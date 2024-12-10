跳至主要内容
品类
智能照明
灯泡
入门搭配
嵌入式灯具
灯带
桌灯
落地灯
吸顶灯
吊灯
全屋智能照明
配件
桥接器与控制
声光同步器
移动传感器
所有配件
探索
关于飞利浦 Hue
购买方式
如何运作
App
开启使用
探索飞利浦 Hue
探索功能
营造氛围
与娱乐设备同步
探索更多可能
配合使用
Spotify
Amazon Alexa
Google assistant
Samsung Smart Things
合作伙伴
探索
探索
Razer
Learn more
How to videos
FAQ list
How do I connect my Razer products to Philips Hue?
Does Philips Hue work with all games that can integrate with Razer Chroma?
How does Philips Hue work with Razer?
How many lights can I sync with Razer?
My Razer Synapse 3 can't find my Bridge. What should I do?
My Razer Synapse 3 can't find my Razer devices. What should I do?
Which Razer products work with Philips Hue?
*当灯泡的规格中显示“高达”特定的流明值时，是指灯泡的最大流明输出。这表示灯泡在 2700 K（白色灯泡）或 4000 K（白色氛围或白色和彩色氛围灯泡）时能够达到的亮度。
了解有关亮度的更多信息
。