序控制和监控您的产品的不可转让权利。
版本：2025 年 9 月 - 适用于应用程序 5 及后续版本